Auch Mittelrheinliga-Topspiel im Radio

Neben dem Landesliga-Duell zwischen dem SV Eilendorf und Viktoria Arnoldsweiler wird Radio Sunshine auch das Topspiel der Mittelrheinliga begleiten.

Am Sonntag steigt in der BELKAW-Arena das mit Spannung erwartete Spitzenspiel der Mittelrheinliga: SV Bergisch Gladbach 09 empfängt den Tabellenführer VfL Vichttal – Erster gegen Zweiter, nur ein Punkt trennt beide Teams. Es ist das Duell, auf das die Liga gewartet hat: zwei formstarke Mannschaften, die schon in der vergangenen Rückrunde mit beeindruckender Konstanz überzeugt hatten.

Während Vichttal mit 19 Punkten aus acht Spielen an der Spitze steht, sind die Gladbacher als einziges Team der Liga noch ungeschlagen. Trainer Kevin Kruth spricht von einem „absoluten Topspiel“, bei dem Kleinigkeiten entscheiden könnten. Seine Mannschaft feierte zuletzt einen souveränen 6:1-Erfolg beim FC Pesch und will nun vor heimischem Publikum den Spitzenplatz erobern.

Radio Sunshine ist live mit dabei und berichtet in Ausschnitten direkt aus der BELKAW-Arena. Die Hörerinnen und Hörer dürfen sich auf packende Live-Schalten, emotionale Stimmen und aktuelle Spielberichte freuen – mitten aus dem Herzschlagduell um die Tabellenspitze.