Auerbacher mit Wut im Bauch zum SV Fürth

Auerbach. Für die TSV Auerbach gibt es in der Schlussphase der Gruppenliga-Saison keine Pause. Die Mannschaft von Giuliano Tondo gastiert am heutigen Mittwoch (20 Uhr) im Wiederholungsspiel beim SV Fürth.

Zur Erinnerung: Anfang Mai wurde das Spiel wegen eines Gewitters nach 70 Minuten beim Stand von 4:1 für die TSV abgebrochen. Nun geht es für beide Teams wieder bei 0:0 los. Und das in einer Phase, in der die Rot-Weißen eigentlich mal eine Pause gebrauchen könnten. Denn das Spiel gegen Fürth ist das dritte innerhalb von sieben Tagen.

Am vergangenen Sonntag feierte die Tondo-Elf einen ungefährdeten 4:1-Heimsieg gegen die SG Modau, obwohl sie da schon 90 Minuten von der 2:3-Niederlage am Donnerstagabend gegen die SKV Büttelborn in den Knochen hatte. „Die Jungs haben Wut im Bauch“, sagt Tondo mit Blick auf das anstehende Spiel gegen Fürth.