Auch Teverens zweiter Anzug sitzt Der Spitzenreiter der Landesliga schlägt trotz personeller Änderungen den Kohlscheider BC mit 3:1.

Nicht allein die Treffer sechs und sieben, bemerkenswert war auch, wie der 34-jährige Stürmer sie erzielte. Germania Teveren untermauerte die Tabellenführung gegen gute Kohlscheider, die allerdings der „Nummer eins“ der Klasse über 90 Minuten zu wenig entgegenzusetzen hatten.

Germanias Trainer Rob Hutting hatte gleich fünf Stammspieler ersetzen müssen. Aber auch der „zweite Anzug“ saß faltenfrei. Unter anderem fehlten Tobias Wilhelm, Dominik Baczewski, André Pang und Simon Hetterle. „Alle, die heute hereingekommen sind, haben ihre Sache gut gemacht“, setzte Hutting zu einem Pauschallob an. Im ersten Abschnitt hatte die neu formierte Teverener Elf deutliches Übergewicht, die erste Chance allerdings ging an den Gast. Leon Keseri jagte den Ball per Direktabnahme (4.) übers Tor. Alex Back, Nico Czichi und Youssef Klabi ließen gute Möglichkeiten zu einer Teverener Führung aus. Dafür fiel das 0:1 fast durch KBCler Staritz (26.), der bei einem Konter nur knapp vorbeischoss.