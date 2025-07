Auerbach: Aufstiegsambitionen nur, wenn alle Puzzleteile passen

Sowohl in den Trainingseinheiten, als auch in den ersten Vorbereitungsmatches durfte Maier seine neue Mannschaft kennenlernen. Dabei folgte nach dem 0:1 zum Auftakt des Testspielreigens gegen den FC Creußen (Kreisliga Bayreuth/Kulmbach) ein 2:1‑Erfolg gegen den ambitionierten Süd-Kreisligisten TuS Rosenberg. Vor allem mit den ersten 80 Minuten waren der Cheftrainer und sein Co-Trainer Manuel Trenz sehr zufrieden. Allerdings taten sich in den finalen zehn Minuten dann wieder altbekannte Probleme auf und zeigten die Stellschrauben, an denen bis zum Start noch gedreht werden muss. Gerade wegen dieser Unzulänglichkeiten erklärte Thomas Meyer (55), umtriebiger Spartenleiter hinter den Kulissen, dass man in der Vorsaison zwar lange am oberen Rand des Klassements mithalten konnte, letztlich aber nicht traurig darüber war, Rang 2 samt Relegations­spiele nicht erreicht zu haben. Nun aber möchte man einen Schritt nach vorne tun, ohne jedoch gleich von Aufstiegsambitionen zu sprechen.



In den ersten Einheiten nun erlebte der neue Chefanweiser eine Truppe, die „mit hoher Intensität und bemerkenswertem Engagement“ zu Werke ging. Sicherlich nicht von Nachteil ist es für Maier, dass er mit Manuel Trenz von einem Assistenten unterstützt wird, der die Mannschaft seit Jahren aus dem Effeff kennt. In der zurückliegenden Spielzeit hatte Trenz das Team nach dem vorzeitigen Abschied von Marcel Seitz übernommen und am Ende auf einen erfreulichen Rang 3 geführt. Gemeinsam führte das neue Trainerduo nun Einzelgespräche, um die Probleme der Vorsaison anzusprechen und zu analysieren.



„Das Grundgerüst stimmt“, bewertete Maier seine ersten wichtigen Eindrücke. In diesem soll Routinier Michael Keil (32) die Rolle eines Leitwolfs übernehmen, das Team zusammen mit Matthias Förster (33) führen, in das junge Talente aus der erfolgreichen U19 nachdrängen. Dabei will der Trainer bei der Integration der Youngster behutsam vorgehen, zumal die zweite Mannschaft in der Kreisklasse West ebenfalls Qualität benötigt. Da hat mit Andreas Trenz – einst Co-Trainer beim Aufstieg der „Ersten“ in die Bezirksliga – ein Rückkehrer die sportliche Verantwortung übernommen. Die Hauptaufgabe sehen beide Trainer nun darin, ein homogenes Gesamtgebilde zu formen. Eine Trennung, also quasi ein „Zwei‑Klassen‑System“ zwischen Kreisliga und Kreisklasse, soll und wird es nicht geben, sondern ein ständiges Wechselspiel. Der dadurch entstehende interne Konkurrenzkampf soll motivierend wirken und soll eine hohe Trainingsbeteiligung sichern. Maiers frische Ansprache, seine neuen Ideen und Impulse lassen in Auerbach erstmals wieder an frühere Bezirksliga‑Zeiten erinnern.



Dass der Kader breit genug ist, um Verletzungssorgen wie in der Vorsaison besser zu kompensieren, ist ein weiteres Plus. Bei der Formulierung des Saisonziels bleibt man realistisch: Im oberen Tabellendrittel will man sich in der Kreisliga Nord konstant bewegen, aber den Aufstieg nur anpeilen, wenn wirklich alle Puzzleteile passen. Auf die Frage nach den Favoriten in der nahenden Spielzeit schließt sich Daniel Maier vielen anderen Übungsleitern an und nennt die üblichen Kandidaten aus Tremmersdorf, Erbendorf und Grafenwöhr, allen voran jedoch Aufsteiger SpVgg Trabitz. „Ich kenne den neuen Spielkreis noch nicht im Detail, doch ich vertraue auf unsere Spiel­idee“, so der Coach, der auch bereit wäre, notfalls selbst noch einmal das Trikot überzuziehen.



Noch sind im Rahmen der Vorbereitung mehrere Testspiele geplant, in denen ein homogenes und konkurrenzfähiges Team geformt werden soll. Gelingt es, die positiven Tendenzen fortzuführen, dann kann der SV 08 Auerbach sicherlich mit breiter Brust zum Kreisliga‑Auftakt reisen, bei dem ihm am Sonntag, 27. Juli im „Kreinzl-Stadion“ mit dem TSV Erbendorf gleich ein dicker Brocken vorgesetzt wird. Ein erstes Heimspiel gegen den SV Kulmain folgt, ehe es zum ersten von mehreren Derbys nach Tremmersdorf geht. Ein anspruchsvolles Auftaktprogramm also, dem Daniel Maier und die Seinen optimistisch entgegenblicken, auch wenn es bis dahin noch das ein oder andere zu tun gibt.