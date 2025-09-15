Auerbach rückt mit Kantersieg an remisierende Trabitzer heran

Obwohl bereits ab der 23. Minute in Unterzahl, boten die neuformierten Gäste den favorisierten Platzherren vor allem vor der Pause überraschend gut Paroli, so ging es torlos in die Kabinen. Nach Wiederbeginn legte die Grenzlandelf zu und kam folgerichtig nach knapp einer Stunde zur Führung. Die Dominanz hielt an, das 2:0 per Strafstoß durch Torjäger Striegl schuf schon eine Vorentscheidung, auch weil sich die Gäste in einer hektischen Schlußphase durch zwei weitere Platzverweise zusätzlich schwächten.

"Rothenstadt hat es uns vor allem in der ersten Halbzeit schwer gemacht. Viele lange Bälle, wovon wir uns leider anstecken ließen. Die Notbremse und der dadurch entstandene Platzverweis hat daran leider nichts geändert. Wir haben die Grundordnung verändert und das System umgestellt. Nach der Pause war es uns wichtig, schnellstmöglich das 1:0 zu erzielen, was uns auch gelungen ist. In der Folge hatten wir das Heft in der Hand und das 2:0 war dann auch verdient. In der Schlussphase wurde es dann nochmal unbegründet hitzig, ich denke da war seitens der Rothenstädter dann auch sehr viel aufgestauter Frust dabei. Alles in allem bleiben wir zuhause weiter ungeschlagen", so TSV-Spielercoach Peter Rackl.

"Zunächst möchte ich mich auf diesem Wege herzlich bei den zahlreichen und großartigen Fans bedanken. Eine solche Stimmung von außen habe ich in über zehn Jahren in Rothenstadt selten erlebt - das war wirklich beeindruckend. Wie erwartet war das Spiel ein intensiver Kampf, bei dem der Wille im Vordergrund stand. Dabei haben wir gezeigt, dass wir mittlerweile als Einheit auftreten und bereit sind, alles zu geben. Die Rote Karte in der ersten Halbzeit hat uns das Spiel natürlich zusätzlich erschwert. Klare Torchancen waren auf beiden Seiten eher selten. Zur zweiten Roten Karte gegen Ende des Spiels möchte ich nur sagen, dass es hierzu intern Gespräche geben wird. So etwas darf nicht passieren - in solchen Situationen müssen wir ruhiger und besonnener bleiben. Allerdings möchte ich auch deutlich machen, dass rassistische Äußerungen, wie sie in dieser Situation und von Teilen der Tribüne zu hören waren, nicht toleriert werden dürfen. Kein Spieler muss sich so etwas gefallen lassen - das ist völlig inakzeptabel", sagte Gästetrainer Manuel Funk.

Tore: 1:0 Rene Gall (58.), 2:0 Sebastian Striegl (78./Strafstoß) - Schiedsrichter: Ludwig Held - Zuschauer: 153 - Platzverweise: Rot für Tobias Schiml (23. und Bubacarr Jallow (86.), Gelb-Rot für Maximilian Vollath (81./alle Rothenstadt)