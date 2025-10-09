Auch ohne Torjäger - Bodenmais immer noch ungeschlagen

Der TSV Bodenmais ist ein Verein mit Tradition, der mehrere Kreisliga-Spielzeiten in seiner Chronik stehen hat. 2023 mussten die "Bergknappen" den bitteren Gang in die A-Klasse antreten. Dort wurde das Team zwar zweimal in Folge Dritter, lag aber jeweils deutlich hinter den beiden erstplatzierten Mannschaften zurück. In der laufenden Runde sieht es ganz danach aus, als ob Kapitän Markus Geier und seine Mitstreiter ein gewichtiges Wort um den Aufstieg mitreden können. Vor dem Vorrundenfinale sind die Kicker aus dem Landkreis Regen noch ungeschlagen und führen das Ranking der A-Klasse Viechtach folglich an.

"Bislang sind wir Gott sei Dank von größeren Verletzungen verschont geblieben und haben nach langer Zeit endlich wieder einen gesunden Konkurrenzkampf im Training. Bei uns ist wieder etwas gewachsen, auch die Jugendspieler und Neuzugänge haben sich toll integriert. Die Stimmung ist gut und die Mannschaft zieht voll mit. In einigen Spielen haben wir unser Glück dadurch auch einfach erzwingen können", verrät TSV-Spielertrainer Sebastian Schaller. Prunkstück des Spitzenreiters ist die Defensive. Im Kasten von Schlussmann Jonas Meindl hat es in elf Begegnungen erst siebenmal eingeschlagen - ein beeindruckender Wert!







In Sachen Torausbeute hat der Primus allerdings noch gehöriges Verbesserungspotenzial. Bodenmais durfte sich erst über 27 Torerfolge freuen. Zum Vergleich: Felix Hornberger vom Rangzweiten SG Neukirchen / Elisabethszell hat bereits 22 Treffer auf seinem Konto stehen. Bester Schütze des Leaders ist derzeit Mittelfeldmann Julian Leue, der das interne Ranking mit vier(!) Einschüssen anführt. "Defensiv haben wir definitiv Qualität. Als Mannschaft konnten wir zuletzt aber auch im eigenen Ballbesitz einen Schritt nach vorne machen. Unabhängig von der taktischen Ausrichtung lassen wir vor dem gegnerischen Tor jedoch einfach noch zu viel liegen und sind in unserer Chancenverwertung nicht konsequent genug", analysiert Coach Schaller.







Am letzten Hinrundenspieltag müssen Wolf, Singer & Co. pikanterweise bei der nur drei Zähler schlechter gestellten SG Neukirchen / Elisabethszell ran. "Die beste Defensive trifft auf die beste Offensive. Diesem Kräftemessen blicken wir mit großer Vorfreude entgegen, werden diese eine Partie aber auch nicht überbewerten", sagt Schaller mit einer Portion Understatement. Im Erfolgsfall könnte Bodenmais den Vorsprung auf sechs Zähler vergrößern und eine großen Schritt Richtung Titel machen. "Die aktuelle Tabellensituation ist eine schöne Momentaufnahme. Die Saison ist allerdings noch lang und geschenkt bekommen wir mit Sicherheit nichts. Wir müssen demütig und unseren Prinzipien weiter treu bleiben, um bis zum Schluss vorne mit dabei zu sein", meint der TSV-Übungsleiter.