Auerbach und Elztal vorne erwartet

Wir haben uns wieder getraut. Ab sofort erscheinen in regelmäßigen Abständen Saisonvorschauen im FuPa Baden Gebiet, in denen wir unsere (subjektive) Meinung zur kommenden Runde samt Platzierungstipps der einzelnen Teams abgeben.

Also bitte nicht alles auf die Goldwaage legen, schließlich heißt das auch, dass wir einige Klubs auf Abstiegsplätze tippen. Seht es einfach als zusätzliche Motivation und gebt euer Bestes, unsere Einschätzungen ins Gegenteil zu verkehren.

Der Abstieg aus der Landesliga ist für die SG Auerbach kein Beinbruch. Vom Leistungsniveau her gehört die Mannschaft genau in diese Region zwischen den beiden Ligen. Sie wird daher auch in der kommenden Runde wieder ganz vorne in der Kreisliga dabei sein und Coach C. Meier wird der Truppe den Spaß vermitteln, der zum erfolgreichen Fußballspielen dazugehört. Als Pädagoge wird ihm die Einbindung der vielen jungen Nachwuchskicker leichtfallen – jedoch wird er auf seinen Co-Trainer L. Reichert und seine Tore (9 in der Vorsaison) verzichten müssen, den es zum TSV Höpfingen zieht.

FV Elztal

Nach der Hinrunde der Saison 2204/25 sah es danach aus, als könnte sich der FV Elztal wieder die Chance erarbeiten, über die Relegation um den Aufstieg in die Landesliga mitzureden. Doch eine Rückrunde zum Vergessen, mit lediglich sechs von möglichen 15 Siegen, vermasselte dieses Vorhaben. Schlussendlich stand dennoch ein versöhnlicher dritter Platz zu Buche. Mit dieser eingespielten Truppe wird J. Walz den nächsten Anlauf wagen, mit der Hoffnung auf mehr Konstanz in der Rückserie.

SV Neckargerach

In der Liga zwar nur den sechsten Platz erreicht, jedoch im Pokalfinale den haushohen Favoriten VfK Diedesheim in die Knie gezwungen. Die Kicker vom Neckar feierten den Pokalsieg ausgiebiger als manch anderer eine Meisterschaft. Nicht mehr mit von der Partie war zu diesem Zeitpunkt Coach H. Haselmann, der sein Amt an S. Blankenburg abgab. Ihm zur Seite steht ab der kommenden Runde T. Lunzer. Der ehemalige Oberliga-Kicker der SpVgg Neckarelz tritt seine erste Trainerstation an und auch mit M. Haas begrüßt man einen alten Bekannten auf der Torwartposition.

SV Schefflenz

Wie in unserer letztjährigen Vorschau vorhergesagt, trug die Arbeit von Spielertrainer L. Egolf Früchte und die SV Schefflenz erreichte einen hervorragenden vierten Tabellenplatz. Ausschlaggebend war hierfür die stabile Abwehrarbeit mit lediglich 33 Gegentreffern – eine Bilanz, die einem Aufsteiger gut zu Gesicht steht. Nicht mehr mit von der Partie ist N. Schmider, der nach nur einer Runde zum VfB St. Leon weiterzog. Auch kam der Rücktritt von Florian „Flogge“ Kircher mitten in der Vorbereitung sehr überraschend. Abwarten, ob diese „Störfeuer“ den weiteren Erfolg beeinflussen.

SC Oberschefflenz

Einen ähnlichen Saisonverlauf wie der FV Elztal hatte auch der SC Oberschefflenz. Auch die Scialpi-Jungs mussten in der Rückrunde nach lediglich sechs von 15 Siegen massiv Federn lassen und unter anderem den späteren Aufsteiger TSV Billigheim vorbeiziehen lassen. Personell muss man auf die beiden Leistungsträger N. Musaogullari (Neckarsulm) und S. Demiral (SC Abstatt) verzichten. Neuzugänge kommen beim SCO „traditionell“ aus dem Unterland und mit L. Colacoglu begrüßte man auch einen alten Bekannten.

FV Mosbach II

Trainer L. Haupert geht beim FV Mosbach mittlerweile in seine zehnte Saison und hat in dieser Zeit einiges miterlebt. Von ganz oben bis fast ganz unten, in der Tabelle kennt er mittlerweile alle Regionen, wobei unterm Strich meist ein Platz im vorderen Drittel der Standard war. Mit D. Papenfuß muss er auf einen seiner langjährigen Begleiter verzichten, der beim SV Sattelbach die Spielertrainer-Rolle einnimmt. Jedoch kehrt mit S. Dogan ein Bekannter zurück, der mittlerweile auch schon die ein oder anderer Trainererfahrung vorzuweisen hat.

TS Mosbach II

Der Aufsteiger aus der A-Klasse konnte mit 113 selbst erzielten Toren eindrucksvoll unter Beweis stellen, warum er als Favorit in die Runde ging. In der neuen Spielklasse wird dies nun natürlich nicht mehr ganz so locker von statten gehen, doch Neuzugänge wie S. Hatzis (ehem Neckarelz), M. Fitze (FC Mosbach) oder A. Koca (FV Reichenbuch) lassen vermuten, dass das Saisonziel intern höher angesiedelt wird als lediglich der Klassenerhalt.

