Aue erwartet den BFC: Das nächste Traditionsduell im Lößnitztal

– Foto: Johannes Schmidt

Der FC Erzgebirge Aue empfängt am Donnerstagabend den BFC Dynamo im Erzgebirgsstadion. Nach dem 2:0-Erfolg bei SV Tasmania Berlin wollen die Veilchen in der englischen Woche der Regionalliga Nordost den nächsten Schritt machen. Gegen den DDR-Rekordmeister wartet ein Duell mit großer Vergangenheit.

Die Regionalliga Nordost befindet sich aktuell in einer englischen Woche. Für den FC Erzgebirge Aue steht dabei das nächste Saisonspiel an: Am Donnerstag, 6. August 2026, um 19 Uhr gastiert der BFC Dynamo im Erzgebirgsstadion. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Henry Müller.

Nach dem ersten Sieg der Saison gehen die Veilchen mit Rückenwind in die Begegnung. Gegen den BFC soll vor heimischer Kulisse eine konzentrierte und engagierte Leistung folgen. Aue strebt den zweiten Sieg in Serie an.

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Spektakulärer Auftakt gegen Altglienicke

Zum Saisonstart hatte Aue im Erzgebirgsstadion gegen die VSG Altglienicke ein torreiches Spiel erlebt. Die Partie endete 3:3. Ein Eigentor von Lennart Czyborra brachte die Veilchen in der 17. Minute in Führung. Danach drehte Altglienicke zunächst die Partie durch Treffer von Sydney Mohamed Sylla (31.) und John Brooks (39.).

Noch vor der Pause glich Tim Luis Maciejewski in der 40. Minute zum 2:2 aus. Nach dem Seitenwechsel erzielte Marcel Bär in der 58. Minute das 3:2 für Aue. Der Ausgleich durch Jonas Nietfeld in der 85. Minute sorgte schließlich für die Punkteteilung.

Starker Auftritt bei Tasmania Berlin

Am vergangenen Freitag zeigte die Veilchen bei SV Tasmania Berlin eine stabile Leistung und setzte sich mit 2:0 durch. Willi Alfons Kamm brachte die Veilchen in der 9. Minute mit 1:0 in Führung. Lange blieb die Partie offen, ehe Patrick Kapp in der 86. Minute den zweiten Treffer erzielte und den Auswärtssieg sicherte. Der Erfolg in Berlin war der erste Saisonsieg und brachte wichtige Punkte in der noch jungen Spielzeit.

Traditionsreicher Gegner im Erzgebirgsstadion

Mit dem BFC Dynamo wartet auf den FC Erzgebirge Aue ein Gegner, der auf eine lange gemeinsame Geschichte zurückblickt. Insgesamt 83 Duelle haben die beiden Mannschaften – Aue damals als BSG Wismut und später als FC Erzgebirge – bereits um Punkte oder Pokalehren ausgetragen. Häufig standen sich dabei die kleine Betriebssportgemeinschaft aus dem Erzgebirge und der in der DDR protegierte Hauptstadtklub gegenüber.

Die Bilanz aus Auer Sicht: 19 Siege, 27 Unentschieden und 37 Niederlagen gegen die Weinroten. Ein Großteil dieser Begegnungen liegt lange zurück, denn nach der Wende kreuzten sich die Wege beider Vereine nur noch selten.

Duell mit veränderten Vorzeichen

Die Ausgangslage ist heute eine andere als in vielen früheren Begegnungen. Der FC Erzgebirge geht als Favorit in das Spiel gegen den BFC Dynamo. Das letzte Aufeinandertreffen liegt 26 Jahre zurück: In der Regionalliga-Saison 1999/2000 setzten sich die Veilchen in beiden Spielen jeweils mit 1:0 durch.

Auch beim bislang letzten Vergleich in der DDR-Oberliga im Mai 1990 behielt Aue die Oberhand. In Berlin gewann die Mannschaft damals mit 4:1.