Auch Niklas Neudorf wechselt. vom BSC Acosta zum Lehndorfer TSV

– Foto: Thies Meyer

Der Lehndorfer TSV hat mit Niklas Neudorf den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der 29-jährige Stürmer wechselt vom BSC Acosta an den Blitzeichenweg und soll die Offensive verstärken.

Neudorf gilt als torgefährlicher Angreifer. Als persönliche Stärke nennt er seinen Torabschluss. Zu den größten Erfolgen seiner bisherigen Laufbahn zählt er die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Regionalliga.

Insgesamt lief er 58 Mal für die Freien Turner in der Oberliga auf. In der abgelaufenen Saison erzielte er zwölf Tore in 17 Partien für BSC Acosta.

Für seinen Wechsel zum Lehndorfer TSV waren vor allem die Rahmenbedingungen ausschlaggebend. „Gute Gespräche mit dem Trainer, junge Mannschaft, super Bedingungen“, nennt Neudorf als Gründe für seine Entscheidung.