Auch Paul Luka Preß wechselt vom BSC Acosta zum Lehndorfer TSV

– Foto: Thies Meyer

Der Lehndorfer TSV hat mit Paul Preß den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der 21-Jährige wechselt vom BSC Acosta an den Blitzeichenweg und soll das zentrale Mittelfeld verstärken.

Preß ist sowohl auf der Sechser- als auch auf der Achterposition einsetzbar. Zu seinen größten Stärken zählt der Mittelfeldspieler sein Spielverständnis sowie seine technischen Fähigkeiten. Als größten Erfolg seiner bisherigen Laufbahn nennt er den Aufstieg mit dem BSC Acosta in die Landesliga.

Für seinen Wechsel zum Lehndorfer TSV waren vor allem die Eindrücke vom Verein und der Mannschaft entscheidend. Als Gründe nennt Preß den „sympathischen Eindruck von Verein und Spielern“.