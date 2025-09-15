Auerbach rückt mit Kantersieg an remisierende Trabitzer heran

Am achten Spieltag der Kreisliga Nord trennten sich die SpVgg Trabitz (1./20) und Bezirkligaabsteiger SV Grafenwöhr (4./16) im Topspiel vor 650 Zuschauern torlos 0:0, womit der Aufsteiger seine Pole Position ein weiteres Mal verteidigen konnte. Allerdings ist dem Primus nun der SV 08 Auerbach (2./19) bis auf einen Punkt auf die "Pelle" gerückt. Beim hohen 9:0 (!) auf eigenem Geläuf sorgten die Bergstädter dafür, dass der ASV Haidenaab (7./11) geradezu ein "Waterloo" erleben durfte. Ein punktgleiches Duo mit jeweils 16 Zählern rangiert auf den Plätzen 3 und 4, nämlich die SV Grafenwöhr und der mit 2:0 gegend den VfB Rothenstadt (11./7) siegreiche TSV Eslarn.
Wie im Spitzenspiel, fehlten auch beim Kellerduell zwischen dem SC Kirchenthumbach (12./7) und dem SV Kohlberg (14./3) die Tore. Auf dem erhofften Weg heraus aus dem Abstiegssog hilft dieses Ergebnis keinem der beiden Kontrahenten weiter.
Obwohl bereits ab der 23. Minute in Unterzahl, boten die neuformierten Gäste den favorisierten Platzherren vor allem vor der Pause überraschend gut Paroli, so ging es torlos in die Kabinen. Nach Wiederbeginn legte die Grenzlandelf zu und kam folgerichtig nach knapp einer Stunde zur Führung. Die Dominanz hielt an, das 2:0 per Strafstoß durch Torjäger Striegl schuf schon eine Vorentscheidung, auch weil sich die Gäste in einer hektischen Schlußphase durch zwei weitere Platzverweise zusätzlich schwächten.
"Rothenstadt hat es uns vor allem in der ersten Halbzeit schwer gemacht. Viele lange Bälle, wovon wir uns leider anstecken ließen. Die Notbremse und der dadurch entstandene Platzverweis hat daran leider nichts geändert. Wir haben die Grundordnung verändert und das System umgestellt. Nach der Pause war es uns wichtig, schnellstmöglich das 1:0 zu erzielen, was uns auch gelungen ist. In der Folge hatten wir das Heft in der Hand und das 2:0 war dann auch verdient. In der Schlussphase wurde es dann nochmal unbegründet hitzig, ich denke da war seitens der Rothenstädter dann auch sehr viel aufgestauter Frust dabei. Alles in allem bleiben wir zuhause weiter ungeschlagen", so TSV-Spielercoach Peter Rackl.
"Zunächst möchte ich mich auf diesem Wege herzlich bei den zahlreichen und großartigen Fans bedanken. Eine solche Stimmung von außen habe ich in über zehn Jahren in Rothenstadt selten erlebt - das war wirklich beeindruckend. Wie erwartet war das Spiel ein intensiver Kampf, bei dem der Wille im Vordergrund stand. Dabei haben wir gezeigt, dass wir mittlerweile als Einheit auftreten und bereit sind, alles zu geben. Die Rote Karte in der ersten Halbzeit hat uns das Spiel natürlich zusätzlich erschwert. Klare Torchancen waren auf beiden Seiten eher selten. Zur zweiten Roten Karte gegen Ende des Spiels möchte ich nur sagen, dass es hierzu intern Gespräche geben wird. So etwas darf nicht passieren - in solchen Situationen müssen wir ruhiger und besonnener bleiben. Allerdings möchte ich auch deutlich machen, dass rassistische Äußerungen, wie sie in dieser Situation und von Teilen der Tribüne zu hören waren, nicht toleriert werden dürfen. Kein Spieler muss sich so etwas gefallen lassen - das ist völlig inakzeptabel", sagte Gästetrainer Manuel Funk.
