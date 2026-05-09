 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Auch St. Pauli II fast weg: Norderstedt sorgt für Altona-Abstieg

Der FC Eintracht Norderstedt macht in der Regionalliga Nord einen riesigen Schritt Richtung Klassenerhalt. Das 2:2 bei SC Weiche Flensburg 08 sorgt gleichzeitig für den Abstieg von Altona 93 - auch FC St. Pauli II steht vor dem Gang in die Oberliga.

von red · Heute, 22:46 Uhr · 0 Leser
Norderstedt jubelt.
Norderstedt jubelt. – Foto: Imago Images

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Am 33. Spieltag der Regionalliga Nord könnte sich der Abstieg final klären. Blau-Weiß Lohne steht als Absteiger fest, die beiden verbliebene Klubs kommen aus Hamburg.

Der FC Eintracht Norderstedt hat einen enorm wichtigen Punkt geholt - und damit gleichzeitig den Abstieg von Altona 93 besiegelt. Nach dem 2:2 bei SC Weiche Flensburg 08 steht Norderstedt mit 30 Punkten kurz vor dem Klassenerhalt, während Altona mit sieben Punkten Rückstand bei nur noch zwei ausstehenden Spielen keine Chance mehr auf Rang 15 hat.

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St. Pauli II kann am Sonntag folgen

Heute, 13:30 Uhr
SC Weiche Flensburg 08
SC Weiche Flensburg 08Weiche FL 08
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt
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Abpfiff

Die Partie in Flensburg entwickelte sich zu einem echten Abnutzungskampf mit hohem emotionalen und körperlichen Verschleiß auf beiden Seiten. Bereits früh musste Marcel Cornils verletzt vom Feld, später erwischte es auch Norderstedts Dane Kummerfeld. Fußballerisch lieferten sich beide Teams einen intensiven Schlagabtausch.

Die Gastgeber gingen durch Ibrahim Bashiru Ali in der 26. Minute in Führung, doch Norderstedt antwortete zum psychologisch perfekten Zeitpunkt: Jonas Behounek traf in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit per Kopf zum 1:1-Ausgleich (45.+2). Doch das Spiel blieb wild. Direkt nach Wiederbeginn brachte Torben Marten Weiche erneut in Führung (48.), ehe Joker Ohene Köhl die Gäste mit einer starken Einzelaktion zurück ins Spiel brachte und zum 2:2 traf (68.).

Rote Karte sorgt für Diskussionen

Für zusätzliche Brisanz sorgte die Szene des Spiels in der Schlussphase. Der kurz zuvor eingewechselte Randy Gyamenah sah nach einem Zweikampf in der 85. Minute glatt Rot - eine Entscheidung, die im Flensburger Lager für große Diskussionen sorgte und selbst neutral betrachtet äußerst hart wirkte. In Unterzahl verteidigte Weiche den Punkt mit großer Leidenschaft über die lange Nachspielzeit. Norderstedt drängte zwar auf den Lucky Punch, musste sich am Ende aber mit dem Remis begnügen - einem Punkt, der dennoch Gold wert sein könnte.

Altona abgestiegen - St. Pauli II kaum noch zu retten

Durch das Unentschieden steht fest: Altona 93 ist aus der Regionalliga Nord abgestiegen. Der Aufsteiger kann den Rückstand auf Norderstedt bei nur noch zwei ausstehenden Spielen nicht mehr aufholen.

Auch für FC St. Pauli II wird die Lage immer aussichtsloser. Die Kiezkicker liegen weiterhin sechs Punkte hinter Norderstedt und weisen zudem das deutlich schlechtere Torverhältnis auf. Damit dürfte auch der zweite Hamburger Absteiger praktisch feststehen. Am Sonntag geht es im Derby gegen den Hamburger SV II, der favorisiert ist.

Für Norderstedt hingegen könnte der Punktgewinn in Flensburg bereits der entscheidende Schritt zum Klassenerhalt gewesen sein. Vor dem letzten Spieltag spricht nahezu alles dafür, dass die Eintracht die Klasse halten wird - und damit auch der eigenen U23 den Weg in die Oberliga ermöglicht.

Liveticker: 1. FC Phönix Lübeck - FC Altona 93

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Phönix Lübeck
1. FC Phönix Lübeck1. FC Phönix
Altona 93
Altona 93Altona 93
14:00

Liveticker: FC St. Pauli II - Hamburger SV II

Morgen, 15:00 Uhr
FC St. Pauli
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Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV II
15:00live

Das ist der letzte Spieltag der Regionalliga Nord

34. Spieltag
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt - HSC Hannover
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr FSV Schöningen - 1. FC Phönix Lübeck
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr Hamburger SV II - TuS Blau-Weiß Lohne
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr Altona 93 - BSV Kickers Emden
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr SSV Jeddeloh - SV Drochtersen/Assel
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr SV Meppen - FC St. Pauli II
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr Hannover 96 II - Bremer SV
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr VfB Lübeck - SC Weiche Flensburg 08
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr VfB Oldenburg - SV Werder Bremen II

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