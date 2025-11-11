Auch U19 im Pokal-Einsatz

Nicht nur die Profis des 1. FC Saarbrücken sind in dieser Woche im Saarlandpokal-Einsatz, auch die U19 hat am Mittwoch ein Auswärtsspiel zu bestreiten. Die Reise geht in den Lebacher Stadtteil Gresaubach, wo das Team von Trainer Joscha Klauck auf dem dortigen Kunstrasenplatz (Am Sportplatz) um 19 Uhr in einem Relegationsspiel auf den Verbandsligisten SC Gresaubach trifft.

Die U19 des 1. FC Saarbrücken ist in dieser Woche im Saarlandpokal gefordert. Das Team von Trainer Joscha Klauck tritt am Mittwoch um 19 Uhr beim SC Gresaubach an. Das Spiel wird auf dem Kunstrasenplatz im Lebacher Stadtteil (Am Sportplatz) ausgetragen. Der Gastgeber spielt in der U19-Verbandsliga, also zwei Klassen tiefer. Daraus ergibt sich eine eindeutigen Favoritenstellung, was der Trainer auch gar nicht leugnet. "Da gibt es wohl keine zwei Meinungen, dass wir uns da durchsetzen müssen. Wir hatten jetzt zehn Tage kein Ligaspiel und sind auch am kommenden Wochenende spielfrei, deshalb ist es ganz gut, dass wir in einem Wettbewerbsspiel in Bewegung bleiben. Wir werden alles aufbieten, was uns zur Verfügung steht, es wird keine personellen Experimente geben, zumal die U17 am Donnerstag ja auch ein Pokalspiel hat. Deshalb sind wir klar auf einen Sieg ausgerichtet", sagte der Trainer am Dienstag.,