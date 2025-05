Auch Marvin Wolff weiter an der Linie der SG WBO

Auch der derzeit verletzte Leistungsträger Marvin Wolff wird in der kommenden Saison das Trainer-Team der SG WBO an der Linie unterstützen.

Zur Zeit kämpft Marvin Wolff nach einer schweren Verletzung dafür, wieder fit zu werden. Wie die SG meldet, wird er aber in jedem Fall auch weiter als Co-Trainer zur Verfügung stehen.