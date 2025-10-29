Das Panoramabild von Stade bekam Wilfried von Holt zum 85. Geburtstag vom Fotografen und Freund Jörg Struwe geschenkt. – Foto: Michael Brunsch

Auch mit 85 Jahren ist Wilfried von Holt noch sportlich Lange Fußballkarriere – Erfolgreicher Trainer – Schiedsrichter nach Kritik – Auf dem Tennisplatz eine Wand – Vom Laufwunder zum Walking – 61 Jahre verheiratet

Es gibt sie, die Frauen, die ihre Männer ein Leben lang in jeder Lebenslage unterstützen. Wilfried von Holt ist einer dieser Glücklichen. 61 Jahre ist er mit seiner Renate nun schon verheiratet, und ohne sie hätte er diese sportliche Laufbahn niemals durchziehen können.

„Ich möchte nicht in die Zeitung“, sagt Renate von Holt ausdrücklich. Und diesem Wunsch wollen wir gerecht werden. Es geht also fast „nur“ um Wilfried, der mit jetzt 85 Jahren auf ein bewegtes Sportlerleben zurückblicken kann.

Angefangen hatte alles in Bützfleth, wo Wilfried von Holt bis zur B-Jugend aktiv war. 1956 ging er zum VfL Stade, als er in einer sehr erfolgreichen A-Jugend spielte, die so stark war, dass sie die Vorspiele der ersten Herrenmannschaft machen durfte. Beim VfL Stade ging es bis 1967 weiter, ehe der sehr Ehrgeizige beim VTV Assel landete, woraus zwei Jahre später die SV Drochtersen/Assel entstand. Zuvor ging es aber schon wieder zurück zum VfL Stade, mit dem 1968 die Meisterschaft in der Hansa Staffel geholt wurde. „Außer ein paar Rippenbrüchen oder einer gebrochenen Nase habe ich mir keine schweren Verletzungen zugezogen“, sagt von Holt. Endspiel in Hannover vor 6.000 Zuschauern

Mit 37 Jahren beendete Wilfried von Holt seine Spielerkarriere und wurde zunächst Trainer der erfolgreichen „Bundeswehr Nachschub 70 Fußballmannschaft“, dann Jugendtrainer. Viele erfolgreiche Jahre sollten hier folgen. „Der Höhepunkt war das Finale zur Niedersachsenmeisterschaft mit der A-Jugend des VfL Stade gegen Hannover 96. Das hatten wir zwar 1:5 verloren, aber dieses Gefühl, vor 6.000 Zuschauern zu spielen, war überwältigend“, so der heute 85-Jährige.

Es folgte einige Jahre später der Wechsel als Trainer in den Herrenbereich. Mit der SG Freiburg/Oederquart gab es gleich im ersten Jahr den Kreisligatitel, verbunden mit dem Aufstieg in die damalige Bezirksklasse. Der Klassenerhalt folgte. Von Holt blieb den Kehdingern treu, wechselte allerdings zum Nachbarn FC Wischhafen/Dornbusch. Hier blieb er sogar vier Jahre. Der Meistertitel in der Kreisliga blieb hier aber aus. „Ich habe in diesen Jahren in Kehdingen viele nette Menschen kennengelernt, es entstanden richtige Freundschaften, die noch heute halten“, so der leidenschaftliche Fußballer. Als Trainer zurück in den Jugendbereich

Nach Kehdingen folgten einige weitere Stationen im Landkreis Stade, wie die SG Lühe. „Dort habe ich fünf Jahre gefühlt den kompletten Jugendbereich trainiert, dazu war ich auch noch Jugendobmann“, sagt von Holt. Es folgte das Amt des A-Jugendtrainers beim TuS Harsefeld. Auch beim MTV Hammah tauchte der Name Wilfried von Holt plötzlich zwischen 2005 und 2007 als D-Juniorentrainer auf, ehe es nach vielen Jahren zurück zum VfL Stade ging, bei dem er nicht nur erneut Jugendtrainer wurde, sondern auch Organisator und Sponsorenbeauftragter.

Der Mohr-Sport-Hallencup, der erstmalig 2008 ausgerichtet wurde, war „mein Baby“, wie er sagt. Im August 2025 beendete der immer ehrliche und direkte Fußballkenner seine Tätigkeiten beim VfL Güldenstern Stade. „Jetzt müssen auch mal Jüngere ran“, so von Holt.

Nicht gerade zufällig wurde Wilfried von Holt irgendwann auch Schiedsrichter.

Aber warum tauchte in den vielen Jahren als Trainer plötzlich der Name von Holt auch bei den Schiedsrichtern auf? „Ja, wie soll ich das sagen?“, druckst der rüstige Mittachtziger ein wenig herum. „Ich hatte in den ganzen Jahren ja auch mal die eine oder andere Auseinandersetzung mit einigen Schiedsrichtern. Mein Temperament ist manchmal während meiner Zeit beim FC Wischhafen/Dornbusch mit mir durchgegangen, und irgendwann sagte mal ein Schiri zu mir: ‚Herr von Holt, wenn Sie alles besser wissen, dann werden Sie doch auch mal Schiedsrichter.‘ Als ich mich dann am nächsten Tag beruhigt hatte und mir das alles zu Herzen nahm, machte ich mir so meine Gedanken – und so kam es, dass ich mich zum Schiedsrichterlehrgang angemeldet habe. Dann pfiff ich fünf Jahre, meistens Spiele der A- und B-Junioren“, erinnert sich von Holt.

Als ehrgeiziger und laufbereiter Sportler brachte von Holt beim Tennis viele Gegner zur Verzweiflung. – Foto: Jörg Struwe