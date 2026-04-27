Auerbach und Trabitz top, Grafenwöhr fällt entscheidend zurück

Mit einem 3:1-Sieg beim TSV Reuth (in Grün-Schwarz) verteidigte der SV 08 Auerbach (in Blau) am drittletzten Spieltag die "Pole Position" in der Kreisliga Nord. – Foto: Creativ-Action.de

Auch wenn in der Endabrechnung im Buhlen um Platz 2 ein Punktegleichstand noch möglich ist, kann man nach den Ergebnissen des 24. Spieltags der Kreisliga Nord von einer Vorentscheidung zugunsten des Tabellenführers SV 08 Auerbach (1./55 - 3:1 in Reuth) und der SpVgg Trabitz (2./54 - 2:0 in Eslarn) sprechen. Nach der 0:1-Niederlage der SV Grafenwöhr (3./48) beim SC Kirchenthumbach werden die beiden die Liga anführenden Teams an den beiden finalen Spieltagen die Vergabe der Meisterschaft und des Aufstiegsrelegationsplatzes wohl unter sich ausmachen. Auerbach hat die Relegation nun sicher, Trabitz würde ein Punkt reichen, um die Entscheidungsspiele zu erreichen. Doch werden beide, sich einen packenden Zweikampf führenden Mannschaften an den Spieltagen 25 und 26 (Auerbach erwartet "Dumba" und muss nach Eschenbach, Trabitz erwartet Reuth und muss nach "Dumba") das Gaspedal bis zum Anschlag durchdrücken, um am 9. Mai gegen 17.30 Uhr die Sektkorken knallen lassen zu können.

Spannend ist es also ganz oben, spannend bleibt es nach dem Wochenende auch in der "Krisenregion" am unteren Rand des Klassements, denn alle Mannschaften auf den Rängen 11 bis 14 holten den vollen Ertrag. Der erste Saisondreier kommt für den SV Kohlberg (14./8 - 3:0 in Kulmain) allerdings zu spät, die Wild-Jungs standen ja schon als einziger Direktabsteiger schon fast. Vor den Kohlbergern tobt weiterhin ein erbittert geführter Kampf, am Ende über dem "Strich" stehen zu können. Sowohl der SC Eschenbach (13./21 - 3:2 gegen Rothenstadt), als auch der SC Kirchenthumbach (12./23 - 1:0 gegen Grafenwöhr) haben ihrer Hoffnung Nahrung gegeben, der Relegation noch zu entkommen. Das Abrutschen auf einen "Schleudersitz" verhindert hat der FC Vorbach (11./24 - 2:1 in Erbendorf) und ist nun punktgleich mit den Rothenstädtern (ebenfalls 24 Punkte). Das Aufbegehren von Eschenbach und "Dumba" hat nun auch zur Folge, dass für den SV Kulmain (9./27 - 0:3 gegen Kohlberg) und den ASV Haidenaab (8./27 - 0:1 in Tremmersdorf) der scheinbar schon sichere Klassenerhalt wieder in Gefahr gerät. Es bleibt also eng im Keller, die beiden letzten Spieltage werden für die Mannschaften im hinteren Tabellendrittel sicherlich noch nervenaufreibend. Im Überblick die Paarungen des 24. Spieltags:

Ein spätes Tor entschied am Sonntagnachmittag eine Partie, in der eine Punkteteilung dem Gezeigten wohl eher gerecht geworden wäre. Am Ende sollte ein diskussionswürdiger Freistoß für den FC die Entscheidung bringen, den Jonas Frank im Nachschuß zum "Tor des Tages" verwertete. Sahen die Fans hüben wie drüben über weite Strecken des ersten Spielabschnitts nur wenige richtige "Aufreger", nahm das Match nach dem Seitenwechsel etwas mehr an Fahrt auf. Es entwickelte sich ein Schlagabtausch auf Augenhöhe, in dem es keinem der beiden Kontrahenten gelang, entscheidende Vorteile zu erlangen. Als sich Spieler und Zuschauer wohl schon auf eine Punkteteilung eingestellt hatten, sollte die 88. Minute doch noch - wie erwähnt - einen Sieger bringen, Jonas Frank avancierte dabei zum "Matchwinner".

