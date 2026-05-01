Auerbach und Trabitz - wer zeigt im Fernduell Nerven?

Will die SpVgg Trabitz (in Weiß-Rot) den Zweikampf um die Meisterschaft bis zum letzten Spieltag offen halten, dann muss der TSV Reuth (in Schwarz) in die Knie gezwungen werden. – Foto: Creativ-Action.de

Kopf an Kopf gehen den SV 08 Auerbach (1./55 - im Derby gegen Kirchenthumbach) und die SpVgg Trabitz (2./54 - gegen Reuth) in den vorletzten Spieltag der Saison 2025/26 in der Kreisliga Nord. Hüben wie drüben steht auf eigenem Terrain ein Dreier auf der Agenda, ein Ausrutscher würde wohl fatale Folgen haben. Sollte es übrigens in der Endabrechnung zu einer Punktgleichheit der beiden um die Krone kämpfenden Kontrahenten kommen, würde der direkte Vergleich zugunsten der Bergstädter entscheiden.

Spannung ganz oben, Nervenkitzel auch im Tabellenkeller, wo noch insgesamt sechs Mannschaften droht, in kräftezehrenden Überstunden den Klassenerhalt eintüten zu müssen. Zwei gefährdete Mannschaften prallen in der Partie FC Vorbach (11./24) gegen den SV Kulmain (9./27) direkt aufeinander. Zuhause darf auch der VfB Rothenstadt (10./24 - gegen Erbendorf) antreten, pikant sicherlich dabei die Tatsache, dass VfB-Coach Roland Lang in der kommenden Saison wieder die Steinwaldelf betreuen wird. Alle anderen sorgenbehafteten Teams müssen in der Fremde ran, so der ASV Haidenaab (8./27 - schwere Aufgabe in Eslarn), der SC Eschenbach (13./21 - Derby in Grafenwöhr) und schließlich der SC Kirchenthumbach (12./23 - in Auerbach), vor dem sich die höchste Mauer aufbaut. Grundsätzlich - egal wie der Gegner heißt und ob zuhause oder auswärts - stehen alle in den Kampf ums Dasein verwickelten Mannschaften unter dem Druck des Gewinnenmüssens. Dass es da einiger faustdicker Überraschungen bedarf, ist klar.

Die beiden verlorenen Matches gegen Auerbach und Trabitz haben den TSV auf Platz 5 zurückfallen lassen. Um in der Endabrechnung eine beeindruckende Saison mit einem Rang im vorderen Tabellendrittel zu beenden, soll der siebte Heimdreier her. Plötzlich wieder in Schwierigkeiten gekommen, sollten, ja müssen die Gäste an der Landesgrenze etwas mitnehmen. Ein Punkt soll mindestens ins Heimgepäck für die fast 80 Kilometer lange Rückreise nach Oberfranken geschnürt werden, bei einem Dreier wäre der Ligaerhalt safe. TSV-Spielertrainer Peter Rackl: "Leider haben wir nach oben ein wenig Federn gelassen. Fest steht jedoch, dass wir gegen die Top-Teams der Liga definitiv mithalten können. In den letzten beiden Saisonspielen verteilen wir keine Geschenke, wir wollen die Maximalausbeute und vorallem unser letztes Heimspiel in dieser Saison positiv gestalten. Nach zuletzt zwei torlosen Spielen ist das Ziel auch vor dem Tor wieder kaltschnäuziger zu werden." Gästetrainer Michael Kaufmann: "Nach der knappen und unglücklichen Niederlage gegen eine starke Tremmersdorfer Truppe wartet der nächste dicke Brocken - wo uns das Glück hoffentlich auch mal wieder hold ist. Taktisch, kämpferisch und spielerisch kann ich meiner Truppe seit der Winterpause keine großen Vorwürfe machen. Gerade defensiv haben wir uns deutlich stabilisiert. Außer gegen Grafenwöhr und in Eschenbach waren alle Leistungen ansprechend bis sehr gut. Von daher sehe ich die Entwicklungen positiv und dass die Dinge langsam ineinander greifen. Wir dürfen nicht so viel liegen lassen und wollen am Wochenende den Sack zumachen. Personell ändert sich nicht mehr viel, Christian Scherm könnte es eventuell gerade rechtzeitig zurückschaffen, dafür ist für Patrick Winde Saisonende. Andreas Lehner wird sicher ausfallen, so dass wir auf Unterstützung aus der Jugend hoffen an diesem Wochenende. Ich werde selbst aufgrund der Kommunion meiner Tochter verhindert sein, bin aber sicher, dass die Jungs nochmal alles raushauen werden um das Punktekonto zu füllen. Die letzten Auftritte machen wie gesagt Mut und zeigen, dass wir keine Angst haben müssen."

