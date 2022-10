Auer Reserve bejubelt den ersten Punktgewinn der Saison - SV Langenbach mit Pleiten-Premiere A-Klasse Donau/Isar 6 kompakt

Riesenjubel beim TSV Au II: Das A-Klassen-Schlusslicht verpasste zwar trotz Führung einen Sieg, aber immerhin klappte es zu Hause gegen Oberhummel mit dem ersten Punktgewinn der Saison. Eine Premiere in die andere Richtung gab es für den SV Langenbach – erstmals in der laufenden Spielzeit verlor der Aufsteiger.

SC Tegernbach – SV Oberhaindling 2:0 (2:0). Große Erleichterung herrscht auch in Tegernbach. „Endlich konnten wir nach vier Niederlagen in Folge mal wieder gewinnen“, freute sich Tegernbachs Abteilungsleiter Maximilian Neumaier. In der ersten Hälfte sah er seine Truppe besser, die Führung hätte höher ausfallen können: „Nach der Pause wurde Oberhaindfling zwar stärker, aber nicht richtig gefährlich.“ Die Defensive sei gut gestanden, weshalb Neumaier von einem verdienten Sieg sprach.

SpVgg Attenkirchen – BC Attaching II 5:2 (4:0). „Das Beste an dem Spiel war das Ergebnis“, von der Leistung seiner Truppe zeigte sich SpVgg-Trainer Steven Ducat ansonsten nicht angetan. Aus dem Spiel heraus sei viel zu wenig gekommen: „Die ersten 20 Minuten verpennten wir sogar total, haben dann drei Freistoßtore erzielt.“ Dadurch schaffte Attenkirchen praktisch noch vor der Pause die Entscheidung, machte im Anschluss aber zu träge weiter. Ducat: „Wir sind jetzt zwar punktgleich mit dem Ersten. In den nächsten Spielen muss aber mehr kommen.“

Tore: 0:1 Emanuel Neundorf (31.), 1:1 Hannes Klein (59.), 1:2 Peter Rieß (65.), 1:3 Alan Jaworski (71./FE), 1:4 Denis Cayli (89.).

VfR Haag – SV Geroldshausen 3:3 (1:1). Bitter: Bis in die Schlussphase führten die Gastgeber mit 3:1. Doch trotz der beiden späten Gegentore zeigte sich VfR-Coach Volker Lippcke keinesfalls unzufrieden: „Mit der Aufstellung hätte ich nie gedacht, dass wir in der Partie was holen.“ Er musste einige Männer aus der Zweiten (C-Klasse) aufbieten: „Da ist es klar, dass sie gegen die 1,90 Meter großen Gegner am Ende unter Druck geraten.“ Vor allem bei Ecken zeigten sich die Gäste gefährlich, bei einer solchen fiel letztlich auch der Ausgleich.