Tore: 1:0 Rene Gall (58.), 2:0 Sebastian Striegl (78./Strafstoß) - Schiedsrichter: Ludwig Held - Zuschauer: 153 - Platzverweise: Rot für Tobias Schiml (23. und Bubacarr Jallow (86.), Gelb-Rot für Maximilian Vollath (81./alle Rothenstadt)
In einem von beiden Seiten trotz der großen Brisanz sehr fair geführten Partie fehlten letztlich das "Salz in der Suppe", nämlich die Tore, wenngleich sich die beeindruckende Zuschauerkulisse dennoch von dem auf hohen Niveau stehenden Spitzenspiel bestens unterhalten sah. Beide Seiten ziehen ein Resümee:
"Ein gerechtes Ergebnis, wenngleich wir die besseren Chancen hatten. Speziell in Halbzeit 2, als wir zwei Mal die Latte trafen, war uns Fortuna nicht so hold. Letztlich haben wir Grafenwöhr auf Distanz gehalten, das ist unter dem Strich wichtig", so SpVgg-Coach Thomas Baier das Statement des einheimischen Trainerduos einleitend. Kollege Dominik Käß fuhr fort: "Eine trotz der beeindruckenden Umstände mit den vielen, lautstarken Fans faire Partie, in der keine unnötig hart geführte Zweikämpfe zu sehen waren. Die Partie hatte aus meiner Sicht alles, bis auf Tore". Angesprochen auf das nun zweite torlose Unentschieden verwies das Trainergespann dann auf die tolle Bilanz mit bisher sechs Siegen und keiner Niederlage: "Wir sind im Soll, unsere Brust ist breit, wir sind sehr sehr zufrieden!"
"Ein 0:0 der besseren Sorte, denke ich. Wir wussten um die Gefährlichkeit von Trabitz bei Standards, das war auch heute so, unser Keeper hat dabei einige Male überragend gehalten. Die ersten 20 bis 25 Minuten haben uns gehört, wir haben da leidenschaftlich gepresst und hatten auch einige sehr gute Chancen. Dann haben wir uns fallen lassen, auf 4-4-2 umgestellt, Trabitz ist dann nicht viel eingefallen, vor allem deren rechte Angriffsseite, die Schokoladenseite, haben wir vollkommen im Griff gehabt. So denke ich vom taktischen Verhalten her, von der Einstellung und der Motivation her, war der Punktgewinn mehr als verdient. Obwohl keine Tore gefallen sind, war es für mich Werbung für den Fußball. Jeder hat heute sein Herz am Platz gelassen, was mich einfach stolz macht. Eine geschlossene Mannschaftsleistung, aus der mein Torwart noch ein wenig herausragt. Danke an die vielen Fans, die uns begleitet haben für ihren tollen Support", so ein zufriedener Gästetrainer Bonny Bafra.
Tore: Fehlanzeige - Schiedsrichter: Wilhelm Hirsch - Zuschauer: 650
In einer ausgeglichenen Anfangsphase haderten die Gäste bei einer Situation in der einheimischen Box mit der Entscheidung des Schiedsrichters, bei einem Foul des SVA-Keepers an einem ASV-Angreifer nicht auf Strafstoß entschieden zu haben. Der Doppelschlag innerhalb von sechs Minuten warf Haidenaab dann erstmals zurück, der Platzverweis kurz vor dem Pausentee tat dann für einen nach dem Seitenwechsel allerdings in höchstem Maße enttäuschenden Gast ein Übriges. Die weiteren Treffer fielen dann in regelmässigen Abständen und führten letztlich zu einem Debakel für den Gast aus Oberfranken.
"Zu Beginn war es noch relativ ausgeglichen, wobei mehr Spielanteile auf unserer Seite lagen. Nach dem 1:0 hat es uns der Gegner mit zunehmender Spieldauer leicht gemacht. Großes Lob aber auch an mein Team, das bis zum Ende Bock hatte, Fußball zu spielen. Dennoch möchte ich den Sieg auch nicht zu hoch hängen. Für uns ist das Spiel bereits abgehakt, nächsten Sonntag beginnt es wieder bei 0", so die sachliche Stellungnahme von SVA-Coach Daniel Maier.
