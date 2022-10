Auch ohne Top-Torjägerin Favorit: RW Überacker empfängt den Tabellenletzten Fridos Tomangbe fehlt gegen Saaldorf

Überacker – Wenn der punktlose Tabellenletzte Saaldorf beim Ligaprimus in Überacker antritt, wäre alles außer einem Überacker-Sieg eine Überraschung. RW-Trainer Andreas Fasching warnt aber und spricht von einer „tückischen Situation.“ In der Liga könne jeder jeden schlagen. „Wir werden die Begegnung auf jeden Fall nicht auf die leichte Schulter nehmen“, so Fasching.