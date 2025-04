Auerbach und Marcel Seitz beenden vorzeitig ihre Zusammenarbeit

Marcel Seitz ist nicht mehr Cheftrainer beim aktuell Tabellenvierten der Kreisliga Nord SV 08 Auerbach. Wie der Verein am gestrigen Karfreitag offiziell bekanntgab, trennt sich man sich von dem 33-jährigen mit sofortiger Wirkung. Seitz war erst Anfang der Saison 2024/25 von der zweiten Mannschaft des SV Lauterhofen (A-Klasse) zu den Bergstädtern als Spielertrainer gekommen und hatte zuvor unter anderem in Neumarkt in der Landesliga, sowie beim Henger SV und dem 1. FC Beilngries in der Bezirksliga als Aktiver gespielt. In Auerbach verletzte er sich am 9. Spieltag während des Punktspiels gegen die DJK Irchenrieth schwer und konnte deswegen fortan nicht mehr selbst auflaufen. In der Winterpause hatte der Verein dann angekündigt, sich nach der Saison von Marcel Seitz zu trennen.