FC-Vorstand Wolfgang Seitz: "Glücklicher Sieg für uns, ich war mit Haidenaabs Trainer Michael Kaufmann nach dem Spiel einer Meinung: Ein Unentschieden wäre das gerechtere Ergebnis gewesen!" Gästetrainer Michael Kaufmann: "Trotz der Niederlage überwiegt bei mit der Stolz über unsere Leistung. Großen Respekt wirklich vor der Einstellung meiner Mannschaft, die hier über 96 Minuten ebenbürtig war. Leider hat uns eine Schiedsrichterentscheidung dann auf die Verliererstrasse gebracht. Bis in die Schlußphase hinein hat er wirklich sehr gut gepfiffen, aber dieser Freistoß kurz vor Schluss war aus meiner Sicht keiner. Bitter für uns, denn durch die unglückliche Niederlage und die Tatsache, dass die Mitstreiter fast alle punkten konnten, bleibt die Situation für uns Abstiegskampf angespannt." Tor: 1:0 Jonas Frank (88.) - Schiedsrichter: Florian Drexler - Zuschauer: 150

Mit späten Treffern bewältigte die SpVgg Trabitz ihre schwere Auswärtsaufgabe erfolgreich bei einem starken TSV Eslarn, der sich im Spitzenspiel der Runde 24 teuer verkaufte. Die Baier-Crew sitzt dem Ligaprimus aus Auerbach damit vor den beiden finalen Spieltagen bei weiterhin einem Zähler Rückstand weiter im Nacken. Vor allem kämpferisch bot die Grenzlandelf dem Favoriten über weite Strecken bestens Paroli. Erst in der Crunchtime der Partie sollten die Gäste dann durch Dominik Zawal - er nutzte eine Eslarner Unachtsamkeit nach 68 Minuten zum 0:1 - und Daniel Tarchila - er markierte gegen eine entblößte Eslarner Defensive in der 86. Minute das entscheidende 0:2 - die beiden Treffer zum so wichtigen Auswärtsdreier erzielen. TSV-Spielertrainer Peter Rackl: "Eine hochkonzentrierte Mannschaftsleistung im Gesamten. In Halbzeit 1 war das Spiel ausgeglichen, wobei wir gezielte Nadelstiche setzen konnten. Nach dem Seitenwechsel waren wir stets auf Augenhöhe, es war klar, dass Kleinigkeiten das Spiel ab da entscheiden werden. Eine Unachtsamkeit in unserer Abwehr führte dann zum 0:1. In der Folge haben wir natürlich aufgemacht und in den letzten Minuten dann leider noch das 0:2 bekommen. Insgesamt trotzdem eine klasse Mannschaftsleistung meiner Jungs, die wirklich super gekämpft und den Bezahlfussballern Paroli geboten haben. Unter dem Strich hätte wir aufgrund unseres Kampfgeistes und des Zusammenhalts wohl ein Unentschieden verdient gehabt." Gästetrainer Thomas Baier: "Durch eine geschlossene und sehr disziplinierte Mannschaftsleistung haben wir verdient gegen Eslarn gewonnen. Wie schon oft in der Vergangenheit hatten wir mehr Ballbesitz und die klareren Chancen, haben uns aber lange Zeit nicht belohnt. Entweder hat der berühmte Zentimeter gefehlt, das Aluminium war im Weg oder der gegnerische Torwart hat stark gehalten. Umso wichtiger war es, dass die Mannschaft ruhig geblieben ist, weiter an sich geglaubt und sich am Ende für den Aufwand belohnt hat." Tore: 0:1 Dominik Zawal (68.), 0:2 Daniel Tarchila (86.) - Schiedsrichter: keine Angaben - Zuschauer: 160

