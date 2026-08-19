 2026-08-17T04:56:09.060Z

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»Auch wenn wir nicht aufsteigen können, sind wir sehr ambitioniert«

Der FV Illertissen verblüfft: Viele Abgänge, großer Umbruch - und Platz 1 in der Regionalliga Bayern

von Mathias Willmerdinger · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Jordi Wegmann und seine Illertisser Teamkollegen haben einen starken Saisonstart hingelegt.
Jordi Wegmann und seine Illertisser Teamkollegen haben einen starken Saisonstart hingelegt. – Foto: Johannes Traub

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Karl-Heinz Bachthaler
Karl-Heinz Bachthaler
Walid Khaled
Walid Khaled

Der FV Illertissen verblüfft derzeit in der Regionalliga Bayern. Die Schwaben aus dem Landkreis Neu-Ulm hatten - und haben - einen großen Umbruch zu meistern. Erfolgscoach Holger Bachthaler hatte sich bekanntlich Richtung Stuttgarter Kickers verabschiedet. 18 (!) Akteure, darunter viele Stammspieler, haben den Verein im Sommer ebenfalls verlassen. Mit Walid Khaled präsentierte der FVI einen jungen, unerfahrenen neuen Trainer, der in Bayern ein völlig unbeschriebenes Blatt ist. Nicht wenige prophezeiten den Illertissern eine schwere Saison.

Aber: Wie wenn nichts gewesen wäre, spielt der FVI attraktiven Fußball und mischt in der Spitzengruppe mit. Mehr noch: Auch wenn die Tabelle nach vier Spieltagen freilich noch wenig Aussagekraft hat, Platz eins ist aktuell eine schöne Momentaufnahme für die Illertisser. Erstaunlich, wenn man bedenkt, dass im Grunde in wenigen Wochen eine komplett neue Mannschaft aus dem Boden gestampft werden musste. Der erfahrene Sportdirektor Karl-Heinz Bachthaler und seine Mitstreiter haben offenbar wieder ganze Arbeit geleistet. Das deutliche 3:0 gegen die SpVgg Unterhaching war ein Zeichen an die Liga. "Gegen Haching haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht", bestätigt Bachthaler in seiner unaufgeregten Art. Mit dem Saisonstart ist das Illertisser Urgestein wenig überraschend "sehr zufrieden", auch wenn er ein Haar in der Suppe findet: "Das Pokal-Aus gegen Schwaben Augsburg hat uns sehr gewurmt."

Immense Erfahrung: Karl-Heinz Bachthaler hat schon so einige Funktionärsjahre auf dem Buckel.
Immense Erfahrung: Karl-Heinz Bachthaler hat schon so einige Funktionärsjahre auf dem Buckel. – Foto: Imago Images


Dass es aber in der Liga zu diesem frühen Zeitpunkt erstaunlich gut läuft, kommt für Bachthaler nicht gänzlich überraschend. Der 74-Jährige sagt: "Es war uns wichtig, auf der Trainerposition keinen Schnellschuss zu machen. Wir haben uns die Zeit genommen und uns intensiv mit Kandidaten beschäftigt. Wir wissen schon, was Walid Khaled drauf hat, ansonsten hätten wir ihn ja nicht geholt." Der 30-jährige A-Lizenz-Inhaber liefert bislang ab und heimst ein großes Lob von Bachthaler ein: "Walid leistet sehr gute Arbeit. Er ist sehr engagiert, sehr fleißig, lässt häufig trainieren. Das zahlt sich bislang aus."

Hat bislang die richtigen Mittel gefunden: Illertissens Coach Walid Khaled.
Hat bislang die richtigen Mittel gefunden: Illertissens Coach Walid Khaled. – Foto: Johannes Traub


Zudem haben die Illertisser trotz des Substanzverlusts durch die vielen Abgänge qualitativ wieder gute Spieler nach Illertissen locken können, wie Bachthaler ausführt: "Mit Daniel Adamczyk haben wir beispielsweise den Torhüter des Chemnitzer FC verpflichten können, Elidon Qenaj ist vom ambitionierten Berliner Nordost-Regionalligisten VSG Altglienicke gekommen." Dabei ist die Konstellation am Standort Illertissen eine besondere, die es dem FVI erschwert, ambitionierte Kicker in die bayerisch-württembergische Grenzregion zu locken. Denn aufgrund der Rahmenbedingungen, in erster Linie geht es dabei ums Stadion, müssen die Illertisser in Sachen Sprung in den Profifußball regelmäßig abwinken. Das bestätigt auch Bachthaler in dieser Saison schon wieder frühzeitig, betont aber gleichzeitig: "Auch wenn wir nicht aufsteigen können, sind wir doch sehr ambitioniert."

Das Illertisser Geschäftsmodell lautet daher: Sprungbrett sein für Spieler, die es in den professionellen Fußball schaffen wollen. "Die Spieler sehen, dass wir diesbezüglich eine sehr gute Adresse sind. Milos Cocic, Yannick Glessing oder Alex Kopf, um ein paar Beispiele zu nennen, konnten sich bei uns für andere Vereine empfehlen", erläutert Bachthaler. Der Verein stellt sich diesbezüglich auf die Hinterbeine, um ambitionierten Spielern den Fußball in Illertissen schmackhaft zu machen. Oder um es mit den Worten von Karl-Heinz Bachthaler zu sagen: "Wir bieten den Spielern fünfmal die Woche Training an. Bei drei Einheiten kommt dir keiner, du musst denen schon was bieten."