Auch Müller fällt aus: Personalnot spitzt sich bei Garmisch-Partenkirchen zu

Saisonendspurt am Gröben. Während im Hintergrund die Planungen für die kommende Spielzeit längst begonnen haben, erledigen die Fußballer des 1. FC Garmisch-Partenkirchen ihre letzten Pflichten in der Landesliga Südost. Am Gründonnerstag (20 Uhr) geht es in den südlichen Dachauer Landkreis zum TSV Eintracht Karlsfeld, der wie zuletzt auch der SB Chiemgau-Traunstein darauf erpicht ist, die Abstiegsrelegation mit allen Mitteln zu vermeiden. Stefan Schwinghammer weiß um die Nöte der Eintracht. „Sie müssen unbedingt.“

Der FC-Coach ist heilfroh, nicht selbst mit seiner Mannschaft in der Klemme zu stecken. Denn die Ausfallliste ist immens. Als „arg gebeutelt“, bezeichnet er den Ist-Stand. Denn neben dem letztmalig gesperrten Florian Langenegger und dem verletzten Lukas Kunzendorf (Haarriss an der Hand), müssen zudem Momo Ndiaye (Schicht) und Moritz Müller das Auswärtsspiel canceln. Müller wurde ein langer Ausfallschritt zum Ende der Partie gegen Traunstein zum Verhängnis. Schwinghammers Verdachtsdiagnose: „Vermutlich das Gleiche wie letztes Mal.“ Soll heißen: Schmerzhafte Blessur an der Ferse, Ausfallzeit ungewiss.

Jakob Jörg ist nach seiner muskulär bedingten Auswechslung am vergangenen Samstag fraglich, Jonas Schrimpf wird in dieser Spielzeit ohnehin nicht mehr zum Einsatz kommen. Er verspürte beim Duell in Kirchheim Schmerzen im Knie. Eine Untersuchung ergab Vernarbungen am Kreuzband, die man nicht außer Acht lassen darf. Zwar betreibt der 23-Jährige inzwischen wieder Lauftraining. Ein Einsatz würde gleichwohl mit unnötigen Risiken einhergehen, die weder der Spieler selbst noch der künftige Trainer Markus Ansorge eingehen möchte.

Traf bereits 18-mal: Eintracht Karlsfeld erwartet Garmisch-Partenkirchen mit Torjäger Traub

14 Kaderspieler verbleiben für den Trip nach Karlsfeld. Mutmaßlich wird Maximilian Heringer wieder auf der Sechs spielen, wo er zuvor überzeugte. Elian Schmitt ist erste Wahl für die offensive Stelle neben Jonas Poniewaz. Denkbare Alternativen wären auch Jonas Ngusu oder Bashir Otenaria. „Muss ich mir noch Gedanken machen“, sagt Schwinghammer.

Die Gastgeber hat er vor geraumer Zeit in Murnau beobachtet, wie sie seiner Einschätzung nach zunächst das bessere Team waren, ehe ein Gegentreffer Verwirrung stiftete. „Vorne schnell und gefährlich, hinten anfällig.“ Als Beleg hierfür dienen Torjäger Christoph Traub mit 18 Saisontoren, aber auch ein enorm hohes Maß an Gegentreffern (61). Dass inzwischen unter der Woche „alles etwas lockerer“ vonstattengeht, als bisweilen ohnehin beim 1. FC, räumt Schwinghammer ein.

Dennoch erwarte er von jedem Einzelnen den Versuch, „Leistung und Können abzurufen.“ Gebietet die Fairness gegenüber den Konkurrenten im unteren Bereich des Klassements, aber auch der Selbstdisziplin. „Anders hast du keine Chance.“