Obwohl mit der am Ende verdienten Niederlage gegen den Spitzenreiter die beeindruckende Saisonphase von zehn Matches ohne Einbuße zu Ende ging, konnte man beim TSV mit dem Auftritt der ersatzgeschwächt (es fehlte eine ganze Reihe von Stammspielern) angetretenden Truppe des Trainerduos Bächer/Wildenauer zufrieden sein. Denn sie lieferte dem über weite Strecken erwartungsgemäß mehr Spielanteile besitzenden Primus einen beherzten Kampf und hätte sogar - bei insgesamt nur wenigen eigenen Einschußchancen - kurz vor dem entscheidenden 1:3 bei einer Riesenchance durch Justus Bader den Ausgleich markieren können. Dass der Sieg der spielerisch starken Gäste nach dem Schlußpfiff des überzeugenden Schiedsrichters Andreas Frieser als gerecht zu bezeichnen war, darüber gab es keine Diskussionen. TSV-Spielercoach Martin Bächer: "Unsere Serie von zehn Spielen ohne Niederlage ist gerissen, standesgemäß gegen den Spitzenreiter. Ein Lob an meine Mannschaft, die sich teuer verkauft hat gegen starke Auerbacher, die über weite Strecken das Spiel dominiert haben. In Halbzeit 1 konnten wir einmal in letzter Not von der Linie retten und kamen durch einen Distanzschuss in Rückstand. Kurz nach der Pause konnten wir ausgleichen. Letztendlich hatte Auerbach heute einfach Qualität im Abschluss, denn das 1:2 war wieder satt getroffen. Danach haben wir sogar noch die Gelegenheit zum erneuten Ausgleich, in solchen Spielen bekommt man eben nicht allzu viele Chancen. Das 1:3 entstand dann in der Nachspielzeit, als wir unsere Defensive öffneten. Wir haben heute kaum Spielzüge zugelassen, kamen dafür selbst nicht so oft vors Tor. Die ersten beiden Gegentore resultierten aus zwei eigenen Fehlern im Spielaufbau, das können wir uns selbst vorwerfen. Ansonsten geht das Endergebnis schon so in Ordnung." Gästespielertrainer Daniel Maier: "Von Beginn an waren wir hellwach, aggressiv in den Zweikämpfen und mit großer Spielfreude unterwegs. Schon vor dem Führungstreffer erspielten wir uns mehrere hochkarätige Chancen und hätten früh deutlicher in Führung gehen können. Das 0:1 war daher absolut verdient, zumal wir defensiv kaum etwas zugelassen haben. In der Phase danach bis zur Halbzeit wurden wir jedoch etwas passiver, ließen dem Gegner zu viele Räume und so entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Auch in die zweite Halbzeit sind wir gut gestartet, mussten allerdings dennoch den Ausgleich hinnehmen. Danach übernahmen wir wieder zunehmend die Kontrolle, kombinierten stark und belohnten uns folgerichtig mit dem 1:2. In der Schlussphase verteidigten wir leidenschaftlich und setzten mit einem Konter den Schlusspunkt zum verdienten 1:3. Insgesamt war es erneut eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung, bei der sowohl Einsatz als auch spielerische Qualität voll zur Geltung kamen." Tore: 0:1 Cengiz Izmire (25.), 1:1 Marvin Mohr (48.), 1:2 Tim Schmiedl (69.), 1:3 Nicolas Bauer (90.+2) - Schiedsrichter: Andreas Frieser - Zuschauer: 170

Die Flamme der Hoffnung, noch den direkten Klassenerhalt zu schaffen, lodert nach dem knappen Heimsieg des SCK gegen den Tabellendritten weiter. Gegen eine wie erwartet starke Truppe des ehemaligen SCK-Coaches Bobby Bafra stand dem Gastgeber einige Male die Glücksgöttin "Fortuna" zur Seite, zudem hatte Keeper Lukas Held wieder einmal einen Sahnetag erwischt und die Mannschaft insgesamt zeigte einen bewundernswerten Willen, Mentalität sowie eine enorme Einsatzbereitschaft, die letztlich den lebenswichtigen Heimsieg bringen sollten. Spielentscheidend sollte letztlich ein Strafstoßtor Fabian Lobers in der 67. Minute werden, dem ein Foulspiel von Kassire Landrou vorausging - der "Sünder" sah dafür die Rote Karte. In der Schlußphase in Unterzahl bliesen die Gäste zur Generaloffensive, ohne sich zumindest noch mit dem Ausgleichstreffer belohnen zu können. Marcel Lohner, Sportlicher Leiter des SCK: „Nach dem Rothenstadt-Spiel mussten wir eine Reaktion zeigen und das haben wir! Es war das erwartete Spiel mit viel Spielanteilen auf Seiten der Grafenwöhrer, aber auch guten Chancen für uns. Wenn man so ein Spiel als Außenseiter gewinnen möchte, braucht man auch mal die Unterstützung der Latte oder des Pfostens. Vor allem aber haben uns ein herausragender Keeper und eine überragende Einstellung der gesamten Mannschaft, die bis zuletzt alles reingeworfen hat, zum Sieg verholfen. Somit wahren wir unsere Chance auf den direkten Klassenerhalt, auch wenn es unser Restprogramm ordentlich in sich hat. Wir glauben weiterhin an unsere Chance und haben im Grunde nichts mehr zu verlieren.“ Gästetrainer Turan Bafra: „Harter Tobak heute. Wir waren spielbestimmend, haben Ball und Gegner dominiert. So ein Spiel darfst du nicht verlieren. Die Entscheidung, die Rote Karte zu zeigen, war berechtigt, aber selbst in Unterzahl waren wir noch am Drücker. Am Ende hat es für uns trotz aller Bemühungen nicht mehr gereicht. Wir sind jetzt wohl aus dem Aufstiegsrennen ausgeschieden. Dennoch werden wir die letzten beiden Spiele ordentlich zu Ende spielen und dem Meister am Ende gratulieren." Tor: 1:0 Fabian Lober (67./Strafstoß) - Schiedsrichter: Holger Kuhbandner - Zuschauer: 203 - Platzverweis: Rot für Kassire Landrou (67./Grafenwöhr)

