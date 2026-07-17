 2026-07-16T13:43:51.953Z

Testspiel

Auch Rot-Weiss Cuxhaven unterliegt OSC deutlich

Bezirksligist schlägt sich wacker

von FuPa Lüneburg · Heute, 11:15 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte

Bremen-Liga
Bezirksliga 4
OSC Bremerh.
RW Cuxhaven

Mit Rot-Weiss Cuxhaven maß sich bereits der dritte Vertreter aus dem Landkreis mit dem OSC Bremerhaven. Trotz engagierter Leistung erwies sich der ambitionierte Bremen-Ligist als zu stark.

Mi., 15.07.2026, 19:30 Uhr
OSC Bremerhaven
OSC BremerhavenOSC Bremerh.
Rot-Weiss Cuxhaven
Rot-Weiss CuxhavenRW Cuxhaven
Abgesagt

24 Stunden zuvor traf er mit einer auf vielen Positionen anders ausschauenden Startelf auf den FC Cuxhaven, der einige offensive Akzente setzte, sich aber trotzdem mit 1:4 geschlagen geben musste. Auch RWC versteckte sich auf dem hervorragend gepflegten Geläuf im Nordseestadion keineswegs, konnte sich aber für den betriebenen Aufwand nicht belohnen. Nicodem Nianga sowie Beau Umberto Reit trafen zum 2:0-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel nahm die Bremerhavener Überlegenheit zu. Nochmals Nianga sowie Novah van der Schouw schraubten den Vorsprung auf 4:0 in die Höhe.

Auf Rot-Weiss Cuxhaven wartet im nächsten Test erneut ein Bremen-Ligist. Am Mittwochabend steigt das Gastspiel beim ESC Geestemünde.

Mehr Informationen zur Bezirksliga Lüneburg IV