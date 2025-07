Auch zweites Test-Derby des Tages endet mit Remis

Die beiden saarländischen RPS-Oberligisten FV Diefflen und FC Hertha Wiesbach trafen am Sonntag im Rahmen des 65-jährigen Jubiläums der DKK Saarwellingen auf deren Kunstrasenplatz am Schäferpfad aufeinander. Fabian Poss brachte die Dillinger in Führung, Sören Maas glich noch vor der Pause für das Team aus dem Eppelborner Gemeindeteil aus. Felix Rehm brachte sein Team sogar in Führung, Tim Heintz glich für Diefflen zum 2:2-Endstand aus. Überschattet wurde die Partie durch eine Kopfverletzung von Hertha-Akteur Max Poller, der ins Krankenhaus musste. "Wir haben uns gegenüber den ersten Testbegegnungen weiter gesteigert, das war aber auch nötig, weil der Gegner heute stärker war. Wir haben nach dem Rückstand in der zweiten Hälfte etwas umgestellt und waren da besser. Am Ende war das Remis gerecht. Wir hoffen, dass Max Poller sich nicht so schwer verletzte. Alexio Brauer, Lucas Bidot und Mathias Mattik haben noch gefehlt. Kilian Staroscik und Yannis Erbel waren heute auch nicht dabei", sagte Hertha-Trainer Michael Petry nach d3m Spiel. Bei Dieffen bestritt Chris-Peter Haase sein erstes Testspiel der laufenden Vorbereitung. Für Diefflwn geht es erst am Montag kommender Woche (14.07.) bei einem Turnier in Quierschied um 19 Uhr mit dem Spiel gegen den Ausrichter und Veranstalter SpVgg. Quierschied aus der Schröder-Saarlandliga weiter. Wiesbach bestreitet am Donnerstag in St. Wendel im dortigen Stadion im Sportzentrum ein Blitzturnier, wobei man zunächst um 18 Uhr auf den VfB Theley und dann um 20 Uhr auf die SG Nohfelden-Wolfersweiler (beide Verbandsliga Nord-Ost) trifft.