Auch U17 im Saarlandpokal weiter

Nach der U19, die sich bereits am Mittwoch beim SC Gresaubach mit 7:0 (2:0) durch setzte, hat sich am Donnerstag auch die U17 des 1. FC Saarbrücken für die nächste Runde im IKK-Saarlandpokal qualifiziert. Das von Marc Gross trainierte Team setzte sich beim SV Saar 05 Jugend mit 6:0 (2:0) durch

Mit der U17 hat sich am Donnerstag auch das zweite NLZ-Team des 1. FC Saarbrücken für die nächste Runde im IKK-Saarlandpokal qualifiziert. Das in Abwesenheit von Sven Borgard diesmal von Marc Gross trainierte Team konnte sich als Gast des SV Saar 05 Jugend auf dem Kunstrasenplatz am Kieselhumes-Stadion mit 6:0 (2:0) durchsetzen. Nicholas Scott Tomas brachte sein Team nach genau einer halben Stunde nach vorne, Max Adam legte drei Minuten später zum Pausenstand nach. Im zweiten Durchgang war dann Odey Alfashtakider erster Torschütze zum 0:3 (73.) ehe Madi Alpha Robert Baldé (75. und 77.) sowie Manilo Marotta (79.) noch drei Treffer nachlegten. Am aktuellen Wochenende ist das FCS-U17-Team spielfrei, in der DFB-Nachwuchsliga geht es am Samstag, 22. November um 14 Uhr mit dem Heimspiel gegen den Karlsruher SC auf dem Rasenplatz in Quierschied (Holzer Str.) weiter.