"Auch mal zum Deppen machen..."

– Foto: © Christian Heilwagen

Vier Siege, zwei Unentschieden und nur eine Niederlage aus sieben Spielen sprechen eine klare sportliche Sprache. Doch wer mit dem 42-Jährigen spricht, merkt schnell: Ihm geht es um mehr als Ergebnisse. Es geht um Freude, um Vertrauen sowie das richtige Gespür für eine junge Mannschaft, die zuvor genau das ein Stück weit verloren hatte.

Im Interview spricht Steffen Kolk offen über seine bisherigen Wochen als Interimstrainer, seine Arbeitsweise, die besondere Konstellation im Kader – und über ein Wiedersehen, das für ihn trotz aller Emotionen vor allem eines bleibt: ein Spiel, das er unbedingt gewinnen will.

Kolk, der selbst noch mit Leib und Seele Fußballer ist, hat diese Leichtigkeit zurückgebracht. Mit viel Nähe zu seinen Spielern, ehrlichen Worten und einer Trainingsarbeit, die bewusst auf Spaß und Wettbewerb setzt. Am Samstag wartet nun ein besonderes Spiel auf ihn: Es geht gegen seinen Ex-Klub vom FC Schweina-Gumpelstadt – ein Duell mit persönlicher Note, aber auch mit sportlicher Brisanz. Die Gäste sind im Jahr 2026 noch ungeschlagen und reisen mit viel Selbstvertrauen an.

FuPa Thüringen: Wo siehst du die größte Entwicklung der Mannschaft, seit du das Team übernommen hast? Steffen: Geändert hat sich gar nicht so viel. Am Spielermaterial hat sich ja nichts verändert. Ich glaube, am Ende ist einfach ein Stück weit der Spaß verloren gegangen gewesen – und genau da habe ich angesetzt. Mal einen in den Arm nehmen, mal ein kleines Lob aussprechen – das ist gerade bei jungen Spielern extrem wichtig. Seitdem sind auch wieder viele im Training. Wenn die Jungs mit Freude dabei sind und die Ergebnisse stimmen, dann behalte ich das auch so bei. Wir machen viele Spielformen, kleine Wettbewerbe mit Torschüssen, auch mal ein Geigelspiel mit Farben oder Hütchen. Man kann sich ruhig auch mal ein bisschen zum „Deppen“ machen. Das gehört einfach dazu.

FuPa Thüringen: Steffen, Sieben Spiele, vier Siege, zwei Unentschieden, nur eine Niederlage – wie fällt dein persönliches Fazit deiner bisherigen Amtszeit aus? Steffen Kolk: Ich bin sehr zufrieden damit. Wenn ich ehrlich bin, ärgert mich am meisten das Spiel gegen Walldorf – das müssen wir anhand der Chancen einfach ziehen. In Sonneberg haben wir dagegen zurecht verloren, da waren wir nicht gut genug. Aber insgesamt passt das schon, wie sich die Mannschaft präsentiert hat.

FuPa Thüringen: Woran erkennt man konkret deine Handschrift auf dem Platz?

Steffen: Handschrift ist immer so ein großes Wort. Ich bin keiner, der stur ein System von A bis Z durchzieht. Ich stelle mich auf den Gegner ein und entscheide danach. Wir spielen nicht immer das gleiche System, sondern schauen, was gerade am besten passt.

FuPa Thüringen: Zuletzt gab es einen starken 3:0-Auswärtssieg in Siebleben – gerade auswärts tat sich das Team zuvor schwer. Was hat sich verändert?

Steffen: Ich wusste ziemlich genau, wie man gegen Siebleben spielen muss, weil ich sie noch aus meiner Zeit in Schweina gut kenne. Der Grundstamm ist ja immer noch ähnlich mit Schreiber, Lehmann und Jewtschuk als zentrale Achse. Das hat uns in die Karten gespielt. Wir haben das System angepasst – mal 4-1-4-1, mal 4-4-2 oder auch 4-3-2-1 – und die Jungs haben das super umgesetzt. Vor allem die Zweikampfbereitschaft war da, alle haben gebissen, auch mal gedoppelt. Das war schon richtig gut.

Freude nach dem Auswärtssieg in Siebleben nach einer starken Teamleistung. – Foto: © Christian Heilwagen

FuPa Thüringen: Wie bewertest du aktuell die Trainingssituation der vier Futsaler, die parallel noch mit Blumenstadt United um den Bundesliga-Aufstieg spielen?

Steffen: Man merkt schon, dass die vier ein bisschen verspielter sind. Die wollen den Ball manchmal noch mit der Schleife ins Tor tragen, statt einfach mal abzuschließen – das fällt uns ab und zu noch auf die Füße. Aber das sind alles feine Kerle und richtig gute Techniker, denen man Fußball nicht mehr beibringen muss. Sie kommen von auswärts – aus Arnstadt, Zella-Mehlis oder Erfurt – da ist es mit dem Training nicht immer einfach. Ich will, dass sie einmal die Woche da sind, und das klappt auch. Und beim Futsal lege ich ihnen keine Steine in den Weg.

