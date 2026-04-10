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Ligabericht
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Auch VfB Marburg kann die „kleine“ Eintracht nicht stoppen
Teaser HL: +++ In der Fußball-Hessenliga eröffnet der Spitzenreiter den Spieltag mit einem Heimerfolg. Gegen den sich die „Schimmelreiter“ zunächst noch gut wehren +++
Dreieich-Sprendlingen. In der Fußball-Hessenliga muss der VfB Marburg die Punkte für den Klassenerhalt in den kommenden Wochen holen. Im „Bonusspiel“ schnupperten die „Schimmelreiter“ am Freitagabend beim souveränen Tabellenführer Eintracht Frankfurt U21 eine gute Stunde an einem Punktgewinn, unterlagen dann am Ende aber doch mit 1:3 (1:0).