Allgemeines
Philipp Auer sorgte mit seinem Doppelpack für den Heimsieg des SVM.
Philipp Auer sorgte mit seinem Doppelpack für den Heimsieg des SVM. – Foto: Stefanie Singer

Auer schießt den SV Mietingen auf Platz zwei

Landesliga Württemberg, Staffel 4: Die Übersicht aller Partien des 8. Spieltags

Im Freitagsspiel der Landesliga Staffel 4 setzte sich der SV Mietingen spät mit 2:0 gegen den SV Kressbronn durch.

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SSG Ulm 99
SSG Ulm 99SSG Ulm 99
FV Rot-Weiß Weiler
FV Rot-Weiß WeilerFV Weiler
15:00

Die SSG Ulm 99 ist nach dem Überraschungssieg in Laupheim auf Tuchfühlung zur Spitze. Weiler dagegen steht nach den Niederlagen in Mietingen und im Nachholspiel gegen Buch auf Platz 10. Mit einem Heimsieg könnten die Ulmer den Druck auf den Tabellenführer aufrecht erhalten.
Heute, 17:30 Uhr
SV Mietingen
SV MietingenMietingen
SV Kressbronn
SV KressbronnKressbronn
2
0
Abpfiff

In einer turbulenten Schlussphase konnte sich der SV Mietingen gegen den SV Kressbronn durchsetzen. Philipp Auer erzielte in der 84. Minute das 1:0 und legte nur zwei Minuten später mit dem 2:0 nach. Zuvor hatte Roland Mayer in der 73. Minute die große Chance, sein Team per Foulelfmeter in Führung zu bringen, scheiterte jedoch am Torhüter der Gäste. Für Mietingen bedeutet der Erfolg nun 15 Punkte aus acht Spielen und damit vorübergehend Rang zwei der Tabelle. Kressbronn dagegen bleibt mit nur vier Zählern und bereits 20 Gegentreffern auf Platz 15 und muss den Blick weiterhin nach unten richten.
So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
TSV 1889 Buch
TSV 1889 BuchTSV Buch
FC Blaubeuren
FC BlaubeurenFC Blaubeur.
15:00live

Für den TSV Buch ist es ein wichtiges Spiel: Mit nur sechs Punkten droht der Anschluss ans Mittelfeld verloren zu gehen. Blaubeuren reist nach dem Comeback-Erfolg gegen Neu-Ulm mit gestärktem Selbstvertrauen an. Ein direktes Duell im Kampf um den Klassenerhalt, beide Teams trennen nur einen Punkt.
Morgen, 15:30 Uhr
TSV Neu-Ulm
TSV Neu-UlmTSV Neu-Ulm
FV Biberach/Riß
FV Biberach/RißFV Biberach
15:30

Neu-Ulm musste zuletzt in Blaubeuren Federn lassen, bleibt aber mit zehn Punkten im oberen Mittelfeld. Der FV Biberach ist nach drei Unentschieden aus sechs Spielen schwer auszurechnen und setzt auf defensive Stabilität. Vor allem für den FV wäre ein Dreier wichtig um nicht auf die direkten Abstiegsplätze abzurutschen.
So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
FV Bad Schussenried
FV Bad SchussenriedSchussenried
SC Staig
SC StaigSC Staig
15:00

Der Aufsteiger aus Bad Schussenried ist mit nur drei Punkten am Tabellenende angekommen und steht schon unter Druck. Der SC Staig will nach der Niederlage gegen Wangen wieder Stabilität zeigen und die bisher starke Saisonbilanz ausbauen. Die Favoritenrolle liegt bei den Gästen, doch Schussenried braucht dringend ein Lebenszeichen.
Morgen, 14:00 Uhr
FC Wangen
FC WangenWangen
Türkspor Neu-Ulm
Türkspor Neu-UlmTürkspor NU
14:00

Das Topspiel des Wochenendes: Wangen hat mit 22 Toren die stärkste Offensive, Türkspor glänzte zuletzt mit einem 9:1 gegen Riedlingen. Wangen steht nur einen Punkt vor Türkspor und beide Mannschaften wollen den Druck auf Laupheim erhöhen. Ein offener Schlagabtausch ist programmiert.
Morgen, 17:00 Uhr
TSV Riedlingen
TSV RiedlingenRiedlingen
SV Reinstetten
SV ReinstettenReinstetten
17:00

Riedlingen braucht nach den deutlichen Niederlagen dringend Punkte, um nicht tiefer in die Abstiegszone zu rutschen. Reinstetten reist mit breiter Brust nach dem klaren 3:0 gegen Heimenkirch an. Mit einem Sieg könnte der SV Reinstetten zur Spitzengruppe aufschließen.
Morgen, 15:30 Uhr
TSV Heimenkirch
TSV HeimenkirchHeimenkirch
FV Olympia Laupheim
FV Olympia LaupheimOly.Laupheim
15:30

Für Heimenkirch wird die Partie gegen den Spitzenreiter eine schwierige Aufgabe, für die Gastgeber gab es zuletzt drei Niederlagen in Folge. Laupheim will nach der Niederlage gegen die SSG Ulm 99 zurück in die Spur finden und die Tabellenführung verteidigen.


Matthias KloosAutor