Auch U17 des SVWW im Pokalfieber

Wiesbaden . Der Pokal und der SV Wehen Wiesbaden – das ist derzeit ein Renner. Die Profis haben mit den Bayern das DFB-Pokalhighlight der ersten Runde vor Augen. Quasi im Windschatten der dadurch entfachten Euphorie im SVWW-Lager trifft die von Chris Khayyer trainierte U17 des Drittligisten am Donnerstag (12 Uhr, in Hornau) im Hessenpokalendspiel auf Eintracht Frankfurt.

„Wir sind mit Sicherheit nicht chancenlos“, sagt Armin Alexander, der sich mit Matthias Henn die Leitung des Nachwuchsleistungszentrums teilt und in der abgelaufenen Saison nach dem vorzeitigen Abschied von Trainer Christian Mollocher bei der U19 als Interimscoach einsprang. Mit dem Erfolg, dass sich die A-Junioren noch als einer der drei besten in den Staffeln der neuen DFB-Nachwuchsligen für den DFB-Pokal qualifiziert haben.

Bei den B-Junioren gibt es keinen deutschlandweiten Pokalwettbewerb, aber für die SVWW-Formation um Torhüter Lewin Heinz allemal den Anreiz, die Saison mit einem Ausrufezeichen zu beenden. So wie es in der Vorrunde der Nachwuchsliga beim 4:2 über Mainz 05 gelungen war. Danach wurde zur Hauptrunde in A- und B-Liga gesplittet. Die Eintracht mit Sam Binz, dem Sohn von Ex-Profi Manfred Binz, wurde letztlich in ihrer A-Liga-Gruppe Fünfter, der SVWW in seiner B-Staffel Vierter. Doch beim Pokalfinale dürfte das nicht relevant sein, auch wenn Armin Alexander die Eintracht als „Platzhirsch“, sprich als Favorit sieht.

Davon abgesehen wird U17-Coach Chris Khayyer zur nächsten Runde U19-Coach beim SVWW. Nicht nur der Aspekt, dass er mit etlichen seiner jetzigen Schützlinge aufrückt und andere, die in ihr zweites A-Juniorenjahr gehen, auch schon bestens kennt, gibt den Ausschlag für diese Entscheidung. „Wir halten ihn für ein großes Trainertalent“, erläutert Alexander mit Blick auf die gute Arbeit von Khayyer in den vergangenen Jahren.