"Als Trainer und Verantwortlicher für die Mannschaft möchte ich mich im Namen der Spieler bei allen Haidenaabern entschuldigen für diese Scheiße, die sie da abgeliefert haben über 90 Minuten. Zu den Umständen will ich weiter nichts sagen. Für mich bedeutet dieses Spiel die größte sportliche Blamage, die ich je in meiner Trainerlaufbahn erlebt habe, ich habe noch nie annähernd ein Spiel in dieser Höhe verloren. Und ich werde Derartiges auch nicht mehr akzeptieren. Das muss eine einmalige Geschichte bleiben, wo viele Faktoren zusammengekommen sind, die dieses Ergebnis dennoch nicht entschuldigen, von daher werde das ein Mal so hinnehmen, aber sicher kein zweites Mal. Es gibt gewisse Grundtugenden, die für mich nicht verhandelbar sind, das ist klar. Ich werde brauchen, das alles zu verarbeiten und dann will ich am Freitag eine Reaktion sehen und zwar eine deutliche", so ein über alles gefrusteter Gästetrainer Michael Kaufmann.
Tore: 1:0 Manuel Trenz (21.), 2:0 Matthias Förster (27.), 3:0 Manuel Trenz (46.), 4:0 Tim Schmiedl (52./Strafstoß), 5:0 Burak Isci (62.), 6:0 Matthias Förster (72.), 7:0 Cengiz Izmire (73.), 8:0 und 9:0 Paul Zura (87./88.) - Schiedsrichter: Christian Müller - Zuschauer: 150 - Platzverweis: Rot für Andreas Hübner (43./Haidenaab)
Nach zuletzt sieben Punkten aus drei Partien wurde der Erbendorfer "Aufzug nach oben" doch ein wenig überraschend von den bislang in der Fremde punktlosen Gästen gestoppt. Der Sieg des SV Kulmain war unter dem Strich ohne Zweifel verdient, hing nur nach relativ früher Führung in der 65. Minute kurz am seidenen Faden, doch ließ Sandro Hösl die große Chance auf den Ausgleich liegen, als er einen Handelfmeter nicht verwandeln konnte. Vier Zeigerumdrehungen später war das schön herausgespielte 0:2 durch Doppeltorschütze Julian Lehner dann schon eine Art Vorentscheidung. Während die Heimelf eine enttäuschende Vorstellung lieferte, bedeutete der Auswärtsdreier für den SVK nach zuletzt nur einem Punkt gegen Teams aus dem Tabellenkeller einen Befreiungsschlag in Richtung ruhiges Fahrwasser des Klassements.
"Heute war ein absolut gebrauchter Tag von uns. Wir verhalten uns viel zu naiv in vielen Situationen und der Gegner bestraft das aktuell gnadenlos. Das Spiel muss schnellstmöglich aus den Köpfen, denn die Aufgaben werden nicht leichter. Ich erwarte mir eine Reaktion von der Mannschaft und wir werden definitiv nächste Woche wieder ein anderes Gesicht zeigen", so ein enttäuschter TSV-Spielertrainer Benny Scheidler.
"Ein mehr als hochverdienter Sieg für uns. Man hat halt sofort gemerkt, wenn wichtige Spieler, die gefehlt haben, wieder auf dem Platz stehen, so wie heute, wo sich unsere Personallage einfach besser dargestellt hat, als zuletzt. Sind alle an Bord, können wir mit fast jeder Mannschaft in dieser Liga mithalten. Nachdem wir mit der knappen Führung in die Pause gingen, müssen wir zwischen der 50. und 60. Minute den Deckel schon draufmachen, das ist das einzige, was ich der Mannschaft heute vorwerfen muss, denn da haben wir zwei Monsterchancen liegen gelassen. So weiß man nicht, was passiert wäre, hätte Erbendorf der Elfmeter verwandelt, vielleicht kippt das Spiel dann sogar noch. So haben wir nach dem Strafstoß gut weitergemacht, müssen dann selbst einen bekommen und machen dann das 2:0 in überragender Manier. Lob an meine Mannschaft, wie sie umgesetzt hat, was wir uns vorgenommen hatten, 90 Minuten Disziplin haben sich ausgezahlt. Wenn du diese Leistung jede Woche abrufen kannst, dann hältst du in dieser Liga richtig gut mit. Heute war es einfach eine starke Vorstellung", so ein erfreuter Gästetrainer Oliver Drechsler.
