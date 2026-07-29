Aue startet die Berliner Wochen mit der Reise zu Tasmania

– Foto: Johannes Schmidt

Der FC Erzgebirge Aue reist am zweiten Spieltag der Regionalliga Nordost zum Auswärtsspiel beim SV Tasmania Berlin. Nach dem torreichen Auftakt gegen die VSG Altglienicke will der Absteiger aus Aue die nächsten Punkte sammeln. Vier Spiele in Folge gegen Berliner Teams prägen den Saisonstart.

Am Freitag, 31. Juli 2026, um 19 Uhr steht für die Veilchen das nächste Spiel in der Regionalliga Nordost an. Die Mannschaft von Trainer Khvicha Shubitidze tritt im Werner-Seelenbinder-Sportpark beim SV Tasmania Berlin an. Nach dem ersten Spieltag belegen die Veilchen mit einem Punkt und einem Torverhältnis von 3:3 den siebten Tabellenplatz. Tasmania Berlin ist nach der Auftaktniederlage gegen 1. FC Magdeburg II mit 0 Punkten und einem Torverhältnis von 1:5 Tabellen-17.

Vier Berliner Duelle zum Saisonbeginn

Für den FC Erzgebirge Aue bringt der Start in die neue Saison eine besondere Serie mit sich. Sieben Jahre lang hatte der Verein kein Punktspiel gegen eine Berliner Mannschaft bestritten. Das bislang letzte Duell dieser Art gab es in der Saison 2018/19 in der 2. Bundesliga gegen 1. FC Union Berlin. Nun folgen in der Regionalliga Nordost gleich vier Partien in Folge gegen Teams aus der Hauptstadt.

Hauptstadt-Wochen mit klarer Aufgabe

Nach dem Auftakt gegen VSG Altglienicke führt die erste Auswärtsreise der Saison nach Neukölln zum SV Tasmania Berlin. Danach warten in der englischen Woche zunächst das Heimspiel gegen BFC Dynamo aus Hohenschönhausen am Donnerstag, 6. August und anschließend die Partie gegen BFC Preussen am Sonntag, 9. August. Für die Auer geht es dabei unabhängig von Herkunft und Stadtteil der Gegner vor allem um Punkte.

Auftakt mit sechs Toren gegen Altglienicke

Zum Saisonstart empfing der FC Erzgebirge Aue die VSG Altglienicke. Vor 8611 Zuschauern endete die Begegnung 3:3. Trainer Khvicha Shubitidze sah eine Partie mit sechs Treffern. Die Tore erzielten ein Eigentor von Lennart Czyborra zum 1:0 in der 17. Minute, Sydney Mohamed Sylla zum 1:1 in der 31. Minute, John Anthony Brooks zum 1:2 in der 39. Minute, Tim Luis Maciejewski zum 2:2 in der 40. Minute, Marcel Bär zum 3:2 in der 58. Minute und Jonas Nietfeld zum 3:3 in der 85. Minute.

Blick auf die nächsten Punkte

Da der FC Erzgebirge Aue an den ersten vier Spieltagen dreimal Heimrecht besitzt, strebt die Mannschaft eine bestmögliche Ausbeute an. In den kommenden drei Spielen gegen Berliner Teams geht der FCE jeweils als Favorit in die Begegnungen. Der erste Schritt soll nun im Berliner Stadtteil Neukölln unter der Leitung von Schiedsrichterin Miriam Schwermer gelingen.