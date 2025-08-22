Auerbach fordert Osterhofen - Regen muss nach Haibach

Personal: Definitiv ausfallen werden Philipp Härtinger, Niklas Bachmeier und Philipp Burmberger. Dazu steht hinter dem Einsatz von Co-Spielertrainer und Torhüter Marcus Fuchs noch ein Fragezeichen.

Christopher Krawetz (Trainer SV Winzer): "Stephansposching ist eine solide und eingespielte Mannschaft mit sehr gefährlichen Offensivkräften, die vor allem auf ihrem heimischen Platz immer schwierig zu bespielen ist. Zudem wollen sie bestimmt auch den ersten Dreier. Wir müssen kämpferisch und läuferisch genauso auftreten wie gegen Osterhofen und dazu zielstrebiger vorm Tor werden."

Alois Windisch (Trainer SpVgg Stephansposching): "Gegen Haibach haben wir phasenweise ein gutes Heimspiel gezeigt, hatten aber im zweiten Durchgang zu wenig Durchschlagskraft. Unter der Woche im Training wurde wieder gut gearbeitet und analysiert, die Vorfreude aufs Landkreisderby ist groß. Wir brauchen Körperlichkeit, Laufstärke und Torgefahr in allen Bereichen. Winzer ist mit seinen schnellen Leuten immer brandgefährlich und wird voll auf Sieg spielen. Ein Derby verliert man nicht, daher werden wir die Punkte mit aller Macht verteidigen."

Marcus Biller (Trainer SC Zwiesel): "Bis auf die 20 Minuten vor der Halbzeit war unsere Leistung in Langdorf vollkommen in Ordnung und der Derbysieg daher hochverdient. Perkam wird aber ein ganz anderes Spiel und wir werden sie auf keinen Fall unterschätzen. Dass sie gefährlich sind, haben sie letzte Saison bewiesen, als wir sie zweimal nicht besiegen konnten. Das wollen wir dieses Mal auf jeden Fall ändern und die Punkte in Zwiesel behalten."

Personal: Mit Ludwig Weinberger, Alexander Gruber, Timo König, Mathias Niedermeier, Mihael Mihalev und Lukas Süß stehen nicht zur Verfügung.



Michael Spanner (Trainer SV Perkam): "Am Freitag geht unsere Reise zum derzeitigen Tabellenführer nach Zwiesel. Der SC hat schon in der Vorbereitung gezeigt, dass sie eine Top-Mannschaft zur Verfügung haben und sind nun auch sehr gut in die Saison gestartet. Wir konnten letzten Samstag zum Glück den ersten Saisonsieg einfahren. Ich bin stolz auf meine Mannschaft wie sie gekämpft hat und auch sehr stolz auf unsere Neuzugänge, die sich von Spiel zu Spiel weiterentwickeln. Mal schauen, was am Freitag in Zwiesel auf uns zukommt."

Personal: Toni Antov, Andrei Merian und Michal Traijer können nicht mitwirken.







Morgen, 14:00 Uhr TSV Lindberg Lindberg FC Langdorf Langdorf 14:00 live PUSH

Christoph Fischer (Sportlicher Leiter TSV Lindberg): "Zunächst möchten wir uns bei den Betreuern bzw. Ersthelfern vom SV Auerbach für ihre Hilfe bedanken. Das Unentschieden war leistungsgerecht, allerdings muss bzgl. der Berichterstattung von unserer Seite schon noch etwas klargestellt werden. Nachdem unserem Spielertrainer Armando Schreder kurz vor Schluss vom gegnerischen Torhüter mit Anlauf mit beiden Fäusten in den Hinterkopf geboxt wurde, musste er mit der Trage vom Feld und danach mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden, wo eine schwere Gehirnerschütterung festgestellt wurde. Und hier muss auch mal über den Schiedsrichter gesprochen werden: diese Aufgabe verdient grundsätzlich sehr hohen Respekt und jeder darf mal einen schlechten Tag haben. Aber was dieser Schiedsrichter an diesem Tag und insbesondere in der zweiten Halbzeit abgeliefert hat, war einfach nicht gut. Die beschriebene Situation muss das Gespann einfach sehen. Der absolute Gipfel war dann, dass einer unserer Spieler auch noch mit Gelb-Rot vom Platz geschickt wurde, weil er den Schiedsrichter lautstark darauf aufmerksam machte, dass ein Spieler von uns bewusstlos am Boden liegt. Zum anstehenden Spiel gegen Langdorf wird es keinen Vorbericht geben, man beachte unsere Ausfallliste." Personal: Mit Maximilian Melch, Tobias Hafner, Sebastian Kilger, Sebastian Marchl, Armando Schreder, Michael Weiderer, Elias Schels, Ben Hofmann und Ahed Ashaker stehen gleich neun Akteure auf der ellenlangen Ausfallliste.

Tobias Eiter (Spielertrainer FC Langdorf): "Die erste Saisonniederlage ist abgehakt und mit Lindberg wartet das nächste Derby vor vielen Zuschauern auf uns. Gegen den kampfstarken TSV müssen wir körperlich voll dagegenhalten und darüber hinaus im Spiel mit dem Ball deutlich mutiger sein als letzte Woche. Auch wenn wir personell stark dezimiert sind, wollen wir unbedingt die drei Punkte aus Lindberg mitnehmen." Personal: Michael Pfeffer, Martin Eichinger, Marco Reichenberger und Christian Zitzelsperger fehlen urlaubsbedingt. Kapitän Johannes Ebner (Sprunggelenksverletzung) muss nach einem groben Foulspiel aus dem Zwiesel-Spiel verletzungsbedingt zusehen.