Auf ihrer Abschiedstour würden die Hausherren ihren Fans beim letzten Auftritt auf eigenem Terrain gerne drei Punkte für ihre Unterstützung in dieser doch so schweren Saison schenken und wollen deshalb alles, was sie noch im Tank haben, auf den Platz bringen. Die Gäste haben sich durch eine beeindruckende Serie von zuletzt fünf Siegen in Folge auf Rang 4 vorgearbeitet, diesen gilt es zu verteidigen, ja vielleicht schaffen die Schäffler-Männer sogar noch den Sprung auf die dritte Stufe des "Stockerls". Deshalb geht die Reise zum Tabellenletzten, um den vollen Ertrag mitzunehmen. SVK-Coach Eugenio Wild: "Am Sonntag kommt mit Tremmersdorf eine Mannschaft zu uns, die sehr viel Qualität in ihren Reihen besitzt. Wir müssen läuferisch, sowie kämpferisch dagegenhalten, selbst mit Mut im Spiel agieren. Es ist unser letztes Heimspiel für diese Kreisligasaison, da erwarte ich von meiner Mannschaft, dass sie alles rausholt aus sich und mit Wille, Einstellung und Disziplin zu Hause mit drei Punkten die Saison beendet." FC-Vorstand Wolfgang Seitz: "In Tremmersdorf schielt man nach dem Sprung auf Tabellenplatz 4 zunehmend auf das packende Saisonfinale an der Tabellenspitze und in der Abstiegszone auf das starke Finish der beiden Nachbarn vom SCE und dem SCK. Selber will die Mannschaft von Trainer Robert Schäffler am Wochenende beim Absteiger aus Kohlberg den nächsten Dreier einfahren, um vielleicht sogar noch zu Grafenwöhr aufzuschließen. Wichtig ist allerdings jetzt auch, dass wir ohne weitere Verletzungen in die Sommerpause kommen."

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr FC Vorbach FC Vorbach SV Kulmain SV Kulmain 15:00 PUSH

Lebenswichtig war er, der 2:1-Sieg des FCV bei der Steinwaldelf, noch hat man seinen Platz am rettenden Ufer verteidigen können. Ein Sieg nun gegen den noch nicht endgültig gesicherten Gast könnte im besten Fall - die Konkurrenz auf Rang 12 und 13 steht vor schweren Aufgaben - den vorzeitigen Klassenerhalt bedeuten. Dementsprechend hochmotiviert wird man ans Werk gehen, um zusammen mit der treuen, stets zahlreichen Anhängerschar nicht bis zum letzten Spieltag um den Ligaverbleib bangen zu müssen. Wie auch der ASV Haidenaab, wähnte sich auch der SVK schon in Sicherheit, nach den Ergebnissen des letzten Wochenends ist die Luft für beide plötzlich wieder dünner geworden, der Vorsprung auf Platz 12 ist auf vier Punkte zusammengeschmolzen. Wie auch die Jungs von Michael Kaufmann sind auch die Männer von Oliver Drechsler am Wochenende gewungen, mit Zählbarem das Abstiegsgespenst endgültig vom Hof zu jagen, wohlwissend, was sie in Vorbach erwartet. FCV-Coach Markus Tusek: "Wir werden uns von den letzten Ergebnissen des Gegners nicht blenden lassen. Es wird ein Match auf Augenhöhe werden. Meine Jungs müssen an die Leistung der Vorwoche anknüpfen und noch ein bisschen was draufpacken, dann haben wir gute Chancen, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Das Spiel gegen Kulmain am Sonntag ist gefühlt ein Endspiel. Es wird auch Zeit für den ersten Heimsieg nach der Winterpause, da es auch noch das letzte Heimspiel in dieser Saison ist. Wir hoffen auf zahlreiche Unterstützung unserer Fans, damit wir gemeinsam die drei Punkte einfahren." Gästetrainer Oliver Drechsler: "Wiedergutmachung ist angesagt nach dem Spiel gegen Kohlberg, wir wollen den Klassenerhalt nun aus eigener Kraft in trockene Tücher legen und uns nicht auf andere verlassen. Das heißt, wir brauchen mindestens einen Punkt und dieses Ziel streben wir auch an. Personell schaut es weiterhin nicht rosig aus, doch es heißt, die Zähne zusammenzubeissen und das Ding irgendwie herumzureissen."

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr VfB Rothenstadt VfB Rothenst TSV Erbendorf Erbendorf 15:00 PUSH

Nach dem 2:3 von Eschenbach bleibt die Lage für den VfB ernst. Nur ein Punkt trennt die Lang-Elf von Schleudersitzplatz 12, deshalb wird der VfB alles in die Waagschale werfen, um mit einem weiteren Erfolgserlebnis im besten Fall den Klassenerhalt vorzeitig einzutüten und nicht bis zum letzten Spieltag zittern zu müssen. Nach der Heimniederlage gegen Vorbach werden die Gäste die Saison wohl auf Platz 7 beenden, so reisen sie zu den Weidener Vorstädtern einzig mit der Absicht, sich vor ihren Fans für das zuletzt Gezeigte zu rehabilitieren. VfB-Coach Roland Lang: "Respekt für meine elf Spieler vom letzten Sonntag, die alle 90 Minuten durchgespielt haben. Am kommenden Wochenende fehlen urlaubsbedingt weitere zwei Spieler. Eine konkurrenzfähige Mannschaft zu stellen und versuchen zu punkten wird schwer, aber man muss und wird sich der Herausforderung stellen." Gästetrainer Andi Häupl: "Nachdem wir letzte Woche eine Niederlage einstecken mussten, ist Wiedergutmachung angesagt. Wir wollen in Rothenstadt den maximalen Erfolg holen und wieder eine bessere Leistung zeigen. Personell wird sich nichts ändern."

