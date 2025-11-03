Auch mit zwei Mann mehr reicht es für den SC St. Tönis nicht zum Sieg

Die Gastgeber setzten auf raumgreifendes Spiel, die Gäste auf Kombinationsfußball – doch in der durchaus kampfbetonten Partie führte keine der unterschiedlichen Herangehensweisen im ersten Durchgang aus dem Spiel heraus zu entscheidenden Vorteilen. Nachdem Gianluca Rizzo Jüchens Keeper Björn Nowicki auf keine große Probe stellte, stand SC-Torhüter Tim Schrick in der Frühphase der Begegnung im Blickpunkt. Der 22-Jährige bewahrte seine Mannschaft vor einem möglichen Rückstand, als er nach Foul von Luca Esposito einen Elfmeter von Patrick Koronkiewicz parierte (10.). Bis zur Halbzeit kam der Sportclub zu zwei weiteren Möglichkeiten, ließ diese aber ungenutzt. Esposito scheiterte an Nowicki und ein Drehschuss von Julian Suaterna-Florez ging nur wenige Zentimeter über den Kasten.

"Haben alles versucht"

Spektakulärer ging es in die zweite Halbzeit. Zuerst sah der Jüchener Glayn Wago nach einer Tätlichkeit gegen Janis Nikolaou die Rote Karte (49.) – und wenig später musste auch VfL-Kapitän Tim Heubach nach wiederholtem Foulspiel von Platz (54.). Für den SC war also alles bereitet, um in Überzahl zum Erfolg zu kommen. Doch nach einer Ecke für den SC entschied sich Tyler Nkamanyi zu einem aussichtslosen Dribbling, verlor den Ball und der Aufsteiger nutzte per Konter den entstandenen Freiraum durch Nils Friebe zum Entsetzen der Gäste zur Führung (56.).

In Rückstand schalteten die Blau-Gelben einen Gang höher, ohne ihre spielerische Linie zu verlieren. Dass die Gastgeber in doppelter Unterzahl verständlicherweise mit Mann und Maus verteidigten, erschwerte die Aufgabe unter ohnehin gestiegenem Druck. Trotzdem kamen die Gäste zu ihren Möglichkeiten, doch das gegnerische Tor schien wie vernagelt. Mal rettete ein Jüchener Akteur in letzter Sekunde, mal endete ein Versuch am Gebälk. Am Ende verhinderte Suaterna-Florez mit einem Distanzschuss die dritte Niederlage in Folge (82.).

Trainer Bekim Kastrati ärgerte das Gegentor maßlos, nahm aber auch Positives mit: „Es hätte zu unserer Situation gepasst, wenn wir das Spiel verlieren. Sicher bin ich von dem einen oder anderen enttäuscht. Aber die Jungs haben alles versucht und ich bin glücklich, dass wir nicht die dritte Niederlage in Folge kassiert haben.“