Teuer erkauft hat sich der TSV Lindberg den Punkt in Auerbach: beim vor allem in der Schlussphase sehr hitzigen 1:1 mussten gleich zwei Spieler mit der Trage abtransportiert werden. – Foto: Harry Rindler









Morgen, 17:00 Uhr SpVgg Osterhofen Osterhofen SV Auerbach Auerbach 17:00 live PUSH

Marco Dellnitz (Trainer SpVgg Osterhofen): "Mit dem SV Auerbach bekommen wir es zum Stadionfest mit einem sehr unangenehmen und kampfstarken Gegner zu tun. Wir wollen unseren Zuschauern wieder ein gutes Spiel zeigen und unsere Leistung weiter verbessern." Personal: Eduard Olariu, Sebastian Benesch und Lucas Fischer müssen aussetzen.

Christian Weigl (Trainer SV Auerbach): "Zu diesem Spiel gibt es nicht viel zu sagen. Die Fronten sind klar definiert: Osterhofen ist der Favorit und wir sind der Underdog. Alles andere als ein Osterhofener Sieg wäre eine Überraschung, zumal sich bei uns die Grippe eingeschlichen hat. Mal schauen, wie wir am Samstag auflaufen können." Personal: Hinter den Einsätzen einiger kranker Spieler steht noch ein Fragezeichen.



So., 24.08.2025, 14:00 Uhr DJK SB Straubing DJK SR 1. FC Viechtach Viechtach 14:00 PUSH Ralf Bachmann (Sportlicher Leiter DJK SB Straubing): "Mit Leistung, Engagement und Spielweise unserer neu formierten, jungen Truppe können wir sehr, sehr zufrieden sein. Unsere Defizite in Sachen Cleverness, Konstanz und vor allem Chancenverwertung haben in den letzten Spielen leider dazu geführt, dass sich die Jungs nicht selbst belohnt haben, aber daran werden wir weiter arbeiten. Der hochgehandelte Gast aus Viechtach wird nach schwachem Saisonstart sicherlich mit aller Macht versuchen, die ersten Niederlagen vergessen zu machen und den Dreier aus der Vogelau zu entführen, um am Sonntag die rote Laterne abgeben zu können. Darauf sind wir eingestellt. Wir freuen uns auf eine kampfbetonte und spannende Partie." Personal: Fehlen werden weiterhin Michi Gerl, Nico Mayer, Leon Sagmeister, Moritz Fedeneder und Simon Schub. Geri Galambfalvi, Lukas Wanner, Basti Scherm und Florian Hien weilen im Urlaub.

Michael Probst (Trainer 1. FC Viechtach): "Gegen Neuhausen haben wir ein super Spiel gemacht, aber dennoch sehr unglücklich und absolut zu hoch verloren. Das Spiel stimmt mich ebenso wie der Auftritt im Nachholspiel in Regen trotzdem sehr positiv für unsere nächsten Aufgaben. Gegen die DJK Straubing wollen wir deshalb ebenfalls positiv auftreten und unsere ersten Punkte einfahren." Personalien: Verletzt fehlen werden Max Podgorny, Ahmad Almohammad, Sebastian Köppl, Benedikt Reil, Raphael Kufner, Dominik Laschinger und Lukas Probst.

Als einziges Team der Liga wartet der 1. FC Viechtach noch auf den ersten Punktgewinn. – Foto: Thomas Gierl





So., 24.08.2025, 15:00 Uhr SV Neuhausen/Offenberg Neuhausen TSV Oberschneiding O`schneiding 15:00 PUSH Simon Meindl (Spielertrainer SV Neuhausen/Offenberg): "Gegen Viechtach haben wir uns in der ersten Halbzeit vor allem offensiv recht schwer getan. Hier fehlte uns einfach das nötige Engagement und die letzte Durchschlagskraft. Wir haben es aber durch eine sehr starke Defensivleistung geschafft, über die gesamten 90 Minuten kein Gegentor zu kassieren und kamen dann auch in der zweiten Halbzeit offensiv besser ins Spiel, sodass wir am Ende dann deutlich gewinnen konnten. Oberschneiding ist als Aufsteiger sehr ordentlich in die Saison gestartet und hat sich zuletzt noch mit einem Bezirksligaspieler verstärkt. Im Heimspiel wollen wir jedoch vor unseren Fans eine starke Leistung zeigen und den nächsten Sieg einfahren. Auf Grund vieler krankheits- und urlaubsbedingter Absagen werden wir viel durchrotieren müssen. Ich bin mir aber sicher, dass jeder von uns heiß darauf ist wieder alles zu geben und unseren bis dato guten Saisonstart weiter auszubauen." Personal: Fabian Scholz, Dominik Schnar, Simon Stubhahn, Fabian Beutel und Tim Kammerl müssen definitiv passen. Dazu kommt noch eine Hand voll angeschlagene Spieler.

Jonas Zach (Spielertrainer TSV Oberschneiding): "Nach dem Punktgewinn gegen den Bezirksliga-Absteiger aus Regen wartet nun mit dem SV Neuhausen das nächste Top-Team auf uns. Insbesondere die gefährliche Offensive des Gegners gilt es unter Kontrolle zu bekommen, wenn wir dort nicht leer ausgehen möchten. Trotz der angespannten Personalsituation wollen und werden wir uns nicht verstecken und auch in diesem schweren Auswärtsspiel unsere Chance suchen." Personal: Sebastian Reichl, Stefan Kiemle, Dominik Herzog, Timo Haumer und Jonas Zach fehlen verletzungsbedingt. Zudem weilen Matthias Seifert und Korbinian Bäumer im Urlaub.





