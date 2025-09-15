Auch mit Trainer Nummer vier bleibt Unterhaching II Landesliga-Spitze

Klarer 4:1-Sieg zum Chefcoach-Einstand von Robert Rakaric in der Landesliga Südost. Zwei Tore erzielte Unterhachings Tizian Zimmermann.
In den vergangenen Wochen hatte die SpVgg Unterhaching II wechselnde Trainer, aber gleichbleibenden Erfolg. Zum Debüt des neuen Interimstrainers Robert Rakaric gelang ein überzeugendes 4:1 (2:0) gegen den SV Dornach. Damit bleibt Haching II in der Landesliga Südost weiterhin Tabellenführer.
Der neue Coach, der das Team nun mindestens bis zur Winterpause betreuen wird, sah einen beeindruckenden Auftritt der Hachinger. Man hatte über weite Strecken die Spielkontrolle, einen gut in den eigenen Reihen laufenden Ball und eben auch hohes Spieltempo. Unter dem Strich war das dann auch ein völlig verdienter Erfolg.
Für die beiden Tore in der ersten Halbzeit brauchte es dann aber zwei Standardsituationen und zweimal Tizian Zimmermann. Der Hachinger traf zuerst mit einem direkten Freistoß (21.) und köpfte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit eine Ecke ins Tor (45.+1). Dieses Ergebnis ging zur Pause so dann auch in Ordnung.
Nach dem Seitenwechsel besorgte der Dornacher Spielertrainer Manuel Ring den Anschlusstreffer (60.) und dann hatte der Aufsteiger die Chance, zurück ins Spiel zu kommen. Für Robert Rakaric war das eine wichtige Phase beim Kennenlernen der Mannschaft. Er war gespannt, wie das Team mit der zweiten Luft im match umgehen würde – und er war sehr angetan. „Die Mannschaft hat eine absolut positive Antwort gegeben“, sagte Rakaric später.
Die Gastgeber wurden nicht nervös und zitterten nicht um den Sieg. Vielmehr schaltete die SpVgg Unterhaching II einen Gang nach oben und ging auf das 3:1, das Stürmer Jason Eckl in der 74. Minute schoss und damit herrschte wieder mehr Ruhe auf der Wiese. Schlusspunkt war noch ein Dornacher Eigentor zum 4:1, das letztlich auch ganz gut die Kräfteverhältnisse widerspiegelt. Die Hachinger hatten nun in den bisherigen elf Ligaspielen vier verschiedene Trainer an der Seitenlinie und nur eine Niederlage. Mit aktuell fünf Siegen am Stück ist man die Mannschaft der Stunde in einer Liga, in der jeder jeden schlagen kann.