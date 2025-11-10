Auerbacher Remis lässt Spitzengruppe "kuschelig" zusammenrücken

Hinab in die Tiefen des Klassements, da dürfen sich der ASV Haidenaab (10./17 - 2:1 in Kirchenthumbach) und der VfB Rothenstadt (9./19 - 3:1 gegen Vorbach) als die Gewinner des Spieltags aus dem Kreise der sorgenbehafteten Teams fühlen, konnten sie doch die so genannten "Sechs-Punkte-Duelle" gegen die direkte Konkurrenz für sich entscheiden und verschafften sich damit etwas Luft nach "unten". Ohne Zählbares blieben die beiden neben "Dumba" (13./9) auf den Abstiegsplätzen rangierenden Teams des SV Kohlberg (14./4 - 2:5 in Grafenwöhr) und des SC Eschenbach (12./10 - 0:3 in Reuth). Für die drei Letztgenannten bleibt die Lage also unverändert prekär.

"Big Points" für die einzige Mannschaft im Klassement aus dem Regierungsbezirk Oberfranken, das 2:1 erzeugte sicherlich ein Aufatmen beim ASV und seinen Fans. Zwei Treffer jeweils in der Anfangsphase eines jeden Spielabschnitts legten die Grundlage für den Dreier der Gäste, die sich insgesamt gesehen diesen auch verdienten. FuPa überlässt beiden Coaches den Spielverlauf ausführlich zusammenzufassen:

"Die hart umkämpften Partie ging leider nicht zu unseren Gunsten zu Ende. Zwei Geschenke unsererseits bringen Haidenaab in der Tabelle weiter nach vorne. Bereits nach wenigen Minuten mussten wir nach einem individuellen Fehler den 0:1-Rückstand hinnehmen. Mit der Zeit fanden wir immer besser in die Partie, konnten aber vor dem Seitenwechsel keine zwingende Chancen mehr herausspielen. Die zweite Halbzeit starte ähnlich, wie die erste. Kurz nach dem Wiederanpfiff konnte Haidenaab erneut mit unserem Zutun zum 0:2 nachlegen. Wir kämpften weiter und hatten auch die ein oder andere Torchance. Folgerichtig konnte Schnoy zum 1:2 Anschlusstreffer aus halbrechter Position abschließen. Leider konnten wir auch nach der Gelb-Roten Karte für den gegnerischen Stürmer nicht mehr nachlegen und mussten uns somit geschlagen geben", so SCK-Coach Andreas Freiberger.

"Eigentlich muss es 2:0 für uns stehen nach zehn Minuten, doch nahm der Schiedsrichter das vermeintliche zweite Tor zurück - vermutlich wegen eines Stürmerfouls. Aus meiner Sicht unverständlich. Leider ist es uns in Folge nicht gelungen, bis zur Pause das 2:0 zu machen, was wichtig und auch verdient gewesen wäre. Gleich nach dem Seitenwechsel haben wir im Anschluß an den schönsten Spielzug des Spiels auf 2:0 gestellt - unser Torschütze hat da sehr clever abgeschlossen. Ich dachte nun, dass nach dem Spielverlauf bis dahin - wir standen sehr gut in der Defensive - eigentlich die Messe schon gelesen ist, dann kassieren wir allerdings ein unglückliches Gegentor, als mein Innenverteidiger wegrutscht und unser Torwart den folgenden 25 Meter-Schuß passieren lässt - er hatte sich schon für einen Rückpass angeboten und konnte nicht mehr mittig ins Tor zurückkehren. Dann kommt noch die Zeitstrafe und eine sechsminütige Nachspielzeit, in der wir wohl weniger Ballbesitz hatten, aber insgesamt alles sehr kompakt wegverteidigen konnten. In den letzten Minuten, wo sich aufgrund des tiefen Platzes doch die Müdigkeit einstellte, haben wir bis auf ein paar Fernschüsse nichts mehr zugelassen. Am Ende steht ein verdienter Sieg, über die Wichtigkeit brauchen wir nicht diskutieren, er war eminent wichtig. Ich ganz persönlich war neben den drei Punkten vor allem auch über die Art und Weise, wie wir gewonnen haben, sehr erfreut. Da war Leidenschaft und Wille zu sehen, die ich vehement eingefordert hatte und mit denen wir unsere Ausfälle kompensieren konnten. Jetzt geht der Blick voraus, gegen Rothenstadt und Eschenbach wollen wir noch so viel wie möglich punkten, um zufriedener in die Winterpause gehen zu können", so Gästetrainer Michael Kaufmann.

Tore: 0:1 Pascal Steeger (4.), 0:2 Konstantin Riess (49.), 1:2 Louis Schnoy (59.) - Schiedsrichter: Dogukan Karabak - Zuschauer: 120 - Platzverweis: Gelb-Rot für Pascal Steeger (81./Haidenaab)