Auch Moritz Grosche bleibt in der Regionalliga

Der SV Todesfelde hat nach dem erfolgreichen Aufstieg in die Regionalliga Nord den nächsten Transfer präsentiert und dabei bei einem künftigen Liga-Konkurrenten der Vorsaison zugeschlagen. Moritz Grosche wechselt vom abgestiegenen Altonaer FC 93 zum SVT. Der 24-Jährige soll beim Aufsteiger die rechte Defensivseite besetzen.
Todesfelde hatte gemeinsam mit dem Eimsbütteler TV die Regionalliga-Relegation überstanden und bereitet sich nun auf die neue Herausforderung vor. Nach dem Abgang von Maximilian Musci war die Position hinten rechts vakant. Mit Grosche bekommt der SVT nun einen Spieler, der trotz seines Alters bereits reichlich Erfahrung auf Regionalliga-Niveau mitbringt.
Grosche spielte in den vergangenen vier Jahren für Altona 93 und gehörte dort zum Kader, der in der zurückliegenden Saison den Gang aus der Regionalliga antreten musste. Zuvor lief der Rechtsverteidiger für Teutonia 05 Ottensen auf, seine fußballerische Ausbildung erhielt er in der Jugend des FC St. Pauli.
Der SV Todesfelde beschreibt den Zugang als robusten und offensivstarken Außenverteidiger, der mit Tempo und Zug nach vorne das Spiel über die rechte Seite beleben soll. Genau dieses Profil war nach dem Musci-Abgang gesucht.
In den Vereinsmedien sagt der Sportliche Leiter Robert Balazs: „Wir konnten den Abgang auf der Rechtsverteidigerposition optimal für uns neu besetzen. Moritz ist mit seinen 24 Jahren bereits sehr erfahren, hat viele Regionalliga-Spiele absolviert und wird uns mit seinem Tempo und seiner Robustheit auf der rechten Außenbahn sicherlich viele positive Impulse geben.“
Für Grosche bedeutet der Wechsel auch sportlich einen neuen Rahmen. Nach dem Abstieg mit Altona bleibt er der Regionalliga erhalten und schließt sich einem Klub an, der nach der erfolgreichen Relegation mit viel Rückenwind in die neue Saison geht. Todesfelde bekommt damit einen Spieler, der die Liga kennt und dem Kader sofort helfen soll.
Auch Grosche selbst blickt mit Vorfreude auf die Aufgabe. „Ich freue mich, nächste Saison ein Teil dieser Mannschaft zu sein und den ‚verrückten‘ Fußballort kennenzulernen“, sagt er in den Vereinsmedien. Der 24-Jährige kündigt an: „Ich bin bereit alles zu geben, um die Ziele für die Saison zu erreichen und mich persönlich weiterzuentwickeln.“
Damit setzt Todesfelde ein klares Zeichen für die Kaderplanung: Der Aufsteiger sucht nicht nur Ergänzungen, sondern Spieler mit Regionalliga-Erfahrung und klaren Rollenprofilen. Grosche soll auf der rechten Seite Stabilität, Dynamik und offensive Impulse einbringen.
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