Auch Marlon Balsottemeyer schließt sich im Sommer dem SVR an

Der 18-Jährige Marlon Balsottemeyer kommt, um zukünftig auf der Torwartsituation flexibler zu sein. Aktuell steht Balsottemeyer bei der U-19 von Viktoria Georgsmarienhütte zwischen den Pfosten. Dort spielt er mit seinem Team in A-Junioren Landesliga unterwegs. Nach Jorris Stübbe ist er der nächste aus der Nachwuchsabteilung der Viktoria. Während es in der Liga eher bescheiden läuft lief es im Pokal um so besser – die U-19 von Viktoria Georgsmarienhütte steht im Pokalfinale. In der laufenden Spielzeit steht beim SV Bad Rothenfelde der 23-Jährige Tom Planitz im Kasten, Marlon Balsottemeyer wird zukünftig den Konkurrenzkampf beleben.