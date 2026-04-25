Auerbach verlor mit guter Leistung klar

– Foto: Timo Babic

"3:0 hört sich eindeutig an, war es aber nicht. Auf dem Kunstrasen in Kareth trafen wir auf eine technisch und spielstarke Mannschaft. Die Anfangszeit hatten wir Probleme, um uns an den Rasen zu gewöhnen und die Heimelf drückte uns schon mit tollem Kombinationsspiel hinten rein. Das 1:0 war dann mehr als verdient. Wir kamen besser ins Spiel und hatten paar kleine Möglichkeiten. Nach der Pause machten wir ein sehr gutes Spiel und klar waren sie spielstark, aber wir haben sie zu Fehler gezwungen und viele richtig gemacht. Wir waren auch nah dran am Ausgleich. Leider aber fiel genau in unsere Drangphase das 2:0. Und später das 3:0. Wir haben heute über 65 Minuten ein sehr gutes Spiel gegen eine starke Mannschaft gezeigt. Da können wir trotz der Niederlage viel mitnehmen und daraus lernen. Manne (Co-Trainer Manfred Kaseckert, Anm. d.Red.) und ich können ihnen nichts vorwerfen".