Tore: 0:1 und 0:2 Julian Lautner (17./69.) - Schiedsrichter: Alexander Walter - Zuschauer: 118
Vom Ergebnis her ein deutlicher Sieg der sich weiter im Aufwärtstrend befindlichen Gäste in diesem Nachbarduell, doch wird das 0:4 der Leistung der Rußweiherstädter über weite Strecken der Partie nicht gerecht. Vor allem in der ersten halben Stunde haderten die Platzherren mit der mangelhaften Verwertung zum Teil bester Einschußchancen. So muteten die beiden Treffer in der Endphase des ersten Spielabschnitts für den SCE wie Schläge ins Gesicht an, von denen er sich nicht mehr erholte. Nach der Pause versuchte die Dal-Elf wohl alles, gegen einen tiefer stehenden, auf Konter lauerenden Gast Ergebniskosmetik noch zu betreiben, was ihr aber nicht mehr gelingen sollte. Letztlich war die effektive Chancenverwertung der Gäste ein wohl entscheidender Faktor, dass diese den vollen Ertrag aus der Rogers Arena entführten.
"Wir haben gestern leider nicht unsere bestmögliche Leistung abrufen können und haben dementsprechend verdient verloren", so der kurze Kommentar von SCE-Coach Mo Dal.
"Der zweite Derbysieg innerhalb von sieben Tagen - beim FCT läuft es wieder rund. Allerdings täuscht das Ergebnis etwas über den Spielverlauf hinweg, denn der SCE hatte in der Anfangsphase, in der die Schäffler-Elf kaum Zugriff bekam, die Führung mehrfach auf dem Fuß. Auch nach der schön herausgespielten Führung durch Jonas Frank hatte der Gastgeber eine Großchance zum Ausgleich. Die Tore zum 0:2 durch Christopher Neukam und 0:3 durch Moritz Dötsch kurz vor der Halbzeit - jeweils durch schnell zu Ende gespielte Umschaltsituationen - spielten uns in die Karten und entschieden das Nachbarschaftsduell frühzeitig zu unseren Gunsten. In Halbzeit 2 nahm unser Team weitgehend das Tempo aus dem Spiel und ließ bei einigen Vorstößen mehrfach den vierten Treffer liegen. Dieser gelang dann dem eingewechselten Michael Diepold per Freistoß", so Wolfgang Seitz, Vorsitzender des FC Tremmersdorf.
Tore: 0:1 Jonas Frank (18.), 0:2 Christofer Neukam (35.), 0:3 Moritz Dötsch (45.), 0:4 Michael Diepold (87.) - Schiedsrichter: Christian Hirsch - Zuschauer: 250
Weder "Fisch noch Fleisch" bedeutete dieses torlose Remis für beide Mannschaften, wenn man so will. Weder die Heimelf, die über genügend Einschußchancen verfügte, um den erhofften Befreiungsschlag zu landen, noch das Gästeteam - der SVK näherte sich dem SC damit nicht, jedoch dem ersten Schleudersitz - erreichten das gesteckte Ziel. Hüben wie drüben bringt es die beiden abstiegsbedrohten Teams nicht weiter, die unbefriedigende Lage merklich zu verbessern. Wenn dieser Teilerfolg nun mehr freut, ist den folgenden Statements zu entnehmen.
"Die mangelnde Chancenverwertung unsererseits war der Knackpunkt des heutigen Spiels. Kohlberg hat wie erwartet defensiv gespielt, wir hatten größtenteils des Spiels Ballbesitz. Chancen hatten wir genug im eins gegen eins gegen den Torwart, welche nur knapp das Tor verfehlten oder Freistöße, die per Kopf weitergeleitet wurden, aber ebenfalls nicht im Netz gelandet sind. Kohlberg hat durch nicht notwendige Behandlungen oder auch bei Abstößen viel Zeit von der Uhr genommen, was die Offiziellen aber nicht dazu veranlasste, dies zu honorieren, es wurde einfach zu wenig Nachspielzeit angesetzt. Nichtsdestotrotz müssen wir uns an die eigene Nase fassen und die Chancenverwertung bemängeln. Zumindest konnte Kohlberg heute keine Punkte auf uns gutmachen", so ein nur bedingt zufriedener SCK-Coach Andreas Freiberger.
"Trotz zahlreicher verletzungs- und urlaubsbedingter Ausfälle bin ich stolz auf die Leistung meiner Mannschaft. Wir haben uns das Unentschieden mit einer kämpferischen und geschlossenen Teamleistung redlich verdient. Zwar lagen die Spielanteile größtenteils bei Kirchenthumbach, doch deren schwache Chancenverwertung gab uns immer wieder Hoffnung, das Spiel sogar gewinnen zu können. Leider fehlte uns beim Torabschluss das nötige Quäntchen Glück. Zusätzlich wurde die Partie durch eine insgesamt schwache Schiedsrichterleistung unnötig aufgeheizt. Zahlreiche fragwürdige Entscheidungen führten auf beiden Seiten zu Unmut und mündeten schließlich in einer hitzigen Rudelbildung zum Spielende", so das Resümee von Gästecoach Lukas Emmerich.
