Auch Moritz Grosche bleibt in der Regionalliga SV Todesfelde verpflichtet Moritz Grosche von Altona 93: Der Regionalliga-Aufsteiger besetzt die rechte Abwehrseite neu. von red · Heute, 07:52 Uhr · 0 Leser

Robert Balasz und Moritz Grosche. – Foto: SV Todesfelde

Der SV Todesfelde hat nach dem erfolgreichen Aufstieg in die Regionalliga Nord den nächsten Transfer präsentiert und dabei bei einem künftigen Liga-Konkurrenten der Vorsaison zugeschlagen. Moritz Grosche wechselt vom abgestiegenen Altonaer FC 93 zum SVT. Der 24-Jährige soll beim Aufsteiger die rechte Defensivseite besetzen.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Todesfelde hatte gemeinsam mit dem Eimsbütteler TV die Regionalliga-Relegation überstanden und bereitet sich nun auf die neue Herausforderung vor. Nach dem Abgang von Maximilian Musci war die Position hinten rechts vakant. Mit Grosche bekommt der SVT nun einen Spieler, der trotz seines Alters bereits reichlich Erfahrung auf Regionalliga-Niveau mitbringt. Grosche soll die rechte Seite beleben Grosche spielte in den vergangenen vier Jahren für Altona 93 und gehörte dort zum Kader, der in der zurückliegenden Saison den Gang aus der Regionalliga antreten musste. Zuvor lief der Rechtsverteidiger für Teutonia 05 Ottensen auf, seine fußballerische Ausbildung erhielt er in der Jugend des FC St. Pauli.

Der SV Todesfelde beschreibt den Zugang als robusten und offensivstarken Außenverteidiger, der mit Tempo und Zug nach vorne das Spiel über die rechte Seite beleben soll. Genau dieses Profil war nach dem Musci-Abgang gesucht. In den Vereinsmedien sagt der Sportliche Leiter Robert Balazs: „Wir konnten den Abgang auf der Rechtsverteidigerposition optimal für uns neu besetzen. Moritz ist mit seinen 24 Jahren bereits sehr erfahren, hat viele Regionalliga-Spiele absolviert und wird uns mit seinem Tempo und seiner Robustheit auf der rechten Außenbahn sicherlich viele positive Impulse geben.“