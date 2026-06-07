Auch Torjäger Maxi Dittrich verlässt Dassendorf: Coup für Landesligist

Der FC Voran Ohe hat einen Transfer mit Signalwirkung bekanntgegeben: Maxi Dittrich kehrt an den Amselstieg zurück und läuft künftig wieder für seinen „neuen“ alten Verein auf. Der Offensivspieler kommt von der TuS Dassendorf aus der Oberliga Hamburg und entscheidet sich damit trotz höherklassiger Angebote bewusst für seinen Heimatverein.
Für Ohe ist es ein starker Zugang, weil Dittrich im Hamburger Amateurfußball längst einen besonderen Ruf besitzt. Er kann im Sturm, auf dem linken Flügel oder auf der Zehnerposition eingesetzt werden und bringt eine enorme Abschlussqualität mit. Gerade seine Hinrunde bei Concordia Hamburg hat gezeigt, wie dominant er in der Landesliga Hansa auftreten kann.
Dittrich war im vergangenen Sommer von Ohe zu Concordia gewechselt und lieferte dort eine außergewöhnliche Halbserie ab. In nur 16 Spielen kam er auf 28 Tore und 14 Vorlagen. Damit schoss er die Landesliga Hansa phasenweise kurz und klein und belegte trotz seines Winterwechsels am Saisonende noch Platz zwei der Torjägerliste.
Im Winter folgte die Rückkehr zur TuS Dassendorf. Dort kam Dittrich in der Oberliga Hamburg noch auf 13 Einsätze, erzielte allerdings nur einen Treffer. Nun folgt der nächste Neustart - wieder dort, wo er bereits in der Vergangenheit erfolgreich war. Für den FC Voran Ohe hatte Dittrich schon zuvor gespielt. In seiner letzten Ohe-Saison kam er auf 17 Einsätze und sieben Tore, ehe er sich zunächst Concordia anschloss.
Der Verein ordnet die Rückkehr entsprechend emotional ein. „Große Neuigkeiten - jetzt lassen wir die Katze aus dem Sack“, heißt es in der Mitteilung. Besonders freut sich Ohe darüber, dass Dittrich sich trotz höherklassiger Angebote für den Weg zurück an den Amselstieg entschieden hat.
Der Offensivspieler kennt den Klub bestens. Schon vor zwei Jahren hatte es eine ähnliche Rückkehrmeldung gegeben. Nach sieben erfolgreichen Spielzeiten beim Oberliga-Spitzenteam aus Dassendorf, inklusive Einsätzen im DFB-Pokal, war Dittrich zunächst nach Ohe zurückgekehrt. Nun wiederholt sich die Geschichte. Für den Verein ist das mehr als ein normaler Zugang. Ein Spieler mit Dittrichs Quote und Erfahrung kann einer Offensive sofort ein anderes Gesicht geben. Seine Flexibilität macht ihn zudem schwer auszurechnen: Er kann zentral als Zielspieler, ausweichend über links oder zwischen den Linien eingesetzt werden.
Mit Dittrich bekommt Voran Ohe nicht nur Tore, sondern auch Ausstrahlung. Die vergangene Hinrunde bei Concordia war ein klares Beispiel dafür, wie stark der Offensivspieler auf Landesliga-Niveau sein kann. 28 Tore in 16 Partien sind eine Marke, die weit über normale Torgefahr hinausgeht.
Nach einer Rückrunde bei der TuS, in der es sportlich nicht ganz so durchschlagend lief, bietet Ohe nun das vertraute Umfeld für den nächsten Anlauf. Für Dittrich ist es die Rückkehr zum Jugendverein, für den FC Voran Ohe ein Transfer, der in der Liga sicher wahrgenommen wird. Die Botschaft ist klar: Ohe will mit dieser Verpflichtung nicht nur den Kader ergänzen. Der Klub holt einen Unterschiedsspieler zurück, der Spiele entscheiden kann - und der am Amselstieg wieder eine prägende Rolle einnehmen soll.
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