 2026-07-23T06:38:08.609Z

Allgemeines

Auch Strassen mit einer vier Tore Hypothek

4:0 Niederlage in Serbien in Unterzahl

von Stan Jahrmärker · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Bernd Pötter

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Gestern, 21:00 Uhr
FK Partizan Belgrad
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FC UNA Strassen
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Abpfiff

War es das auch für Strassen? Beim grossen Favoriten, dem serbischen Traditionsverein Partizan Belgrad, gab es leider nichts zu holen, im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde der Conference League. Von Anfang an liess der Gegner keinen Zweifel aufkommen, wer hier der Herr im eigenen Haus ist. Die erste grosse Chance derweil hatten aber die Luxemburger, doch der Fernschuss von Myre wurde noch abgefälscht (3.).
Nur eine Zeigerumdrehung später war es dann aber geschehen und der Favorit ging in Führung.
Nach einem überzeugenden Spielzug traf Kojzek völlig frei in das von Özcan gehütete Tor.

In der Folge liessen die Hausherren keineswegs nach und kamen nach 28 Minuten zum 2:0; Ibrahim nutze einen Abpraller kaltschnäuzig aus. Kaum waren in der zweiten Hälfte 6 Minuten gespielt, als sich Agovic gegenüber dem davoneilenden Seck nur noch mit einer Notbremse "zu helfen wusste" und daher mit glatt Rot des Feldes verwiesen wurde. Trotzdem war die Defensive einigermassen stabil - nach vorn ging mittlerweile kaum noch etwas - doch nach 68 Minuten war die Messe dann entgültig gelesen. Ibrahim hatte nach einer Flanke keine Mühe seinen zweiten Tagestreffer zu erzielen.

Doch einmal sollte der Ball trotz zurückschalten von Partizan noch im Strassener Gehäuse einschlagen; 10 Minuten vor dem regulären Ende konnte ein Freistoss nicht entscheidend geklärt werden und Ugresevic war im Strafraumgetümmel der Nutzniesser.

So geht nun - genau wie Bissen - auch Strassen mit einer vier Tore Hypothek in das Rückspiel in der kommenden Woche, eine Mission die hinsichtlich eines weiterkommens ebenfalls sehr schwer werden dürfte.