Auch mit Trainer Nummer vier bleibt Unterhaching II Landesliga-Spitze

Geht bei der Reserve voran: Unterhachings Innenverteidiger Tizian Zimmermann. (Archivfoto) – Foto: IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgan

Klarer 4:1-Sieg zum Chefcoach-Einstand von Robert Rakaric in der Landesliga Südost. Zwei Tore erzielte Unterhachings Tizian Zimmermann.

In den vergangenen Wochen hatte die SpVgg Unterhaching II wechselnde Trainer, aber gleichbleibenden Erfolg. Zum Debüt des neuen Interimstrainers Robert Rakaric gelang ein überzeugendes 4:1 (2:0) gegen den SV Dornach. Damit bleibt Haching II in der Landesliga Südost weiterhin Tabellenführer. Fr., 12.09.2025, 19:30 Uhr SpVgg Unterhaching Haching II SV Dornach SV Dornach 4 1 Abpfiff

Der neue Coach, der das Team nun mindestens bis zur Winterpause betreuen wird, sah einen beeindruckenden Auftritt der Hachinger. Man hatte über weite Strecken die Spielkontrolle, einen gut in den eigenen Reihen laufenden Ball und eben auch hohes Spieltempo. Unter dem Strich war das dann auch ein völlig verdienter Erfolg. Für die beiden Tore in der ersten Halbzeit brauchte es dann aber zwei Standardsituationen und zweimal Tizian Zimmermann. Der Hachinger traf zuerst mit einem direkten Freistoß (21.) und köpfte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit eine Ecke ins Tor (45.+1). Dieses Ergebnis ging zur Pause so dann auch in Ordnung.