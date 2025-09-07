Auch Stamsried packt Erzhäuser nicht

Die starke Offensivreihe von Stamsried begann wie die Feuerwehr und wollte zu Hause unbedingt die noch verlustpunktfreien Gäste aus Erzhäuser besiegen. Gleich in der 1. und 4. Minute hatte der Gastgeber 2 Großchancen, welche sie nicht nutzten bzw. einmal TW Böhm großartig parierte. Dann fing sich Erzhäuser etwas und hatte auch eine Kopfballchance durch Hauser und eine Großchance durch Frits. In der 11. Minute pfiff SR Fleißer in einer unklaren Situation einen Foulelfmeter für Stamsried, den Ober sicher verwandelte. Leider eine Fehlentscheidung, aber Schiedsrichter sind halt auch nicht unfehlbar. Insgesamt hatte Stamsried in der 1. Halbzeit mehr vom Spiel, die gut eingestellte Weiß-Truppe hielt jedoch kämpferisch voll dagegen und setzte immer wieder Nadelstiche. In der 41. Minute gelang Sebastian Wild mit einem Schuss vom 16er, der noch abgefälscht wurde, der zwar etwas glückliche aber auch nicht ganz unverdiente Ausgleich vor der Halbzeit. Mit diesem Ergebnis ging man auch in die Pause.

In der 2. Halbzeit war wieder Stamsried anfangs etwas agiler, aber Erzhäuser konnte sich immer mehr befreien und kam seinerseits zu Chancen. Stamsried verlegte sich mehr und mehr auf hohe Bälle, größtenteils durch Freistöße und Eckbälle, jedoch verteidigte Erzhäuser hervorragend. Insgesamt gab der SR 2 gelbe Karten für Stamsried und 6 gelbe Karten für Erzhäuser. Im Zweifelsfall entschied er bei strittigen Entscheidungen eher für die Heimmannschaft, jedoch hatte dies Gott sei Dank keine entscheidende Auswirkung. Zum Schluss merkte man beiden Mannschaften an, dass sie kräftemäßig am Limit spielten.