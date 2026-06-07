Auch Torjäger Maxi Dittrich verlässt Dassendorf: Coup für Landesligist Der FC Voran Ohe landet einen Transfercoup: Maxi Dittrich kehrt zu seinem Jugendverein zurück und soll die Offensive deutlich verstärken. Nach einem Halbjahr verlässt er die TuS Dassendorf und Oberliga Hamburg wieder. von red · Heute, 12:06 Uhr · 0 Leser

Verlässt Dassendorf wieder: Knipser Maxi Dittrich. – Foto: IMAGO / Lobeca

Der FC Voran Ohe hat einen Transfer mit Signalwirkung bekanntgegeben: Maxi Dittrich kehrt an den Amselstieg zurück und läuft künftig wieder für seinen „neuen“ alten Verein auf. Der Offensivspieler kommt von der TuS Dassendorf aus der Oberliga Hamburg und entscheidet sich damit trotz höherklassiger Angebote bewusst für seinen Heimatverein.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Für Ohe ist es ein starker Zugang, weil Dittrich im Hamburger Amateurfußball längst einen besonderen Ruf besitzt. Er kann im Sturm, auf dem linken Flügel oder auf der Zehnerposition eingesetzt werden und bringt eine enorme Abschlussqualität mit. Gerade seine Hinrunde bei Concordia Hamburg hat gezeigt, wie dominant er in der Landesliga Hansa auftreten kann. Dittrich schoss die Liga kurz und klein Dittrich war im vergangenen Sommer von Ohe zu Concordia gewechselt und lieferte dort eine außergewöhnliche Halbserie ab. In nur 16 Spielen kam er auf 28 Tore und 14 Vorlagen. Damit schoss er die Landesliga Hansa phasenweise kurz und klein und belegte trotz seines Winterwechsels am Saisonende noch Platz zwei der Torjägerliste.

Im Winter folgte die Rückkehr zur TuS Dassendorf. Dort kam Dittrich in der Oberliga Hamburg noch auf 13 Einsätze, erzielte allerdings nur einen Treffer. Nun folgt der nächste Neustart - wieder dort, wo er bereits in der Vergangenheit erfolgreich war. Für den FC Voran Ohe hatte Dittrich schon zuvor gespielt. In seiner letzten Ohe-Saison kam er auf 17 Einsätze und sieben Tore, ehe er sich zunächst Concordia anschloss. Rückkehr trotz höherklassiger Optionen Der Verein ordnet die Rückkehr entsprechend emotional ein. „Große Neuigkeiten - jetzt lassen wir die Katze aus dem Sack“, heißt es in der Mitteilung. Besonders freut sich Ohe darüber, dass Dittrich sich trotz höherklassiger Angebote für den Weg zurück an den Amselstieg entschieden hat.