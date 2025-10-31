Auerbach zu Gast beim VfB Krieschow – Duell zweier Teams mit Potenzial Verlinkte Inhalte NOFV-Oberliga Süd Auerbach Krieschow

Morgen, 13:30 Uhr VfB 1921 Krieschow Krieschow VfB Auerbach 1906 Auerbach 13:30

Am Samstag (01.11., 13:30 Uhr) empfängt der VfB 1921 Krieschow im heimischen Sportpark den VfB Auerbach zum Duell des 11. Spieltages der NOFV-Oberliga Süd. Beide Teams zählen zum erweiterten Favoritenkreis, konnten ihr spielerisches Potenzial in dieser Saison jedoch noch nicht konstant in Punkte ummünzen. Die Gäste aus dem Vogtland reisen unter Trainer Sven Köhler mit einer Serie von vier ungeschlagenen Pflichtspielen an, darunter zwei Remis. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga hat sich die Mannschaft neu formiert und gehört erneut zu den spielstarken Teams der Liga.

Auch die Krieschower zeigten zuletzt stabile Leistungen, blieben in mehreren Partien jedoch unter Wert, da sich der Aufwand nicht immer im Ergebnis widerspiegelte. Besonders zu Hause will die Elf von Trainer Robert Koch nun wieder dreifach punkten und die Heimbilanz verbessern.