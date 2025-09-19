Auer schießt den SV Mietingen auf Platz zwei

Im Freitagsspiel der Landesliga Staffel 4 setzte sich der SV Mietingen spät mit 2:0 gegen den SV Kressbronn durch.

In einer turbulenten Schlussphase konnte sich der SV Mietingen gegen den SV Kressbronn durchsetzen. Philipp Auer erzielte in der 84. Minute das 1:0 und legte nur zwei Minuten später mit dem 2:0 nach. Zuvor hatte Roland Mayer in der 73. Minute die große Chance, sein Team per Foulelfmeter in Führung zu bringen, scheiterte jedoch am Torhüter der Gäste. Für Mietingen bedeutet der Erfolg nun 15 Punkte aus acht Spielen und damit vorübergehend Rang zwei der Tabelle. Kressbronn dagegen bleibt mit nur vier Zählern und bereits 20 Gegentreffern auf Platz 15 und muss den Blick weiterhin nach unten richten. ---

Die SSG Ulm 99 ist nach dem Überraschungssieg in Laupheim auf Tuchfühlung zur Spitze. Weiler dagegen steht nach den Niederlagen in Mietingen und im Nachholspiel gegen Buch auf Platz 10. Mit einem Heimsieg könnten die Ulmer den Druck auf den Tabellenführer aufrecht erhalten. ---



Für den TSV Buch ist es ein wichtiges Spiel: Mit nur sechs Punkten droht der Anschluss ans Mittelfeld verloren zu gehen. Blaubeuren reist nach dem Comeback-Erfolg gegen Neu-Ulm mit gestärktem Selbstvertrauen an. Ein direktes Duell im Kampf um den Klassenerhalt, beide Teams trennen nur einen Punkt.

Neu-Ulm musste zuletzt in Blaubeuren Federn lassen, bleibt aber mit zehn Punkten im oberen Mittelfeld. Der FV Biberach ist nach drei Unentschieden aus sechs Spielen schwer auszurechnen und setzt auf defensive Stabilität. Vor allem für den FV wäre ein Dreier wichtig um nicht auf die direkten Abstiegsplätze abzurutschen.

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr FV Bad Schussenried Schussenried SC Staig SC Staig



Der Aufsteiger aus Bad Schussenried ist mit nur drei Punkten am Tabellenende angekommen und steht schon unter Druck. Der SC Staig will nach der Niederlage gegen Wangen wieder Stabilität zeigen und die bisher starke Saisonbilanz ausbauen. Die Favoritenrolle liegt bei den Gästen, doch Schussenried braucht dringend ein Lebenszeichen.

Das Topspiel des Wochenendes: Wangen hat mit 22 Toren die stärkste Offensive, Türkspor glänzte zuletzt mit einem 9:1 gegen Riedlingen. Wangen steht nur einen Punkt vor Türkspor und beide Mannschaften wollen den Druck auf Laupheim erhöhen. Ein offener Schlagabtausch ist programmiert.

Morgen, 17:00 Uhr TSV Riedlingen Riedlingen SV Reinstetten Reinstetten



Riedlingen braucht nach den deutlichen Niederlagen dringend Punkte, um nicht tiefer in die Abstiegszone zu rutschen. Reinstetten reist mit breiter Brust nach dem klaren 3:0 gegen Heimenkirch an. Mit einem Sieg könnte der SV Reinstetten zur Spitzengruppe aufschließen.

Für Heimenkirch wird die Partie gegen den Spitzenreiter eine schwierige Aufgabe, für die Gastgeber gab es zuletzt drei Niederlagen in Folge. Laupheim will nach der Niederlage gegen die SSG Ulm 99 zurück in die Spur finden und die Tabellenführung verteidigen.