Im nervenaufreibenden Abstiegskampf steckend, hofft der SCE auf die eigenen Gesetze eines Nachbarderbys und die Fortsetzung seiner beeindruckenden Serie von drei Siegen in Folge. Selbstbewußt reist die Scheidler-Elf die wenigen Kilometer in die Garnisonsstadt, um mit einer hochkonzentrierten Leistung und viel Leidenschaft eine Überraschung zu schaffen und lebenswichtige Punkte auf die Habenseite zu bringen. Beim Gastgeber ist nach der Niederlage in "Dumba" wohl die letzte Hoffnung auf einen ganz vorderen Rang wie eine Seifenblase zerplatzt. Nun wollen die Bafra-Männer durch einen Sieg im Nachbarduell gegen einen sicherlich hochmotivierten Gegner das letzte Heimspiel der Saison versöhnlich gestalten. SVG-Coach Bobby Bafra: "Nachdem wir uns aus dem Titelkampf verabschiedet haben, wollen wir die Saison noch ordentlich zu Ende spielen. Schon aus Gründen der Fairness und auch weil wir uns das selbst schuldig sind, wollen wir natürlich das kommende Heimspiel gewinnen. Einige meiner Spieler sind weiterhin angeschlagen, dennoch werden wir eine schlagkräftige Mannschaft stellen können. Es gilt auch, uns im letzten Heimspiel mit einem Sieg von unseren Fans zu verabschieden. Rechnerisch könnten wir ja immer noch vorne eingreifen, dazu müssten aber beide Mannschaften ganz vorne beide Spiele in den Sand setzen, nein, das ist reine Utopie." Gästespielertrainer Benny Scheidler: "Es wartet eine echte Herausforderung auf unsere Mannschaft, auswärts geht es nach Grafenwöhr. Die Gastgeber gehen als klarer Favorit in die Partie, die Rolle als Außenseiter nehmen wir gerne an. Die Vorzeichen sind eindeutig: Grafenwöhr verfügt über viel Qualität, eine homogene Mannschaft und wird vor heimischem Publikum selbstbewusst auftreten. Doch Spiele werden nicht auf dem Papier entschieden, sondern auf dem Platz. Für uns ist die Ausgangslage klar: kompakt stehen, leidenschaftlich verteidigen und immer wieder Nadelstiche nach vorne setzen. Mit absolutem Willen, Laufbereitschaft und dem nötigen Mut wollen wir dem Favoriten Paroli bieten. Gerade in solchen Spielen hat man nichts zu verlieren, aber viel zu gewinnen. Die Mannschaft hat unter der Woche wieder einmal konzentriert gearbeitet und wird hochmotiviert in diese Partie gehen. Wenn wir wieder als Einheit auftreten und unsere Stärken abrufen, können wir für eine Überraschung sorgen!"

Die Favoritenrolle in dieser Partie ist vergeben, dass der Sportverein auf eigenem Terrain schon einmal den Fuß in die Tür zur Bezirksliga stellen will, versteht sich von selbst. Allerdings wird die Partie mit dem Rangzwölften sicherlich kein Selbstläufer, denn der Gast kämpft verzweifelt ums Überleben, hat zuletzt gezeigt, dass er Spitzenteams Paroli bieten kann und wird sicherlich alles nur Machbare investieren, um seinen Punktebeutel mit Zählbarem zu füllen. SVA-Spielertrainer Daniel Maier: "Am Sonntag steht uns mit Dumba eine anspruchsvolle Aufgabe bevor. Es wird kein gewöhnliches Spiel – Derbys haben ihre eigenen Regeln. Spätestens nach dem Sieg von Dumba am vergangenen Wochenende ist klar, wie gefährlich sie sind, zumal sie eine starke Rückrunde spielen. Wir werden nur dann erfolgreich sein, wenn wir an die konzentrierten Leistungen der letzten beiden Spiele anknüpfen und mit voller Leidenschaft auftreten." SCK-Coach Andi Freiberger: "Mit dem Sieg gegen Grafenwöhr konnten wir den Anschluss an den ersten gesicherten Platz aufrechterhalten, doch mit Auerbach folgt gleich der nächste Kracher. Auerbach ist diese Saison spielerisch die stärkste Mannschaft, ob uns ein erneuter Punktgewinn gelingt, werden wir sehen. Sicher ist, dass wir einen herausragenden Tag brauchen, um Punkte aus Auerbach mitnehmen zu können. Wie letzte Woche wird der Fokus auf einer stabilen Defensive liegen, bei der Kampfgeist und Kommunikation extrem wichtig sein werden."