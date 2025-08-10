Auch SpVgg II weiter ungeschlagen

Das Heidl-Team feiert 4:3-Sieg gegen TSV Kastl

Die SpVgg Unterhaching II bleibt in der Landesliga ungeschlagen und sie veredelt gerade ihren Start. Bei dem 4:3 (2:1) gegen den TSV Kastl hätte man die drei Punkte aber deutlich stressfreier holen können.

Nach den ersten 45 Minuten bekannte Trainer Andi haidl später, „dass ich stocksauer war. Das war zum ersten Mal ein Spiel Jugendmannschaft gegen Herren.“ Die Hachinger zogen nicht das Spiel auf, wie man es sich vorgenommen hatte. Vielleicht hatte man doch in den Hinterköpfen, dass der noch sieglose Gegner schlecht in die Runde gestartet war. Die Probleme gegen die defensiv stehende Mannschaft mit den weiten Schlägen nach vorne dürften zu einem Teil auch Kopfsache gewesen sein. Die jungen Hachinger hatten in den Spielen zuvor die Messlatte auf eine andere Höhe gelegt.

Mit 1:0, 3:1 oder 4:2 lagen die Hachinger immer wieder in Führung und verdienten sich mit den Spielanteilen und den Torchancen dann auch den Sieg. Man machte die Tore und hat nun mit 13 Treffern in fünf Spielen eine beeindruckende Bilanz, die so nicht zu erwarten war. Gegen Kastl war aber die Arbeit vor dem eigenen Tor nicht das, was sich der Trainer vorgestellt hat: „Wir haben einfach nur naiv verteidigt. Das kann man nicht anders sagen.“ Nach dem Foulelfmeter zum 4:3 (67.) musste man dann noch lange zittern, bis der zweite Sieg feststand.

Der Mann des Tages war Mittelstürmer Jason Eckl, dem so ziemlich alles gelang und er machte seine ersten drei Tore im Herrenfußball. Der Angreifer, der Stammkraft in der U19 und der zweiten Mannschaft ist, hat schon in den letzten Partien hart gearbeitet und sich nun belohnt. Mit dem Kastl-Dreierpack könnte nun der Knoten geplatzt sein, nachdem Eckl zuvor in beiden Teams torlos geblieben war. Auch dem weiteren Torschützen Gabriel Freimuth gelang der erste Treffer im Herrenfußball.

SpVgg Unterhaching II – TSV Kastl 4:3 (2:1) Haching: Kohler, kainz, Martens, Adilji, Zimmerer, Eckl (78. Leitl), Freimuth, Schweinsteiger, Hodzic, Meiner, Spann. Tore: 1:0 Eckl (30.), 1:1 Unterholzner (32.), 2:1 Eckl (45.), 3:1 Freimuth (52.), 3:2 Renner (55.), 4:2 Eckl (59.), 4:3 Spinner (67., Foulelfmeter) Schiedsrichter: Tim Bruckner Zuschauer: 50