SV Sattelbach

Nach vier Spielzeiten beim SVS suchte Spielertrainer R. Heß eine neue Herausforderung und auch sein Co-Trainer R. Schmitt kehrte zu seinem Heimatverein zurück. Somit galt es für die Verantwortlichen ein neues Trainerteam zu suchen, welches natürlich auch noch selbst auf dem Platz für die nötige Unterstützung sorgt. Fündig wurde man beim FC Binau, von wo K. Agac kommt. Ihm zur Seite stehen sein Bruder L. Agac (FV Reichenbuch) und D. Papenfuß (FV Mosbach). Die Zuschauer dürfen sich schon heute auf das Sturmduo Agac/Mackamul freuen, welches für Tore satt steht.

FC Lohrbach

Mit Platz 9 in der Vorsaison kann man beim FC Lohrbach zufrieden sein. Wieder einmal stand D. Schwind mit 11 Treffern an der Spitze der Torschützenliste. Zusammen mit D. Pavlic (im Winter aus Neckarelz) hätte er ein gefährliches Offensivduo für die neue Runde bilden können – doch den Überraschungscoup des FCL zieht es nach nur 6 Monaten weiter zum Verbandsliga Absteiger TS Mosbach.

FC Limbach

Platz 10 in der ersten Saison nach Ch. Heckmann. Für den Trainerneuling P. Bachmann ein zufriedenstellendes Ergebnis. In seine zweite Saison muss er ohne seinen Co. S. Fertig gehen, der zurück zu Landesligist FV Mosbach wechselt. Dafür erhält er ab der kommenden Runde Unterstützung von A. Hammerschmidt, der beim FSV Waldbrunn auf 23 Einsätze kam.

TSV Sulzbach

Zwar konnte TSV Sturmführer L. Bucella nur die Hälfte der Tore erzielen wie in der Vorsaison – 20 Treffer sind aber immer noch ein Brett und bedeuteten in der Endabrechnung Platz 3 in der Torjägerliste der Kreisliga. Darauf kann Coach C. Dietrich aufbauen und die Etablierung des TSV Sulzbach in der Kreisliga vorantreiben. Einen Neuzugang gibt es zu vermelden – P. Pappe entschied sich für den Verbleib in der Kreisliga und ging nicht zusammen mit den Schwarzacher Kollegen freiwillig in die A-Klasse.

FV Reichenbuch

Zeitenwende beim FV Reichenbuch. Träumte man vor nicht allzu langer Zeit noch von der Landesliga, so heißt das Saisonziel für 2025/26 „Klassenerhalt“. Ein riesiger Kaderumbruch mit Ab- und Neuzugängen im zweistelligen Bereich lassen den FVR zu einer Wundertüte werden. Langjährige Protagonisten wie D. Link (MFV), J. Schüssele (SVS), F. Strein (SVN) oder L. Agac (SVS) kehrten dem Verein den Rücken und so ist es die Aufgabe vom neuen Spielertrainer S. Malinovski (Zwingenberg) aus der Vielzahl an Neuzugängen eine schlagkräftige Truppe zu formen. Sein Vorgänger A. Dogan wird ihm dabei weiterhin „beratend“ zur Seite stehen.

VfR Fahrenbach

Dem Teufel gerade noch einmal von der Schippe gesprungen ist der VfR Fahrenbach. Durch den freiwilligen Rückzug des TSV Schwarzach reichte am Ende der 15. Saisonplatz für den Klassenerhalt. Das Trainerduo C. Haag/A. Kreß wird vor allem die eklatante Heimschwäche in Angriff nehmen wollen, denn mit nur drei Heimsiegen beraubte man sich einer einstigen Stärke – nämlich der lautstarken Zuschauerunterstützung.

FC Neckarzimmern

„Die Handschrift des Trainers ist erkennbar“, diese oft als Floskel verwendete Aussage lässt sich in Neckarzimmern mit harten Fakten belegen. Seit D. Topic den Verein vor acht Jahren auf einem Abstiegsplatz in der A-Klasse übernommen hat, geht es beim Phönix stetig bergauf. Zwischenzeitlicher Höhepunkt ist der Aufstieg in die Kreisliga, in der man sich nun behaupten will. Nicht mehr an Bord sind P. Neid, der seine erste Trainerstelle in Aglasterhausen antritt, und L. Colakoglu, dessen Abgang wohl nicht allzu geräuschlos über die Bühne ging.

FC Mosbach

Dass es im Seniorenbereich doch eine Spur härter zugeht als im Juniorenbereich, musste Trainernovize J. Brezina erleben. Den Erfolgen aus seinen vorherigen Stationen konnte er im Masseldorn nur wenige folgen lassen und mit lediglich 23 selbst erzielten Toren weiß er auch genau, wo der Schuh am meisten drückt. Das mit M. Fitze ausgerechnet der torgefährlichste Spieler (10 Treffer) den Verein verlässt, lässt nichts Gutes erahnen für den FC. Positiv ist dagegen die Verpflichtung von L. Thal, der mit zahlreichen Landesligaminuten auf dem Buckel die junge Truppe im Abstiegskampf führen kann.

Getippte Abschlusstabelle