In den nächsten Wochen werden sie uns öfter fehlen wegen der Aufstiegsspiele. Dann müssen eben andere in die Bresche springen. Ob das ein Vorteil ist, weiß ich nicht. Futsal und Fußball sind schon zwei unterschiedliche Dinge. Eine gewisse Leichtigkeit bringen sie mit, klar. Aber die Belastung ist auch da. Meist liegt unser Spiel vor Blumenstadt – dann passt das für mich (lacht).

FuPa Thüringen: Fühlst du dich in deiner Rolle als Interimstrainer wohl – und hat die Aufgabe vielleicht schon Lust auf mehr geweckt?

Steffen: So richtig abgefunden habe ich mich mit der Rolle noch nicht. Ich bin jemand, der selbst noch viel zu gerne Fußball spielt und trainiert. Als Trainer ist natürlich schwierig, alle Übungen mitzumachen, deshalb halte ich mich da eher zurück. Aber ab und zu juckt es schon – Anfang der Woche konnte ich mal wieder bei einer Spielform mitmachen, damit es personell aufgeht. Gegen Siebleben stand ich sogar auf dem Spielbericht als letzter Notnagel, habe aber nicht gespielt.

FuPa Thüringen: Bleibt es bei deinem Plan, am Saisonende wieder ins zweite Glied zurückzutreten?

Steffen Kolk: Ja, das ist weiterhin der Plan. Vielleicht gehe ich in eine Co-Trainer-Rolle, egal ob bei der ersten oder zweiten Mannschaft. Stand jetzt gab es dazu aber noch keine Gespräche mit dem Vorstand.

FuPa Thüringen: Am Wochenende geht es gegen deinen Ex-Klub aus Schweina – was für ein Spiel erwartest du?

Steffen Kolk: Sie stehen vor uns in der Tabelle und sind ein bisschen ähnlich aufgestellt wie wir. Auch sie hatten einen Umbruch mit vielen jungen Spielern und haben sich inzwischen gut gefunden. Ich schätze sie stark ein. Verlieren will ich aber nicht. Es wird wichtig sein, ihre Schlüsselspieler aus dem Spiel zu nehmen – Pfaff, Arnold und natürlich Schellenberg, wenn er dabei ist. Er ist ein echtes Schlitzohr und auch mal ein Drecksschwein auf dem Platz. Da müssen unsere jungen Spieler dagegenhalten. Und Volker Harnack spielt sowieso immer seinen Stiefel runter.

FuPa Thüringen: Wie eng sind aktuell noch deine Verbindungen nach Schweina und was für ein Wiedersehen wird das für dich persönlich?

Steffen: Ich freue mich schon drauf. Mein Wechsel war 2017, das ist ja fast zehn Jahre her. Mit Ronny Schellenberg (Anm. d. Red. Co-Trainer in Schweina) habe ich immer noch ein sehr gutes Verhältnis, wir telefonieren regelmäßig und tauschen uns nach den Spielen aus. Auch auf Volker, Dave Arnold oder René Heger freue ich mich. Am Ende ist es aber trotzdem ein Spiel wie jedes andere.

FuPa Thüringen: Welche Erinnerungen verbindest du mit deiner Zeit in Schweina – spielt das emotional vor dem Duell eine Rolle?

Steffen: Da gibt es viele schöne Erinnerungen. Besonders prägend war das erste Jahr in der Thüringenliga, als wir Dritter geworden sind und im Pokal bis ins Viertelfinale gekommen sind und dort gegen Rot-Weiß Erfurt gespielt haben. Oder 2005, als wir als Bezirksligist Hallen-Landesmeister geworden sind. Das war schon etwas Besonderes. Aber für das Wochenende spielt das keine Rolle. Es war eine schöne Zeit, die ich nicht missen möchte. Aber jetzt bin ich in Suhl und will hier erfolgreich sein.

FuPa Thüringen: Ihr habt aktuell eine gute Mischung aus jungen Talenten und einigen etablierten Säulen – provokant gefragt: Ist das die Basis dafür, dass man den Verein bald wieder in der höchsten Thüringer Liga sehen kann?

Steffen: Dahin will natürlich jeder irgendwann. Wir haben einen richtig guten Nachwuchs, viele Jungs habe ich selbst über Jahre begleitet – die beiden Helm-Brüder, Grebenstein, meinen Sohn, Janek Kunze oder Mika Abraham. Es ist schön zu sehen, wie sie sich entwickeln. Ob es schon nächstes oder übernächstes Jahr für die Thüringenliga reicht, weiß ich nicht – da fehlen noch ein paar Bausteine. Wichtig wäre ein fachlich guter Trainer in der neuen Saison, der den Jungs weiterhilft. Um den Nachwuchs brauchen wir uns keine Sorgen machen, da kommen immer wieder gute Jahrgänge nach.