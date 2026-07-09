Auch Paul Luka Preß wechselt vom BSC Acosta zum Lehndorfer TSV

Der Lehndorfer TSV hat mit Paul Preß den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der 21-Jährige wechselt vom BSC Acosta an den Blitzeichenweg und soll das zentrale Mittelfeld verstärken.
Preß ist sowohl auf der Sechser- als auch auf der Achterposition einsetzbar. Zu seinen größten Stärken zählt der Mittelfeldspieler sein Spielverständnis sowie seine technischen Fähigkeiten. Als größten Erfolg seiner bisherigen Laufbahn nennt er den Aufstieg mit dem BSC Acosta in die Landesliga.
Für seinen Wechsel zum Lehndorfer TSV waren vor allem die Eindrücke vom Verein und der Mannschaft entscheidend. Als Gründe nennt Preß den „sympathischen Eindruck von Verein und Spielern“.
Von sich selbst erwartet der Neuzugang vor allem Verlässlichkeit und mannschaftsdienliches Verhalten. „Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und eine gute Passquote“ sollen die Fans künftig von ihm erwarten können.
Mit 26 Toren hatte Preß großen Anteil am Aufstieg 2024 in die Landesliga mit BSC Acosta. In den vergangenen beiden Landesliga-Saison steuerte er zehn Tore in 51 Partien bei und startete insgesamt 44 Mal.
Für die kommende Saison hat Paul Preß ebenfalls klare Ziele formuliert. Im Mittelpunkt stehen für ihn der Klassenerhalt, der Spaß am Fußball und eine möglichst erfolgreiche Spielzeit mit dem Lehndorfer TSV.