Obwohl der SCE bis zum Seitenwechsel eine ordentliche Vorstellung zeigte und auch mit einem 2:0 im Rücken in die Kabinen gehen durfte, hatte auch der Gast seine Phasen und ließ dabei Chancen liegen, um zumindest den Gleichstand zu erzwingen. Dieser sollte dem nie aufsteckenden VfB im zweiten Abschnitt dann auch innerhalb von elf Zeigerumdrehungen gelingen. Der Knackpunkt in dieser Partie war dann wohl der erneute Führungstreffer für Eschenbach nur kurz nach dem 2:2, den die Scheidler-Truppe bis zum Schlußpfiff zum dritten lebenswichtigen Dreier in Folge verteidigen konnte. SCE-Spielertrainer Benny Scheidler: "Wir sind richtig stark ins Spiel gestartet, haben zur Halbzeit verdient 2:0 geführt und sehr guten Fußball gezeigt. Nach der Pause hatten wir leider eine kurze Phase, in der wir nicht konsequent genug waren. Das hat Rothenstadt eiskalt genutzt und schnell ausgeglichen. Entscheidend war aber die Reaktion: Die Mannschaft hat erneut große Moral bewiesen, direkt zurückgeschlagen und die Führung wieder übernommen. Danach haben wir es mit Leidenschaft und Einsatz bis zum Schluss verteidigt. Am Ende ist es ein absolut verdienter Sieg. Es macht aktuell brutal Spaß, mit der Mannschaft zu arbeiten! Die Jungs ziehen voll mit und entwickeln sich Woche für Woche weiter. Genau mit dieser Einstellung wollen wir auch die letzten beiden Spiele erfolgreich gestalten, selbst wenn es gegen absolute Spitzenmannschaften geht. Wir nehmen aber die Herausforderungen mit voller Überzeugung an!" Gästetrainer Roland Lang: "Unnötig wie ein Kropf diese Niederlage! In der ersten Halbzeit haben wir drei Riesenbretter einschließlich einem Lattentreffer liegen lassen, während Eschenbach mit drei Torschüssen zwei Tore macht. In der zweiten Halbzeit haben wir dann den Ausgleich verdient erzwungen, um dann postwendend hinten einmal zu pennen." Tore: 1:0 Arthur Quast (34.), 2:0 Benedikt Schieder (36.), 2:1 Nico Enders (61.), 2:2 Julian Rost (72.), 3:2 Valentin Schieder (74.) - Schiedsrichter: Noah Parusel - Zuschauer: 100

Eine konzentrierte Defensivleistung war der Schlüssel zum Erfolg für die abstiegsgefährdeten Gäste, die lebenswichtiges Punktegut aus dem Kreinzl-Stadion entführten. Nach früher Führung kassierte der FCV wohl nur wenig später den Gleichstand, erarbeitete sich aber in Folge die Mehrzahl von guten Einschußchancen, ohne diese jedoch zu nutzen. Unmittelbar nach Wiederbeginn gingen die Gäste dann doch ein zweites Mal in Front und hielten in Folge die einheimische Offensive so wirkungsvoll in Schach, um den knappen Vorsprung bis zum Abpfiff nach 95 Minuten zu verteidigen. Die Heimelf enttäuschte, machte sie doch aus ihrer optischen Dominanz zu wenig, um den geschickt verteidigenden Gast in große Verlegenheit zu bringen. TSV-Coach Andi Häupl: "Wir haben nie richtig ins Spiel gefunden, hatten zwar mehr Ballbesitz, aber keine zwingenden Torchancen. Vorbach hat die Räume eng gemacht und hat dann immer wieder schnell und gefährlich gekontert. Wir werden die Niederlage unter der Woche aufarbeiten und versuchen nächste Woche in Rothenstadt ein anderes Gesicht zu zeigen." Gästecoach Markus Tusek: "Es war ein intensives und umkämpftes Spiel. Nach einem tollen Spielzug gingen wir in Führung. Kurz darauf der etwas unglückliche Ausgleich. Vor der Pause hatten wir mehrere Möglichkeiten in Führung zu gehen. Im Abschluss fehlten jeweils nur Zentimeter. Kurz nach der Halbzeit der Führungstreffer durch Lang. Erbendorf versuchte zwar Druck aufzubauen, aber ohne ernsthaft gefährlich zu werden. Aufgrund einer tollen Mannschaftsleistung war der Sieg auch verdient. Meine Jungs haben bewiesen das sie es doch können!" Tore: 0:1 Jonas Heindl (7.), 1:1 Michael Martetschläger (9.), 1:2 Dominik Lang (46.) - Schiedsrichter: Michael Ugur - Zuschauer: 120