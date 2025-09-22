Auerbach besteigt nach Sieg im Topduell den Ligathron

Wie im oberen Tabellendrittel, standen auch im Tabellenkeller zwei äußerst interessante Partien auf dem Programm, in denen lebenswichtiges Punktegut zu vergeben waren. Die beiden Sieger heißen FC Vorbach (9./11 - 3:1 im Derby gegen "Dumba") und SC Eschenbach (12./8 - 6:3 im ultimativen Abstiegsduell in Kohlberg), sie konnten sich damit etwas Luft verschaffen im Buhlen ums Dasein in der Liga. Über den beiden Verlierern bleiben die Wolken dagegen dunkel, vor allem für den SV Kohlberg (14./3) ist die Lage aktuell mehr als ernst.

Nach dem Desaster von Auerbach hatte man beim ASV auf eine Reaktion gehofft in dieser Partie, die die Gäste durch einen späten Treffer für sich entschieden. FuPa überlässt den beiden Übungsleitern die Zusammenfassung der insgesamt 92 Minuten, in der sie ausführlich beschreiben, warum sie unterschiedlicher Meinung sind bei der Bewertung des Spielverlaufs und des Ergebnisses:

"Eine absolut unnötige Niederlage heute. Auch wenn der Gästetrainer das anders sieht, aber da frage ich mich dann, warum. In Halbzeit 1 haben wir gemerkt, dass wir das neue System noch nicht verinnerlicht haben, spätestens nach dem Ausgleich waren wir klar das bessere Team. Davor - in Halbzeit 1 - klar, Kulmain stark, haben noch zwei, drei gute Chancen, wo wir noch mehr Gegentore fangen können, dann wäre der Ofen wahrscheinlich aus gewesen. Die machen aber die Dinger nicht, wir machen das 1:1 und haben danach gefühlt 70 Prozent Ballbesitz. Dabei fehlte allerdings dem finalen Ball die Genauigkeit und dann war uns heute einfach auch das Glück nicht hold. Die zwei Chancen des Gegners nach der Pause sind passiert, weil unsere Abwehr ausgerutscht ist, so fällt auch das 3:2, weil unser Innenverteidiger ausrutscht. Wenn das nicht passiert, dann geht´s 2:2 aus. Es sind halt einfach Kleinigkeiten, die die Spiele entscheiden. Es einfach extrem bitter für uns heute, dass wir uns für den betriebenden Aufwand nicht belohnen konnten. Wir haben sicher keine gute erste Hälfte gespielt, dabei muss ich meine Jungs aber dafür loben, dass sie sich nach dem Rückstand nicht haben hängen lassen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann das Spiel kontrolliert, waren die bessere Mannschaft und haben nach dem 2:2 auf den Siegtreffer gedrängt, die Jungs wollten unbedingt einen Dreier mitnehmen. Dass dann das 2:3 unglücklich fällt, tut weh, ist aber aktuell einfach typisch dafür, dass - wenn du aktuell eine solche Phase durchlebst - Fortuna nicht unbedingt auf deiner Seite ist. Ein Unentschieden wäre aus meiner Sicht das gerechte Ergebnis gewesen, weil nach der Pause von Kulmain nicht mehr viel kam. Wir müssen lernen, die Bälle sauberer zu spielen, auch cleverer zu sein, um den Punkt mitzunehmen. Wie in Grafenwöhr haben wir in der Schlußphase Zählbares verschenkt und das summiert sich halt dann. Für mich war wichtig, dass die Einstellung heute gestimmt hat und auch das neue Spielsystem nach der Pause verinnerlicht wurde. Aber - dafür muss ich mich halt auch belohnen. Deshalb eine absolut unnötige Niederlage", so ASV-Chefanweiser Michael Kaufmann.

"Ein mehr als hochverdienter Sieg für uns, auch wenn er natürlich glücklich aussieht, wenn der Siegtreffer erst in der 90. Minute fällt. Den Vorwurf, dass wir das Ding nicht schon zur Pause entschieden haben - wir laufen vier oder fünf Mal alleine auf den Torwart zu - muss sich meine Mannschaft gefallen lassen. Ein Tor war da einfach zu wenig, da müssen wir mit 4:1 führen und der Deckel muss drauf sein. Wir machen also die Tore nicht, kriegen dann nach einem Standard den Ausgleich, der Wirkung gezeigt hat. Dann liegen wir sogar zurück kurz nach dem Wechsel nach einem individuellen Fehler, wo wir bei 1 gegen 1 schlecht aussehen und der Torschütze das Ding ins kurze Eck reinhaut. In dieser Phase hatten wir zu kämpfen, hatten aber dennoch gute Chancen dabei. Wir machen endlich dann das 2:2 und kurz vor Schluß dann das 3:2. Ich sage auch deshalb ein verdienter Sieg, weil Haidenaab vielleicht drei Torschüsse hatte - davon waren zwei drin - und wir laufen sechs oder sieben Mal im ganzen Spiel alleine auf den Tormann zu und bringen die Kugel nicht rein. Ein Beweis dafür ist auch der FuPa-Liveticker, der diese Großchancen für uns alle aufgelistet und beschrieben hat. Die Probleme in der Chancenverwertung tun uns momentan tatsächlich ein wenig weh. Also ein hochverdienter Dreier für uns, nun müssen wir schauen, dass wir dranbleiben", so ein sehr zufriedener Gästetrainer Oliver Drechsler.

Tore: 0:1 Oleg Skydan (12.), 1:1 Pascal Steeger (41.), 2:1 Michael Lehner (48.), 2:2 Oleg Skydan (61.), 2:3 Julian Lautner (90.) - Schiedsrichter: Johannes Franz - Zuschauer: 250