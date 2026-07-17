Auch Rot-Weiss Cuxhaven unterliegt OSC deutlich

Mit Rot-Weiss Cuxhaven maß sich bereits der dritte Vertreter aus dem Landkreis mit dem OSC Bremerhaven. Trotz engagierter Leistung erwies sich der ambitionierte Bremen-Ligist als zu stark.

24 Stunden zuvor traf er mit einer auf vielen Positionen anders ausschauenden Startelf auf den FC Cuxhaven, der einige offensive Akzente setzte, sich aber trotzdem mit 1:4 geschlagen geben musste. Auch RWC versteckte sich auf dem hervorragend gepflegten Geläuf im Nordseestadion keineswegs, konnte sich aber für den betriebenen Aufwand nicht belohnen. Nicodem Nianga sowie Beau Umberto Reit trafen zum 2:0-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel nahm die Bremerhavener Überlegenheit zu. Nochmals Nianga sowie Novah van der Schouw schraubten den Vorsprung auf 4:0 in die Höhe.