Auch St. Pauli II fast weg: Norderstedt sorgt für Altona-Abstieg

Am 33. Spieltag der Regionalliga Nord könnte sich der Abstieg final klären. Blau-Weiß Lohne steht als Absteiger fest, die beiden verbliebene Klubs kommen aus Hamburg.
Der FC Eintracht Norderstedt hat einen enorm wichtigen Punkt geholt - und damit gleichzeitig den Abstieg von Altona 93 besiegelt. Nach dem 2:2 bei SC Weiche Flensburg 08 steht Norderstedt mit 30 Punkten kurz vor dem Klassenerhalt, während Altona mit sieben Punkten Rückstand bei nur noch zwei ausstehenden Spielen keine Chance mehr auf Rang 15 hat.
34. Spieltag
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt - HSC Hannover
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr FSV Schöningen - 1. FC Phönix Lübeck
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr Hamburger SV II - TuS Blau-Weiß Lohne
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr Altona 93 - BSV Kickers Emden
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr SSV Jeddeloh - SV Drochtersen/Assel
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr SV Meppen - FC St. Pauli II
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr Hannover 96 II - Bremer SV
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr VfB Lübeck - SC Weiche Flensburg 08
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr VfB Oldenburg - SV Werder Bremen II
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