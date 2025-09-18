Auch nach dem Vereinswechsel bereits wieder Kapitän

Der 31-Jährige war bereits im Homburger Norden der Spielführer gewesen - nun ist er es auch bei der SVE. "In Jägersburg war ich zum Kapitän gewählt worden, in Elversberg hat es der Trainer festgelegt. So oder so ist es natürlich sehr schön, das Vertrauen für solch ein wichtiges Amt entgegengebracht zu bekommen", betont Cissé. Er habe sich in Elversberg bereits sehr gut eingelebt. "Mich hatte das Projekt und die Idee überzeugt, als bereits erfahrener Spieler mit so vielen jungen Spielern zusammenzuarbeiten. Außerdem wohne ich ganz in der Nähe in Neunkirchen und habe auch einige persönliche Verbindungen nach Elversberg", begründet der 31-Jährige seinen Wechsel zum Jägersburger Ligarivalen. Auch wenn es zuletzt für seine Mannschaft eine 1:3-Niederlage bei der SpVgg. Quierschied gab, dürfe man natürlich mit dem Saisonauftakt zufrieden sein. Die SVE belegt nach neun Spieltagen mit 22 Punkten Rang zwei, unmittelbar davor ist seit dem vergangenen Wochenende mit einem Zähler mehr der FC Palatia Limbach platziert. Und nun kommt es am Samstag um 15.30 Uhr in Friedrichsthal zum absoluten Gipfeltreffen zwischen Elversberg und Limbach. "Die Limbacher haben es bislang richtig gut gemacht. Aber ich bin ein Spieler, der jedes Spiel gewinnen will. Und wenn du weißt, dass du mit deiner Mannschaft durch einen Sieg wieder die Tabellenführung übernehmen kannst, macht dies einen Erfolg umso süßer", betont der Kapitän. Er geht davon aus, dass gegen die Palatia eine Menge Arbeit auf seine Elf zukommen wird.