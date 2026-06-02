Auerbach: Alex Wittenzellner ist zurück und übernimmt Doppelrolle Das Eigengewäschs des Kreisligisten kommt nicht nur als Spieler, sondern übernimmt auch die Funktion des Sportlichen Leiters von Thomas Seidl · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Alexander Wittenzellner (li.) soll beim SV Auerbach auf und neben dem Platz Akzente setzen – Foto: Harry Rindler

In der regionalen Szene ist es ein offenes Geheimnis, das bereits seit dem Frühjahr die Runde macht: Alexander Wittenzellner läuft zur neuen Saison wieder für den SV Auerbach auf, bei dem er sportlich groß geworden ist. Der 31-jährige Offensivallrounder stand in den vergangenen beiden Jahren in Diensten des TSV Seebach, mit dem er in der vor Kurzem zu Ende gegangenen Spielzeit 2025/2026 Vizemeister der Landesliga Mitte wurde. Bei den Rot-Schwarzen hatte der Blondschopf auch persönlich eine erfolgreiche Zeit, bestritt 62 Meisterschaftsspiele und konnte sich dabei elfmal in die Torschützenliste eintragen.



Beim SV Auerbach wird der Routinier nicht nur das Angriffsspiel beleben, sondern fungiert auch als Sportlicher Leiter. Wittenzellner war bereits in die Planungen für die Saison 2026/2027 maßgeblich involviert.

"Als die Verantwortlichen auf mich zukamen und mich fragten, ob ich mir die Doppelrolle als Sportlicher Leiter und Spieler vorstellen könne, war ich relativ schnell von dieser Aufgabe überzeugt. Für mich ist es der richtige Zeitpunkt, meinem Heimatverein etwas zurückzugeben und Verantwortung zu übernehmen. Gemeinsam mit meinen Funktionärskollegen und den Mannschaften möchte ich die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre fortsetzen und den Verein kontinuierlich weiterentwickeln. Dabei ist es mein Ziel, nachhaltig gute Arbeit zu leisten, Jugendspieler zu integrieren und den eingeschlagenen Weg gemeinsam erfolgreich weiterzugehen", gibt Alexander Wittenzellner zu Protokoll.





