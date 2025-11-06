Auerbach-Spiel wird verlegt

Die TSV Rot-Weiß Auerbach ist erst am kommenden Wochenende wieder im Einsatz. – Foto: Daniel Nischwitz - Archiv

Manchmal folgt auf große Siege die Ernüchterung. Die TSV Auerbach hat in der Gruppenliga am Sonntag gegen den Lokalrivalen FC 07 Bensheim 3:1 gewonnen und damit den ersten Sieg unter Neu-Trainer Peter Brandenburger gefeiert. Wenige Tage später musste das für Donnerstag geplante Spiel gegen den SV Münster auf den 26. November (Mittwoch, 19.45 Uhr) verlegt werden. Grund dafür ist unter anderem, dass sich Ankido David und Nick Walter im Derby verletzt und damit die Personalsituation der Auerbacher verschlimmert haben. Zuvor war die TSV dem Gegner schon mit einer Verlegung auf besagten Donnerstag entgegengekommen.

Nun können sich die Rot-Weißen ganz auf das Auswärtsspiel am Sonntag (14.30 Uhr) bei der SG Wald-Michelbach konzentrieren. Den Gegner kennt Brandenburger gut, denn er hat mit seinem damaligen Club FC 07 Bensheim Anfang September gegen die Odenwälder 4:3 gewonnen. Das ist bis heute zugleich der letzte Sieg der Nullsiebener, die nur zwei Punkte aus den vergangenen sieben Spielen geholt haben.