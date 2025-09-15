Auerbacher A-Junioren als Aufsteiger mit zu hoher Auftaktniederlage

Fußball, A-Junioren männlich

U19-Bezirksoberliga Oberpfalz

1. Spieltag 2025/26

Samstag, 13. September 2025, 14 Uhr:

SG Auerbach – SG SSV Jahn Regensburg Futsal/Fortuna Regensburg 1:4 (0:0)

Am 1. Spieltag der U19-Bezirksoberliga Oberpfalz kamen am frühen Samstagnachmittag mehr als 175 Zuschauer (mit Kleinkinder und der in der Halbzeitpause auftretenden Tanzsportgruppe „SV 08 – Kids Dance“ rund 200 anwesende Personen) zur altehrwürdigen Degelsdorfer Straße mit einer überdachten Sitzplatz-Tribüne, um bei einer Top-Organisation Drumherum den Aufsteiger SG Auerbach und die namhafte SG SSV Jahn Futsal/Fortuna Regensburg (letzte Saison Sechster) zu sehen. Nach einer ausgeglichenen intensiven ersten Halbzeit mit jeweils einer nennenswerten Torchance auf beiden Seiten waren die technisch guten Gäste in den zweiten 45 Minuten zielstrebiger, passsicherer und konsequenter in der Offensive. Beim 0:1 (61.) schoss Mittelstürmer Nick Stahlich nach einem Zuspiel im Sechzehner quasi aus dem Rückraum wuchtig unter die Latte, zwei Minuten später kam Auerbachs Center Andreas Schlenk in aussichtsreicher Position nicht zum optimalen Torabschluss, die „schwarze Perle“ der Regensburger Mohamad Jaiteh (aus Guinea) staubte am Fünfer zum 0:2 (der Passgeber war wohl mindestens zwei Meter im Abseits, 72.) und 1:4 (89.) ab, Nick Stahlich traf frei stehend per Heber aus der Distanz über den Torhüter hinweg ins rechte obere Eck (0:3, 79.) – der einige einheimische Treffer durch Lukas Merkel (aus halblinker Position ins rechte untere Eck, 1:3, 82.) fiel zu spät, um als Aufsteiger gegen einen guten Gegner (der wohl wieder in der ersten Tabellenhälfte landen wird) punktemäßig etwas Zählbares zu holen.

Auerbachs Trainer Christian Merkel gab nach dem Spiel folgendes Statement ab: „Es war und ist einfach eine andere Liga. Aber alleine die erste Halbzeit war es für uns der Beweis, dass wir da schon mitspielen können, fand ich. Nächste Woche Sonntag der nächste Kracher zu Hause und dann versuchen wir was Zählbares zu holen“.



SR: Marcel Ruhnau (Hahnbach, FC Großalbershof, Gruppe Amberg).

Z: 175 (Degelsdorfer Straße, Auerbach).

T: 0:1 (61.) Nick Stahlich, 0:2 (72.) Mohamed Jaiteh, 0:3 (79.) Nick Stahlich, 1:3 (82.) Lukas Merkel, 1:4 (89.) Mohamed Jaiteh.



Gelbe Karten: Dogan, Rieger, Schleicher, Chubukov, Knoll (alle SG Auerbach); Ilyushin (SG SSV Jahn Regensburg Futsal/Fortuna Regensburg).

Eckballverhältnis: 3:5 (3:2).

Torchancenverhältnis: 3:6 (zur Halbzeit: 1:1).



SG Auerbach: Dogan – L. Lorenz, Kanyo, H. Lorenz, N. Braun (66. L. Knoll), L. Rieger, Schleicher, Ringler (84. Rippl), Chubukov (60. Singer), L. Merkel, Schlenk (74. Brovkin). Nicht eingesetzt: M. Diertl (ETW).

SG SSV Jahn Regensburg Futsal/Fortuna Regensburg: Gussmann – Ilyushin, Zouaoui, Stahlich, Jungwirth (46. Suka), Heißenhuber, Krasniqi (46. Sulaiman), Bergschneider, Jaiteh, Dienstbier, Artes (66. Dincel).





