Auerbach ringt Halberstadt im packenden Nachholspiel nieder

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Die Zuschauer erlebten eine Begegnung, die von der ersten Minute an hochemotional geführt wurde. Den ersten Nadelstich setzten jedoch die Gäste: Joel-Pascal Klaschka traf bereits in der 9. Minute zur 0:1-Führung für den VfB Germania Halberstadt. Der VfB Auerbach 1906 zeigte sich von diesem frühen Rückschlag jedoch keineswegs geschockt und antwortete mit wütenden Angriffen. Belohnt wurde dieser Aufwand durch Charlie Spranger, der in der 28. Minute den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Nur wenige Augenblicke später bebte das Stadion erneut, als abermals Charlie Spranger in der 32. Minute zur Stelle war und die Partie mit dem Treffer zum 2:1 komplett drehte.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Intensität hoch. Auerbach war in der 58. Minute erfolgreich, als Tim Kaiser zum 3:1 traf. Wer jedoch geglaubt hatte, die Germania würde sich kampflos ergeben, sah sich getäuscht. Mit großem Kampfgeist verkürzte Marcel Kohn in der 72. Minute auf 3:2 und leitete damit eine dramatische Schlussphase ein. Am Ende retteten die Hausherren den knappen Vorsprung mit Leidenschaft über die Zeit.