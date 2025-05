Auch ohne Wessels: SpVg Schonnebeck auf bestem Weg in die Regionalliga

Die Wahrscheinlichkeit, dass die SpVg Schonnebeck seinen Traum vom Aufstieg in die Regionalliga West in diesem Sommer umsetzen kann, ist auch nach dem 31. Spieltag groß. Durch den 4:0-Kantersieg im vorletzten Heimspiel der Saison gegen Aufsteiger 1. FC Monheim führen die Grün-Weißen nach wie vor das Tableau der Oberliga Niederrhein an und stehen unmittelbar vor dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Chefcoach Dirk Tönnies zeigt sich im Gespräch mit FuPa hochzufrieden über die Leistung seines Teams in der Vorwoche und äußert sich ebenfalls zu der derzeitigen Situation um den im Sommer scheidenden Top-Stürmer Arne Wessels.

Mit 68 Punkten auf der Habenseite grüßt die SpVg Schonnebeck auch drei Spieltage vor Saisonende von der Tabellenspitze. Zudem konnten die Schwalben durch die beiden aufeinanderfolgenden Siege gegen die Abstiegskandidaten SC Union Nettetal und Monheim wieder zurück in die Spur finden und den drei Punkte-Vorsprung auf Verfolger SSVg Velbert wiederherstellen. Am kommenden Wochenende geht es für die Elf von Cheftrainer Dirk Tönnies auswärts zur Sportfreunde Baumberg, gegen die der Spitzenreiter den nächsten Schritt in Richtung Titel gehen will.

Zwar ließ der Tabellenführer dem Kontrahenten aus der unteren Tabellenhälfte im Hinspiel nicht den Hauch einer Chance und fertigte den Tabellenelften schlussendlich mit 8:1 ab, davon blenden lassen dürfen sich die Schwalben allerdings nicht, wie Tönnies hervorhebt: „Baumberg wird am Sonntag alles daran setzen, den Klassenerhalt klarzumachen. Wir erwarten einen hochmotivierten Gegner und hoffen, dass wir unsere Leistung abrufen und in diesem schweren Auswärtsspiel drei Punkte mitnehmen können“, bekräftigt der Übungsleiter. Denn die Sportfreunde, die mit 34 gesammelten Zählern derzeit den elften Tabellenrang belegen, können mit einem Heimsieg gegen Schonnebeck am Wochenende den Klassenverbleib unter Dach und Fach bringen und dürften dementsprechend motiviert auftreten.

Da dürfte ein ähnlicher Auftritt wie dieser gegen Monheim zuletzt sicherlich helfen, schließlich „können wir mit der sehr guten Leistung sehr zufrieden sein“, wie Tönnies auf die Begegnung in der Vorwoche zurückblickt. Denn um den großen Traum von der Regionalliga zu realisieren, braucht es auch an den letzten drei Spieltagen eine hochkonzentrierte Vorstellung des Teams. Dabei würden drei Punkte gegen Baumberg auch dem Selbstbewusstsein der Spieler sehr guttun, denn mit dem Topspiel gegen Verfolger ETB Schwarz-Weiß Essen wartet am vorletzten Spieltag eine große Hürde im Aufstiegskampf auf den Ligaprimus. Der Fokus liege aber dennoch zunächst ausschließlich auf dem anstehenden Duell mit Baumberg, wie Tönnies betont: „Wir beschäftigen uns noch garnicht mit ETB. Wir denken von Spiel zu Spiel und müssen demütig bleiben“, hebt der 51-Jährige hervor und äußert sich zugleich über den Siegesdruck seiner Mannschaft im Titelkampf: „Druck ist in so einer Phase der Saison natürlich immer da, es ist aber ein positiver Druck. Wir haben eine sehr gute Saison gespielt und haben es uns jetzt auch verdient, aufzusteigen“, schlussfolgert Tönnies.

Wessels-Einsatz gegen Baumberg ausgeschlossen

Ein Einsatz von Top-Stürmer Arne Wessels, der die Torschützenliste mit 32 Saisontoren anführt und die Schwalben im Sommer in Richtung Borussia Dortmund II verlässt, ist gegen die Sportfreunde Baumberg am kommenden Wochenende ausgeschlossen, wie der Chefcoach anführt. Nach dessen Bänderriss vor einigen Wochen plagte der erst 19-jährige Youngster zuletzt über Beschwerden und war nicht bei 100 Prozent Leistungsfähigkeit, wie Tönnies erklärte: „Arne konnte seine Leistung aufgrund der Verletzung in den letzten Wochen nicht abrufen, er hat dann selber entschieden, dass er sich wegen der Schmerzen rausnehmen möchte.“

Auch deshalb kam es im Duell mit Union Nettetal bereits in der Halbzeitpause zur Auswechslung des Top-Torjägers, beim 4:0-Erfolg gegen Monheim zuletzt stand Wessels dagegen garnicht erst im Kader. Auch gegen Baumberg wird der Shootingstar, der im Hinspiel gleich vierfach traf, keine Option für die Grün-Weißen sein. Dennoch zeigt sich sein Trainer davon überzeugt, dass Wessels vor seinem Abgang noch einmal für die Schwalben auflaufen wird: „Ich glaube schon, dass Arne die letzten Spiele für Schonnebeck nochmal Gas geben und hier alles bis zum letzten Spieltag raushauen möchte. Wir träumen hier in Schonnebeck einen riesengroßen Traum, da soll er natürlich seinen Anteil daran haben“, zeigt sich Tönnies zuversichtlich über einen möglichen Einsatz des Torgaranten im Saisonfinale.

BVB-Trainingslager und Klub WM in Gefahr

Auch ein möglicher Einsatz bei der Klub-WM im Sommer, mit welchem der Stürmer liebäugelt, hänge von einer Rückkehr innerhalb dieser Spielzeit ab: „Wenn er es nicht mehr schaffen sollte, für uns aufzulaufen, würde natürlich auch die Möglichkeit in weite Ferne rücken, mit dem BVB ins Trainingslager und mit zur Klub-WM zu fahren“, führt der Cheftrainer weiter aus und resultiert: „Ich glaube schon, dass es für beide Seiten gut wäre, wenn Arne nochmal für uns auflaufen würde.“

Ob das Top-Talent dem Spitzenreiter zum Topspiel gegen ETB SW Essen wieder zur Verfügung stehen wird, bleibt dementsprechend abzuwarten. Das Duell gegen den zurzeit viertplatzierten Konkurrenten, der lediglich vier Punkte Rückstand auf die Schwalben vorweist, könnte bereits eine Vorentscheidung im Meisterschaftskampf bringen. Zum Saisonabschluss empfängt die SpVg dann den SV Sonsbeck am Schetters Busch.