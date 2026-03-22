Auch Schwabmünchen kann in Rain nicht siegen Der Spitzenreiter verliert unglücklich beim Absteiger. Die Nordschwaben bleiben somit zu Hause weiter ohne Niederlage. von Christian Kruppe · Heute, 11:25 Uhr · 0 Leser

– Foto: Christian Kruppe

Das war so nicht geplant. Der Fußball-Landesligist TSV Schwabmünchen musste mit leeren Händen die Rückreise vom Duell gegen den TSV Rain antreten. Am Ende waren es zwei Faktoren, die zur 0:1-Niederlage führten: eine gut 30 Minuten andauernde Schwächephase in der ersten Hälfte, sowie eine erneut mangelhafte Chancenverwertung. Vor allem Letzteres verhinderte am Ende einen durchaus möglichen Punktgewinn. Das „Schreckgespenst“ Rückrunde scheint somit weiter ein Teil der Schwabmünchner Fußballwelt zu sein. Der ehemals stolze Vorsprung von zwölf Punkten schmilzt weiter vor sich hin und die Schwarz-Weißen laufen Gefahr, sich erneut die guten Leistungen einer Hinrunde vom Papier nehmen zu lassen.

Schwabmünchen: Einbruch nach gutem Start Dabei sah es in Rain zu Beginn gar nicht so schlecht aus. Das Trainerduo Sebastian Deutscher und Luckmann Abdallah – sie mussten ohne den erkrankten Chef-Coach Emanuel Baum auskommen – hatte die Mannschaft gut eingestellt. Schwabmünchen startete spielbestimmend in die Partie. In der ersten Viertelstunde hatte die Begegnung aus Sicht des Spitzenreiters nur einen Makel: Die Schwarz-Weißen waren nicht in der Lage, den guten Start zu vergolden. Und das wäre wichtig gewesen. Denn nach dieser Phase kam es zum Bruch im Spiel der Schwabmünchner. „Wir können uns nicht wirklich erklären, was da passiert ist“, so Trainer Sebastian Deutscher. Auf einmal war Rain giftiger, gedankenschneller und die bessere Mannschaft. Im Grunde war nur Torhüter Fabio Zeche Herr der Lage, der mehrfach einen Rückstand verhinderte. Nach vorne brachte Schwabmünchen wenig, auch weil sich Maik Uhde oft einer Doppeldeckung gegenübersah und auch der linke Flügel mit Matteo Di Maggio auf ähnliche Weise kalt gestellt wurde.