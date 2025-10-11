Aue und CFC siegen souverän, Regionalligist stolpert in Plauen

Nachdem sich der VfB Auerbach am Freitagabend in der ersten Partie der dritten Runde im Wernesgrüner Sachsenpokal souverän mit 4:0 beim FV Eintracht Niesky durchsetzen konnte, gingen am Sonnabend sieben weitere Partien über die Bühne. Dabei musste auch ein Regionalligist die Segel streichen.

Für die Überraschung des Tages hat am Sonnabend der VFC Plauen gesorgt. Durch einen 2:0-Heimerfolg warf der Oberligist den letztjährigen Regionalliga-Kontrahenten FC Eilenburg aus dem Sachsenpokal. Vor 713 Zuschauern trafen Johann Martynets und Matheus de Moura Beal zum Sieg des Underdogs.

Im Duell zweier Landesklasse-Kontrahenten hat sich die SG Dresden Striesen mit 2:1 gegen den FSV Neusalza-Spremberg durchgesetzt. Nach der frühen Gästeführung durch Adrian Kittan drehten Ismaila Drabo und Phillip Schweizer die Partie zugunsten der Hausherren.

Mit einem 3:2-Erfolg beim Meißner SV hat der FC Oberlausitz Neugersdorf das Ticket für die nächste Pokalrunde gebucht. Nach zwischenzeitlicher 3:0-Führung machte es der Sachsenligist beim Landesklasse-Vertreter in der Schlussphase jedoch noch einmal spannend.

Die Aufgabe beim Landesklasse-Vertreter SV Panitzsch/Borsdorf hat der FC Erzgebirge Aue am Sonnabend souverän gelöst. Vor 1500 Zuschauern siegte der Drittligist mit 7:1. Den umjubelten Ehrentreffer der Gastgeber erzielte Elia Pohl. Für die Profis aus dem Erzgebirge trafen unter anderem Erik Weinhauer und Ricky Bornschein doppelt.

Für den zweithöchsten Sieg des Tages sorgte der VfB Empor Glauchau. Zu Gast beim Landesklasse-Vertreter FSV Oderwitz siegte der Oberliga-Aufsteiger klar mit 5:0. Schon in der Anfangsphase hatte Jonas Mack die Glauchauer mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße gebracht.

Der FC Grimma hat seinen Kopf am Samstag noch soeben aus der Schlinge gezogen. Bei der Landesklasse-Elf des SC Syrau lag der Oberligist lange Zeit mit 0:2 zurück. Erst in der vierten Minute der Nachspielzeit rettete Tommy Kind die Gäste mit seinem zweiten Treffer in die Verlängerung. In dieser trafen Julian Janz und Kevin Werner zum Auswärtssieg des Favoriten.

Glanzlos, aber ohne Probleme sicherte sich der Chemnitzer FC am Sonnabend das Weiterkommen im Sachsenpokal. Vor 1799 Zuschauern im Gastspiel beim VfB Annaberg (Landesklasse West) siegte der Regionalligist nach Toren von Domenico Alberico, Artur Mergel und Tobias Stockinger mit 3:0 und erfüllte damit seine Pflichtaufgabe.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!