Tore: Fehlanzeige - Schiedsrichter: Bastian Pfanzelt - Zuschauer: 150
Nach anfänglichem Abtasten besaß der FC Vorbach in der 18. Spielminute durch Haroun Kahouli die erste gute Tormöglichkeit. Danach erspielte sich der TSV mehr Spielanteile. Martin Bächer scheiterte in der 41. Spielminute zunächst knapp mit einem Kopfball. Nur kurz später machte es dann Andreas Kische besser, der nach einer Ecke von Manuel Zeitler zur 1:0-Führung einnickte.
Die Halbzeitpause brachte dann den Hausherren einen Bruch ins Spiel. In der 52. Minute konnte TSV-Torwart Lukas Köllner mit einer Glanzparade gerade noch den Ausgleich verhindern, zwei Minuten später war er jedoch bei Kahoulis Distanzschuss aus 20 Metern Torentfernung machtlos. Nachdem es im weiteren Spielverlauf für lange Zeit nach einer friedlichen Punkteteilung aussah, legte Andreas Kische nach einem langen Diagonalball von Dominik Hansbauer im Strafraum per Kopf ab auf Michael Sonnberger und dessen Direktabnahme landete unhaltbar FC-Torwart Laurin Wiesnet zum umjubelten 2:1 in den Maschen (83. Spielminute). Danach warfen die Gäste nochmal alles nach vorne, schafften es jedoch nicht mehr, das TSV-Tor groß in Bedrängnis zu bringen. Auf der anderen Seite verpasste es Fabian Höcht, für die Entscheidung zu sorgen. So blieb es letztendlich beim knappen 2:1-Heimsieg. (Spielbericht: TSV Reuth)
"Eine sehr solide erste Halbzeit hat uns durch eine Standardsituation das 1:0 gebracht. Danach haben wir den Gegner durch eigene Ballverluste wieder besser ins Spiel kommen lassen. Die Folge war der 1:1-Ausgleich. Wie schon die Woche zuvor haben wir aber Moral bewiesen und doch noch den Siegtreffer erzwungen. Aus Trainersicht erfreulich, dass einige Sachen, die wir im Training und vorm Spiel angesprochen haben, auf dem Platz auch umgesetzt wurden und dass wir momentan ergebnisorientierten Fußball spielen", so TSV-Spielertrainer Martin Bächer
"Bittere Niederlage in Reuth. Vor allem, weil der Siegtreffer kurz vor dem Ende gefallen ist. Wir haben von Beginn an versucht, tief zu stehen, um Reuth keinen Raum zu geben und selbst kontern zu können. Reuth hatte in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz, gefährlich waren sie aber hauptsächlich durch Standardsituationen und ihre Kopfballstärke. Durch einen Kopfball nach Ecke fiel auch das 1:0 kurz vor der Pause. Hier hatten sie auch ihre beste Phase. In der zweiten Halbzeit waren wir mindestens gleichwertig und konnten durch einen unserer wenigen Abschlüsse, durch Haroun Kahouli, den Ausgleich erzielen. Vor allem in den letzten 20 Minuten hatte ich dann das Gefühl, dass wir mindestens einen Punkt mitnehmen, da wir zu dem Zeitpunkt das bessere Team waren. Kurz vor dem Ende konnten wir einen Ball nicht weit genug klären und kassierten das 2:1. Bis zum Schlusspfiff haben wir alles nach vorn geworfen, inklusive unseres Hüters, aber der Ausgleich wollte nicht mehr gelingen. Meine, wieder junge Truppe, hat vor allem kämpferisch überzeugt und hätte einen Punkt absolut verdient gehabt", sagte Gästecoach Peter Schramm.
Tore: 1:0 Andreas Kische (42.), 1:1 Haroun Kahouli (54.), 2:1 Michael Sonnberger (84.) - Schiedsrichter: Sebastian Scheidler - Zuschauer: 120