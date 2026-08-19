»Auch wenn wir nicht aufsteigen können, sind wir sehr ambitioniert« Der FV Illertissen verblüfft: Viele Abgänge, großer Umbruch - und Platz 1 in der Regionalliga Bayern von Mathias Willmerdinger · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Jordi Wegmann und seine Illertisser Teamkollegen haben einen starken Saisonstart hingelegt. – Foto: Johannes Traub

Der FV Illertissen verblüfft derzeit in der Regionalliga Bayern. Die Schwaben aus dem Landkreis Neu-Ulm hatten - und haben - einen großen Umbruch zu meistern. Erfolgscoach Holger Bachthaler hatte sich bekanntlich Richtung Stuttgarter Kickers verabschiedet. 18 (!) Akteure, darunter viele Stammspieler, haben den Verein im Sommer ebenfalls verlassen. Mit Walid Khaled präsentierte der FVI einen jungen, unerfahrenen neuen Trainer, der in Bayern ein völlig unbeschriebenes Blatt ist. Nicht wenige prophezeiten den Illertissern eine schwere Saison.

Aber: Wie wenn nichts gewesen wäre, spielt der FVI attraktiven Fußball und mischt in der Spitzengruppe mit. Mehr noch: Auch wenn die Tabelle nach vier Spieltagen freilich noch wenig Aussagekraft hat, Platz eins ist aktuell eine schöne Momentaufnahme für die Illertisser. Erstaunlich, wenn man bedenkt, dass im Grunde in wenigen Wochen eine komplett neue Mannschaft aus dem Boden gestampft werden musste. Der erfahrene Sportdirektor Karl-Heinz Bachthaler und seine Mitstreiter haben offenbar wieder ganze Arbeit geleistet. Das deutliche 3:0 gegen die SpVgg Unterhaching war ein Zeichen an die Liga. "Gegen Haching haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht", bestätigt Bachthaler in seiner unaufgeregten Art. Mit dem Saisonstart ist das Illertisser Urgestein wenig überraschend "sehr zufrieden", auch wenn er ein Haar in der Suppe findet: "Das Pokal-Aus gegen Schwaben Augsburg hat uns sehr gewurmt."

Immense Erfahrung: Karl-Heinz Bachthaler hat schon so einige Funktionärsjahre auf dem Buckel. – Foto: Imago Images







Dass es aber in der Liga zu diesem frühen Zeitpunkt erstaunlich gut läuft, kommt für Bachthaler nicht gänzlich überraschend. Der 74-Jährige sagt: "Es war uns wichtig, auf der Trainerposition keinen Schnellschuss zu machen. Wir haben uns die Zeit genommen und uns intensiv mit Kandidaten beschäftigt. Wir wissen schon, was Walid Khaled drauf hat, ansonsten hätten wir ihn ja nicht geholt." Der 30-jährige A-Lizenz-Inhaber liefert bislang ab und heimst ein großes Lob von Bachthaler ein: "Walid leistet sehr gute Arbeit. Er ist sehr engagiert, sehr fleißig, lässt häufig trainieren. Das zahlt sich bislang aus."





Hat bislang die richtigen Mittel gefunden: Illertissens Coach Walid Khaled. – Foto: Johannes Traub