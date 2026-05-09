Auch St. Pauli II fast weg: Norderstedt sorgt für Altona-Abstieg

Die Partie in Flensburg entwickelte sich zu einem echten Abnutzungskampf mit hohem emotionalen und körperlichen Verschleiß auf beiden Seiten. Bereits früh musste Marcel Cornils verletzt vom Feld, später erwischte es auch Norderstedts Dane Kummerfeld. Fußballerisch lieferten sich beide Teams einen intensiven Schlagabtausch.

Die Gastgeber gingen durch Ibrahim Bashiru Ali in der 26. Minute in Führung, doch Norderstedt antwortete zum psychologisch perfekten Zeitpunkt: Jonas Behounek traf in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit per Kopf zum 1:1-Ausgleich (45.+2). Doch das Spiel blieb wild. Direkt nach Wiederbeginn brachte Torben Marten Weiche erneut in Führung (48.), ehe Joker Ohene Köhl die Gäste mit einer starken Einzelaktion zurück ins Spiel brachte und zum 2:2 traf (68.). Rote Karte sorgt für Diskussionen Für zusätzliche Brisanz sorgte die Szene des Spiels in der Schlussphase. Der kurz zuvor eingewechselte Randy Gyamenah sah nach einem Zweikampf in der 85. Minute glatt Rot - eine Entscheidung, die im Flensburger Lager für große Diskussionen sorgte und selbst neutral betrachtet äußerst hart wirkte. In Unterzahl verteidigte Weiche den Punkt mit großer Leidenschaft über die lange Nachspielzeit. Norderstedt drängte zwar auf den Lucky Punch, musste sich am Ende aber mit dem Remis begnügen - einem Punkt, der dennoch Gold wert sein könnte.